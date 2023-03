Fúrias Femininas e os melhores filmes de ação da Netflix

A Netflix conta com um acervo gigantesco de filmes e séries de ação e continua a expandi-lo com obras como Fúrias Femininas. A novidade mal chegou no streaming e já entrou para o top 10 de filmes mais assistidos da plataforma nos últimos dias.

Dito isso, quem viu o filme pode querer seguir uma maratona de filmes de ação e há muita coisa que pode ser escolhida na plataforma.

Assim sendo, selecionamos sete filmes (incluindo Fúrias Femininas) ótimos para quem quer ver um filme de ação na Netflix; confira!

Em Ritmo de Fuga

“Baby é um motorista de fuga que está em dívida com um chefão do crime. Ele só precisa fazer mais um trabalho, mas é agora que tudo vai dar errado”, diz a sinopse do filme.

O aclamado diretor Edgar Wright, de Todo Mundo Quase Morto e Chumbo Grosso, Em Ritmo de Fuga é uma perfeita mistura de ação e comédia, que deixa o espectador tenso do começo ao fim.

Henry Cavill como Walker em Missão Impossível: Efeito Fallout.

Missão Impossível: Efeito Fallout

“Após o fracasso de uma missão, Ethan Hunt e sua equipe são obrigados a trabalhar com a CIA e parcerias do passado para salvar o mundo de um desastre nuclear”, diz a sinopse do filme.

Tom Cruise retorna ao icônico papel de Ethan Hunt e dessa vez é acompanhado no elenco por ninguém menos que Henry Cavill, em um dos melhores filmes da longeva franquia.

Akira

“Nesta animação baseada no popular mangá japonês, dois amigos de infância são forçados a lutar por sobrevivência no submundo de Neo-Tóquio”, diz a sinopse do filme.

Akira é uma das obras mais influentes de todos os tempos, tendo ajudado a moldar a estética cyberpunk, influenciando incontáveis outros filmes e séries ao longo dos anos. Uma obra visceral, que precisa ser assistida.

Operação Invasão 2

“Cheia de ação, esta continuação mostra Rama trabalhando disfarçado de prisioneiro para fazer amizade com Uco, filho de um novo chefão do crime, Bangun”, diz a sinopse do filme.

O filme traz inúmeras referências a clássicos, como Yojimbo e O Poderoso Chefão, com coreografia simplesmente insana, além de direção muito habilidosa de Gareth Evans, que também assinou o roteiro.

Os Mercenários

“Um mercenário lidera um grupo de assassinos profissionais numa missão para derrubar um ditador sul-americano, o que nenhuma força militar oficial tem coragem de fazer”, diz a sinopse do filme.

Se você procura apenas uma diversão descerebrada e descompromissada, Os Mercenários é ideal para você, se ainda for fã dos filmes de ação com brucutus dos anos 1980, ele é perfeito.

Um Tira da Pesada

“Um policial rebelde de Detroit investiga o assassinato de um amigo em Beverly Hills e usa métodos nada ortodoxos para desvendar o caso”, diz a sinopse do filme.

Lançado em 1984, Um Tira da Pesada tornou Eddie Murphy uma grande estrela do cinema. Mesmo com quase 40 anos, o filme deve nada às comédias de ação de hoje em dia, muito pelo contrário.

Fúrias Femininas

“Nesta prequel de Fúria Feminina, três mulheres se unem para acabar com um grupo criminoso que controla as ruas de Saigon na década de 1990”, diz a sinopse do filme.

Fúrias Femininas mal lançou na Netflix e alcançou o top 10 dos filmes mais assistidos nos últimos dias. É um filme tenso, que pode servir como boa diversão para o fim de semana.

