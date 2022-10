Halloween: Os melhores filmes de terror e suspense da Netflix

O Halloween – ou dia das bruxas – está entre nós e nada melhor que aproveitar a ocasião para assistir alguns filmes de terror ou suspense. Felizmente, a Netflix conta com um bom acervo desses dois gêneros.

Para ajudar os indecisos a escolher, separamos sete filmes imperdíveis, que abordam esses gêneros das mais variadas maneiras, desde algo mais psicológico, até misturado com a comédia.

De fato, há muito no catálogo da Netflix, portanto não conseguimos colocar todos os filmes que gostaríamos. Mas faremos mais listas!

Enquanto isso, confira sete filmes imperdíveis de suspense e terror, definitivamente algumas das melhores obras que esses dois gêneros podem entregar.

Um Lugar Silencioso

“Isolada do mundo, uma família precisa viver em completo silêncio, já que qualquer barulho pode atrair criaturas alienígenas assustadoras”, diz a sinopse oficial do filme.

Um Lugar Silencioso já pode ser considerado um dos melhores suspenses dos últimos anos. Com premissa intrigante, que gira em torno – como o título já sugere – do silêncio, trata-se de um longa-metragem que deixa o espectador vidrado do começo ao fim.

Arraste-me para o Inferno

“Uma analista de crédito vê sua vida promissora desabar quando se convence de que foi amaldiçoada, mas um vidente pode salvar sua alma do inferno”, diz a sinopse oficial do filme.

Sam Raimi, mais conhecido por dirigir a trilogia do Homem-Aranha com Tobey Maguire, iniciou sua carreira com o terror, nada mais justo que ele retornasse ao gênero. Anos depois de ter comandado os filmes de Evil Dead – que misturar terror e comédia, ele entrega Arraste-me Para o Inferno, um filme imperdível, que deixa o espectador nervoso, ao mesmo tempo que dá gargalhadas.

Corrente do Mal

“Depois de receber uma força maligna durante o sexo, a jovem Jay tenta acabar com a maldição que agora a persegue”, diz a sinopse do filme.

E se maldições fossem sexualmente transmissíveis? Essa é a premissa de Corrente do Mal. O problema é que o ser que vai atrás das vítimas é invisível, o que torna tudo ainda mais assustador. É tensão do começo ao fim.

A Bruxa

“Nova Inglaterra, 1630. Uma família de peregrinos encontra seu novo lar perto de uma floresta. Mas será que o lugar é tão tranquilo quanto parece?”, diz a sinopse oficial.

A Bruxa é o primeiro longa-metragem de Robert Eggers, e que estreia ele teve. O diretor criou um terror psicológico agoniante, que é igualmente perturbador e enervante. Certamente um dos melhores filmes de terror da década.

O Farol

“Na década de 1890, um faroleiro começa a suspeitar que seu colega veterano está louco. Mas ele também tem os próprios segredos”, diz a sinopse oficial.

Depois de conquistar o mundo com A Bruxa, Eggers mostra que a qualidade do seu primeiro filme não foi mero acaso. Com Robert Pattinson e Willem Dafoe, O Farol é outro filme completamente perturbador, que deixa o espectador em estado de total desconforto do começo ao fim.

Imperdível.

Ilha do Medo

“Quando o inspetor Teddy Daniels chega à penitenciária psiquiátrica, o que começa como uma investigação de rotina sofre uma reviravolta sinistra e quase irreversível”, diz a sinopse oficial.

Continuamos no território do suspense e terror psicológicos. Dessa vez, trata-se de um filme de Martin Scorsese, estrelado por Leonardo DiCaprio. O renomado diretor constrói um filme que faz o espectador duvidar de tudo e todos, entregando inesquecíveis reviravoltas.

Tubarão

“Steven Spielberg criou esse sucesso da adaptação do romance de Peter Benchley sobre um grande tubarão branco que aterroriza a cidade fictícia de Amity Island”, diz a sinopse oficial.

Tubarão não é um suspense qualquer, é uma aula sobre o gênero. Por meio da direção, trilha sonora e uso bem reservado da criatura titular, Spielberg criou uma obra-prima, que não por acaso tornou-se o primeiro blockbuster da História.

Todos esses títulos estão atualmente disponíveis na Netflix.

