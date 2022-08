Fatos sobre Amy que fãs de Big Bang Theory não sabiam

The Big Bang Theory pode ter mostrado muito de seus personagens centrais, que se envolveram nas situações mais inusitadas ao longo das temporadas da série. No entanto, há sempre fatos que acabam passando batido pelos fãs.

Embora Amy tenha sido introduzida logo cedo na série de comédia, há muito que os fãs não sabem sobre ela, tanto dentro, quanto fora da série (no caso sobre a atriz que a interpreta, Mayim Bialik).

Continua depois da publicidade

Dito isso, o Looper separou uma lista com 7 fatos sobre Amy que os fãs não sabem. Confira abaixo.

Mayim Bialik é semelhante a Amy

Amy é uma mulher bem realizada e uma neurobióloga brilhante. Na vida real, a intérprete de Amy, Mayim Bialik, compartilha muitos dos mesmos atributos, especialmente o fato de ambas terem ph.D. em neurociência. Bialik começou a atuar, porém, estrelando a sitcom Blossom, que durou cinco temporadas.

Em uma entrevista para o New York Times, Bialik escreveu sobre como ela deixou a indústria do entretenimento.

“Eu ansiava por estar perto de pessoas que me valorizavam mais pelo que estava dentro do meu cérebro do que pelo que estava dentro do meu sutiã”.

Ela também disse: “Depois de 12 anos longe de Hollywood, voltei a atuar, em grande parte porque não tinha plano de saúde e sentia falta de atuar e fazer as pessoas rirem”.

Casamento anterior

Claro que a personagem da Amy foi criada com o propósito de dar ao Sheldon um interesse amoroso, mas isso não significa que ela não teve relacionamentos além de Sheldon.

Durante a série, vemos ela sair com Stuart Bloom (Kevin Sussman) e ter um breve caso com David Gibbs (Stephen Merchant).

No entanto, Amy também menciona a Sheldon que ela costumava ser noiva de um príncipe da Arábia Saudita na quarta temporada.

Mayim Bialik foi mencionada antes de interpretar Amy

Na primeira temporada, no episódio 13 os meninos formam uma equipe para uma competição de física.

Depois de treinarem juntos, Leonard, Raj e Howard ficam frustrados com Sheldon, e decidem expulsá-lo da equipe. Enquanto os três meninos estão discutindo quem será seu quarto companheiro de equipe, Raj sugere Bialik sem nomeá-la diretamente, dizendo:

“Você sabe quem é aparentemente muito inteligente, a garota que interpretou Blossom na TV. Ela tem ph.D. em neurociência ou algo assim”.

Episódio de Amy e Sheldon que quebrou um recorde

Na entrevista de Mayim Bialik à TBS, ela fala sobre seus episódios favoritos de The Big Bang Theory. Um desses episódios é o 11º da nona temporada, quando Amy e Sheldon fazem sexo pela primeira vez.

De acordo com o MensXP e o Twitter de The Big Bang Theory, o capítulo quebrou o recorde mundial do Guinness para a maior audiência ao vivo na televisão em horário nobre, com 24 milhões de pessoas sintonizando para ver Amy e Sheldon darem esse passo em seu relacionamento.

Ela parou de tocar harpa por causa de um acidente de carro da vida real

Amy ama tocar harpa. Para tornar o hobby mais autêntico, Bialik aprendeu a tocar o instrumento para o papel.

No entanto, os fãs podem notar que a harpa de Amy foi desaparecendo à medida que o show progredia, com esse hobby sendo virtualmente sumindo.

Amy parou de tocar harpa, porque Bialik sofreu um acidente de carro em 2012 e teve ferimentos na mão esquerda e polegar, o que limitou a movimentação de mão, impedindo-a de tocar harpa.

Amy e Sheldon tiveram um filho depois que a série terminou

Para os fãs que se perguntaram o que aconteceu depois que Sheldon e Amy se apaixonaram, se casaram e ganharam um Prêmio Nobel, Young Sheldon pode ter as respostas.

Na 4ª temporada da série derivada, Sheldon fala sobre como a festa de formatura que ele e sua família participaram foi a melhor que estiveram até a formatura de seu filho.

É revelado que o nome de seu filho é Leonard, sem dúvida, em homenagem ao seu melhor amigo Leonard Hofstadter e ídolo de Sheldon e ator de Star Trek Leonard Nimoy.

Ela é obcecada por Neil Diamond e Simon Helberg

No terceiro episódio da sétima temporada, Amy e Howard estão juntos para uma caçada ao tesouro. Raj prepara um monte de pistas para os três conjuntos de parceiros descobrirem, e embora Howard e Amy se sintam estranhos no início sendo emparelhados, eles rapidamente quebram o gelo por causa de um músico: Neil Diamond.

Ao tentar encontrar um ponto em comum, os dois descobrem que são fãs do artista, e passam o resto do episódio cantando “Sweet Caroline”, “America”, “Love on the Rocks” e “Cherry, Cherry”, e até compram ingressos para um show de Neil Diamond.

Em entrevista à TBS, Mayim Bialik falou sobre como esse episódio foi um de seus favoritos, mas não por causa do amor de Amy por Neil Diamond. Em vez disso, o episódio foi extremamente especial por causa da afeição de Bialik pelo ator de Howard, Simon Helberg.

À TBS, Bialik disse: “Sou seu maior fã e digo isso muito semanalmente. Cantar com Simon foi um destaque em The Big Bang Theory para mim. Ele é tão divertido, ele é tão brilhante e eu só espero que eu possa de alguma forma igualar suas habilidades algum dia!”.

The Big Bang Theory está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.