Diretor de Lightyear explica grande mudança no vilão

Alerta de spoilers

Nos filmes de Toy Story, Zurg é pai de Buzz. No entanto, em Lightyear, o vilão, na realidade, é uma versão mais velha do protagonista.

O diretor do filme da Pixar, Angus MacLane, explicou o porquê de terem realizado essa mudança substancial no longa-metragem, que também muda Buzz consideravelmente.

“Bem, tentamos a coisa do pai, e não funcionou porque não tivemos tempo de tela suficiente para configurar porque isso era interessante”, diz MacLane. “E a emoção disso – no final das contas, tudo se resumia a, com quem queremos que o Buzz lute? Com ​​quem ficaríamos satisfeitos? Ele luta com o pai? Não estou super satisfeito com isso. É realmente Alisha? Eu não quero isso”.

Como explicou MacLane, o fato de Zurg se tornar o Velho Buzz foi uma escolha que serviu melhor à história.

“Então, tê-lo lutando contra si mesmo foi o tema mais interessante, porque há um aspecto tóxico da masculinidade de não querer pedir ajuda e estar focado apenas em resolver o problema sozinho, que sentimos que ele se tornaria um vilão no começo, se ele não tivesse conhecido Izzy e os outros no segundo ato, este é quem ele se tornaria”.

Lightyear é o novo derivado de Toy Story

Lightyear irá ao infinito e além

A direção de Lightyear é de Angus MacLane, que previamente dirigiu os curtas-metragens BURN-E, Small Fry. Ele também dirigiu Procurando Dory, junto de Andrew Stanton.

Nos filmes anteriores de Toy Story, Buzz Lightyear foi dublado por Tim Allen. Como se trata de outra versão do personagem, Chris Evans entra como a voz do protagonista. As reações têm sido muito favoráveis.

Lightyear já está em exibição nos cinemas.

