Marvel te enganou: As cenas dos trailers que não estão em Doutor Estranho 2

Contém spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chegou aos cinemas e vem recebendo elogios, embora alguns fãs também tenham se decepcionado.

Existem reações mistas quanto à forma como a história foi desenvolvida, mas o que também chama a atenção é que muitas cenas dos trailers simplesmente não apareceram em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Continue lendo para conferir uma lista com as cenas dos trailers que não estão em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

O sonho recorrente do Doutor Estranho

Logo no primeiro trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o Doutor Estranho conta que vem tendo um sonho recorrente, que logo se transforma em um pesadelo.

Isso não está no longa-metragem. Será que eles cortaram ou realmente foi só algo para os trailers? Talvez nunca vamos saber.

Conexão próxima com Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Os trailers davam a entender que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) teria uma conexão bastante próxima com Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, com Doutor Estranho lamentando os erros que cometeu em sua abordagem com o multiverso.

No entanto, surpreendentemente, a conexão de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) com Homem-Aranha: Sem Volta para Casa nem é tão profunda assim, o que talvez tenha sido alterado pela Marvel para não confundir demais os fãs que não assistiram ao filme anterior.

Mordo contra Doutor Estranho

No primeiro Doutor Estranho, a história dava a entender que Mordo seria um dos vilões principais da sequência.

Os trailers também pareciam indicar isso, mas o Mordo que aparece é da Terra-838 e não da Terra-616. Ou seja, ainda não tivemos a continuação da história de Mordo que o primeiro Doutor Estranho estabeleceu.

Doutor Estranho alternativo dizendo que “as coisas saíram do controle”

No primeiro trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), uma das cenas mais sombrias mostra um Doutor Estranho alternativo dizendo: “As coisas saíram do controle.”

Na narrativa, é revelado que esse é o Doutor Estranho da Terra-838, um universo que teve uma Incursão justamente por causa dele, mas a fala do trailer não está presente.

Wanda dizendo que “isso vai ser divertido”

Assim como no caso do “As coisas saíram do controle”, também havia uma cena nos trailers em que Wanda aparecia dizendo: “Isso vai ser divertido.”

Novamente, isso não está em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), e não dá nem para saber qual seria o contexto disso.

Doutor Estranho entrando sozinho na Terra-838

Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o Doutor Estranho é acompanhado por Christine enquanto entra na Terra-838.

Nos trailers, havia uma cena em que ele parecia visitar esse universo sozinho. Talvez, inicialmente, houvesse alguma incerteza sobre a inclusão de Christine nessa parte da jornada do Doutor Estranho.

Wong comendo, lendo e lutando com a capa do Doutor Estranho

Nos trailers de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), havia uma cena em que Wong aparecia comendo, lendo e lutando enquanto era acompanhado pela capa do Doutor Estranho.

Era basicamente apenas uma cena divertida, que não está em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), talvez porque a Marvel tenha considerado que não era muito importante para a história.