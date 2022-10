Halloween: Veja os lançamentos assustadores da Netflix em outubro

Está dada a largada da temporada de Halloween! Com a chegada de outubro, pessoas do mundo inteiro começam a procurar as produções mais assustadoras das plataformas de streaming. Para esse público, a Netflix prepara uma programação pra lá de especial – com séries, filmes e documentários de arrepiar

O Dia das Bruxas, vale lembrar, é celebrado em 31 de outubro. Neste mês, vários filmes de terror também serão lançados nos cinemas.

Embora as comemorações do Halloween sejam mais populares em países como Estados Unidos, os brasileiros também costumam aproveitar a época para levar sustos e conferir assustadoras histórias de terror.

Com isso em mente, confira abaixo os 7 lançamentos mais arrepiantes da Netflix em outubro.

O Telefone do Sr. Harrigan – 5 de outubro

Escrito e dirigido por John Lee Hancock (Estrada sem Lei), O Telefone do Sr. Harrigan tem tudo para se tornar um dos lançamentos mais assustadores da Netflix. Afinal de contas, o filme é baseado em um conto de Stephen King (incluído na coletânea If It Bleeds).

O filme conta a história de Craig e o Sr. Harrigan – um garoto e um bilionário veterano que compartilham o apreço pela literatura e pela tecnologia. Porém, após a morte do idoso, essa conexão se recusa a terminar, e Craig passa a receber misteriosas ligações do além.

Jaeden Martell (Entre Facas e Segredos) e Donald Sutherland (Jogos Vorazes) interpretam Craig e Sr. Harrigan. O elenco conta também com Joe Tippett (Mare of Easttown), Cyrus Arnold (Zoolander 2) e Kirby Howell-Baptiste (Sandman).

O Clube da Meia-Noite – 7 de outubro

A série O Clube da Meia-Noite é uma produção de Mike Flanagan, criador de hits como A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia Noite.

Ambientada em uma clínica para adolescentes em estado terminal, a série acompanha a história de 8 jovens que fazem um pacto sinistro, e prometem que, quem morrer primeiro, terá que enviar um sinal do além.

O elenco de O Clube da Meia-Noite conta com Heather Langenkamp (O Segredo da Cabana), Zach Gilford (Missa da Meia-Noite), Samantha Sloyan (Grey’s Anatomy) e Iman Benson (Stations 19).

Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee – 7 de outubro

No mesmo estilo da série Dahmer: Um Canibal Americano, a produção documental Conversando com um Serial Killer: O Canibal de Milwaukee aborda os terríveis crimes de Jeffrey Dahmer.

A produção true crime, por outro lado, adota uma perspectiva bem mais crua na abordagem do tema. Na série, os assinantes da Netflix podem conferir como Dahmer descreveu seus atos de violência em uma entrevista na cadeia.

Vale lembrar que O Canibal de Milwaukee faz parte da antologia Conversando com um Serial Killer, que também conta com séries sobre Ted Bundy e John Wayne Gacy (o Palhaço Assassino).

A Maldição de Bridge Hollow – 14 de outubro

Produzida por Marlon Wayans – de Todo Mundo em Pânico – A Maldição de Bridge Hollow mistura terror, comédia e fantasia em uma trama para toda a família.

Além de comandar a produção, Wayans também protagoniza o filme. O ator interpreta um pai que odeia o Halloween, mas é obrigado a juntar forças com a filha adolescente quando um espírito sinistro faz as decorações da cidade ganharem vida.

Junto com Marlon Wayans, o elenco de A Maldição de Bridge Hollow traz Priah Ferguson (Stranger Things), Lauren Lapkus (Jurassic World) e a cantora Kelly Rowland.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro – A partir de 25 de outubro

Entre os lançamentos da Netflix para o Halloween de 2022, O Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro é, definitivamente, o mais aguardado.

Nessa produção antológica, os assinantes da plataforma poderão conferir 8 histórias arrepiantes e cheias de pesadelos aterradores – todas elas contadas sob o característico estilo de Del Toro. Ou seja: os fãs podem esperar por bruxas, demônios, fantasmas e outras criaturas.

Os dois primeiros episódios vão ao ar em 25 de outubro, e os demais capítulos, estreiam nos dias 26, 27 e 28. O elenco de Gabinete de Curiosidades inclui atores como Crispin Glover (As Panteras), Dan Stevens (Downton Abbey), Nia Vardalos (Casamento Grego) e Rupert Grint (Harry Potter).

O Enfermeiro da Noite – 26 de outubro

O filme O Enfermeiro da Noite mistura suspense e terror em uma trama repleta de reviravoltas. Baseado em uma história real, o longa foca nos crimes do serial killer Charlie Cullen.

O Enfermeiro da Noite acompanha a história de Amy Loughren, uma enfermeira sobrecarregada que faz amizade com Charlie, seu novo colega de trabalho. Porém, uma morte misteriosa faz a protagonista enxergar os atos do enfermeiro sob um novo olhar.

Na vida real, Charlie Cullen confessou o assassinato de 40 pacientes – mas tudo indica que o número de vítimas superou as centenas. O filme da Netflix é protagonizado por Jessica Chastain (A Grande Jogada) e Eddie Redmayne (Animais Fantásticos).

Wendell & Wild – 28 de outubro

O filme Wendell & Wild é uma produção do aclamado animador de stop-motion Henry Selick. O longa é o primeiro projeto do cineasta desde Coraline, lançado em 2009.

Em uma trama para toda a família, dois demônios ardilosos desejam deixar o submundo e viver aventuras na terra dos vivos. Para isso, eles fazem um acordo com uma adolescente descolada e fã de punk rock.

Wendell & Wild também se destaca por seu elenco de vozes, que conta com Keegan Michael-Key (Schmigadoon), Jordan Peele (Nós), Lyric Ross (This Is Us), Angela Bassett (American Horror Story) e Ramona Young (Eu Nunca).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.