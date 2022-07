Comic-Con 2022: Tudo que foi anunciado pela Marvel

Como previsto, a Marvel teve um sábado de grandes anúncios na San Diego Comic-Con 2022. A empresa roubou a cena no evento.

Algumas coisas já eram esperadas, enquanto outras foram totais surpresas. Uma coisa é certa: os fãs estão mais do que preparados para a Saga do Multiverso.

Continue lendo para conferir os principais anúncios da Marvel na San Diego Comic-Con 2022.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – 17 de agosto

O próximo lançamento do Marvel Studios é Mulher-Hulk: Defensora de Heróis, uma série para o Disney+. A produção ganhou um novo trailer, mostrando novas cenas.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre – 10 de novembro

A Marvel divulgou o primeiro trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, que promete ser uma grande homenagem para o ator Chadwick Boseman.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania – 16 de fevereiro de 2023

Paul Rudd retorna como Scott Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, que também contará com a presença de Kang, o Conquistador, um vilão que terá grande importância no MCU.

Invasão Secreta – Março a junho de 2023

Invasão Secreta será uma série da Marvel para o Disney+, contando com o retorno de Samuel L. Jackson como Nick Fury.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 – 4 de maio de 2023

Guardiões da Galáxia Vol. 3 será a despedida da formação principal dos Guardiões da Galáxia. James Gunn retorna como o diretor e roteirista.

Eco – Junho a agosto de 2023

Alaqua Cox retorna como Maya Lopez, a Eco, após uma participação em Gavião Arqueiro. O elenco também contará com Charlie Cox como Demolidor e Vincent D’Onofrio como Rei do Crime.

Loki (Segunda temporada) – Junho a agosto de 2023

Após o sucesso da primeira temporada, Loki retorna ao Disney+ com uma segunda temporada. O lançamento acontecerá bem perto da estreia da série de Eco.

Coração de Ferro – Setembro a novembro de 2023

Riri Williams, a Coração de Ferro, estará em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, mas também ganhará a sua própria série no Disney+.

Blade – 2 de novembro de 2023

Blade retorna aos cinemas. Mas dessa vez, Wesley Snipes não o está interpretando. Agora, o papel é de Mahershala Ali.

Agatha: Coven of Chaos – Dezembro de 2023 a fevereiro de 2024

Agatha: Coven of Chaos será uma série derivada de WandaVision, acompanhando a história da feiticeira estranhamente divertida que é interpretada por Kathryn Hahn.

Demolidor: Nascido de Novo – Março a junho de 2024

O Demolidor de Charlie Cox retorna com uma nova série. Desta vez, para o Disney+. O projeto supostamente será um reboot leve da série da Netflix.

Capitão América: Nova Ordem Mundial – 2 de maio de 2024

Em Falcão e o Soldado Invernal, Sam Wilson assumiu o manto de Capitão América. A sua aventura continua em Capitão América: Nova Ordem Mundial.

Thunderbolts – 25 de julho de 2024

Nos quadrinhos, os Thunderbolts são vilões (ou ex-vilões) que aceitam embarcar em perigosas missões para o governo dos Estados Unidos.

Quarteto Fantástico – 7 de novembro de 2024

O Quarteto Fantástico estará de volta em um novo reboot. Finalmente com supervisão do Marvel Studios, e com um novo elenco de atores.

Vingadores: A Dinastia de Kang – 1 de maio de 2025

Como o título já indica, Vingadores: A Dinastia de Kang contará com Kang, o Conquistador como o principal antagonista.

Vingadores: Guerras Secretas – 6 de novembro de 2025

Os eventos de Vingadores: A Dinastia de Kang levam a Vingadores: Guerras Secretas, que pode ser o maior crossover da história do MCU.

