Hellraiser: Como e onde assistir os filmes antes do reboot do Star+

Hellraiser vai ganhar um reboot pelo Hulu (com lançamento no Brasil pelo Star+), com uma nova versão de Pinhead interpretada por Jamie Clayton.

A nova versão de Pinhead é bastante diferente da versão de Bradley, e os primeiros trailers de Hellraiser sugerem que Clayton assumiu o papel da melhor maneira possível.

Mas, apesar de ser um reboot, há quem deseje passear por toda a franquia antes de assistir essa nova versão.

Assim sendo, listamos todos os filmes de Hellraiser, junto de suas sinopses e onde assistir atualmente. Confira.

Hellraiser: Renascido do Inferno (1987)

“Uma esposa infiel encontra o zumbi de seu amante morto e os cenobitas demoníacos o perseguem depois que ele escapou do submundo sadomasoquista”, diz a sinopse do filme.

O primeiro filme da franquia foi escrito e dirigido pelo próprio Clive Barker, autor do livro original, e está disponível no Amazon Prime Video.

Hellraiser II: Renascido das Trevas (1988)

“Internada num sanatório, a sobrevivente Kristy é forçada a reencontrar o mal que sai da caixa misteriosa quando a madrasta da jovem volta do inferno e começa a atacar inocentes”, diz a sinopse da continuação.

Clive Barker deixou a direção e roteiro da continuação, embora ainda tenha criado a história original. Dessa vez, Tony Randel comanda o longa-metragem, com Peter Atkins no roteiro. Hellraiser II está no Amazon Prime Video.

Hellraiser III – Inferno na Terra (1992)

“A caixa maligna tem um novo dono e Pinhead usará o rapaz para sair do inferno e dominar a Terra. Quando as mortes começam, uma repórter começa a investigar e poderá atrapalhar os planos de Pinhead”, diz a sinopse do filme.

O terceiro filme da franquia está disponível no Looke, que pode ser assinado por meio do Amazon Prime Video.

Hellraiser IV – Herança Maldita (1996)

“No século XXII, um cientista tenta corrigir o erro que seu ancestral criou: a caixa de quebra-cabeça que abre os portões do inferno e libera Pinhead e suas legiões cenobitas”, diz a sinopse.

Era uma questão de tempo até alguém levar a franquia ao futuro. Peter Atkins, responsável pelos roteiros da franquia desde o segundo filme, é o culpado.

Hellraiser IV não está disponível em qualquer plataforma de streaming, mas pode ser comprado digitalmente.

Hellraiser: Inferno (2000)

“Um detetive de polícia obscuro se envolve em um estranho mundo de assassinato, sadismo e loucura após ser designado para uma investigação de assassinato contra um louco conhecido apenas como “O Engenheiro”, diz a sinopse.

Esse é o longa-metragem de estreia de Scott Derrickson, diretor de Doutor Estranho, O Exorcismo de Emily Rose, A Entidade, dentre muitos outros. Hellraiser: Inferno também não está em qualquer plataforma de streaming, mas pode ser comprado por meios digitais.

Hellraiser: Caçador do Inferno (2002)

“Um empresário obscuro tenta juntar os detalhes do acidente de carro que matou sua esposa, o deixou com amnésia e o deixou na posse de uma caixa de quebra-cabeça sinistra que convoca monstros”, diz a sinopse.

Rick Bota dirige o filme, marcando seu ingresso na franquia, que renderia o comando de mais outros dois longas-metragens de Hellraiser. Bota é conhecido por dirigir episódios de séries como Supernatural e A Bela e a Fera.

Hellraiser: Caçador do Inferno pode ser alugado no Apple TV.

Hellraiser 7: O Retorno dos Mortos (2005)

“Uma jornalista descobre um grupo clandestino que pode trazer os mortos de volta e lentamente se torna atraído para seu mundo”, diz a sinopse do filme

Rick Bota novamente comanda o filme. Assim como seu predecessor, o criador da série Clive Barker não teve envolvimento na produção de O Retorno dos Mortos. O filme não está em qualquer plataforma de streaming.

Hellraiser 8: O Mundo do Inferno (2005)

“Os jogadores que jogam um MMORPG baseado nos filmes Hellraiser encontram suas vidas em perigo depois de serem convidados para uma rave, cujo anfitrião pretende mostrar a verdade por trás do mito cenobita”, diz a sinopse.

O Mundo do Inferno marca a despedida de Doug Bradley como Pinhead. O filme pode ser alugado pelo Amazon Prime Video, ou Apple TV.

Hellraiser: Revelações (2011)

“Na trama, escrita pelo especialista em efeitos Gary Tunnicliffe, dois amigos liberam o espinhudo cenobita, mas um deles se arrepende e tenta convencer um familiar do amigo a ficar no seu lugar na dimensão de dor e prazer de Pinhead”, diz a sinopse.

O filme foi produzido em questão de semanas, devido a uma obrigação por parte da Dimension Films de lançar outro filme Hellraiser ou correr o risco de perder os direitos da série de filmes. Devido ao tempo de resposta rápido e à produção apressada, a estrela da série, Doug Bradley, se recusou a participar, tornando esta a primeira entrada na série em que ele não interpreta Pinhead, que foi interpretado por Stephan Smith Collins.

Hellraiser: Revelações está disponível no Amazon Prime Video e Paramount+.

Hellraiser: Judgment (2018)

“Os detetives Sean e David Carter estão no caso para encontrar um assassino em série horrível aterrorizando a cidade. Unindo forças com a detetive Christine Egerton, eles se aprofundam em um labirinto espiral de horror que pode não ser deste mundo”, diz a sinopse.

Mais um filme sem Doug Bradley como Pinhead. Dessa vez, Paul T. Taylor interpreta o cenobita. Judgment não está disponível em plataformas de streaming, mas pode ser comprado por vias digitais.

Hellraiser (2022)

No reboot de Hellraiser, uma jovem dependente química encontra um antigo cubo com um enigma, sem saber que ao resolvê-lo invocará os Cenobitas, um grupo de criaturas sádicas de outra dimensão.

Jamie Clayton, conhecida por Sense8, assume o papel de Pinhead. O já veterano do terror David Bruckner, envolvido em produções como O Ritual da Netflix e da antologia de horror V/H/S, está dirigindo o reboot da clássica franquia Hellraiser.

O novo Hellraiser lança em 7 de outubro de 2022 no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.