Morre a Rainha Elizabeth II; veja 7 filmes e séries sobre ela

A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos em 8 de setembro de 2022. Dessa forma foi encerrado o maior reinado de qualquer monarca no Reino Unido.

Há diversas obras, tanto de ficção, quanto documentários, sobre, ou com a rainha como personagem.

Dito isso, listamos 7 filmes e séries que contam com a rainha Elizabeth, desde documentários, passando por animações, até ficção, sejam dramas, ou comédias.

A Rainha

The Queen é um filme de drama biográfico britânico de 2006 escrito por Peter Morgan, criador de The Crown, e dirigido por Stephen Frears, estrelado por Helen Mirren no papel titular da Rainha Elizabeth II.

O filme retrata os eventos após a morte de Diana, Princesa de Gales em 1997.

Inicialmente, a Família Real considera a morte de Diana como um assunto privado e, portanto, não deve ser tratada como uma morte da realeza oficial, em contraste com as opiniões do primeiro-ministro Tony Blair e o ex-marido de Diana, o príncipe Charles, que favorecem o desejo do público em geral de uma expressão oficial de luto.

As questões são ainda mais complicadas pela mídia, protocolo real sobre o status oficial de Diana e questões mais amplas sobre o republicanismo.

Uma Noite Real

A paz é declarada na Europa em 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. No dia da vitória, as princesas Elizabeth e Margaret são permitidas se juntaram às celebrações.

Sarah Gadon, de Cosmopolis e O Homem Duplicado, interpreta a princesa Elizabeth, enquanto Bel Powley vive Margaret.

The Queen and I

The Queen and I é um drama de comédia para TV de 2018, dirigido por Dan Zeff, baseado em um romance / peça de mesmo nome de 1992 escrito por Sue Townsend.

Um novo primeiro-ministro republicano despoja a monarca britânica e sua família de seu dinheiro e bens e os força a viver em uma propriedade municipal decadente.

Samantha Bond vive a rainha Elizabeth.

Corra que a Polícia vem Aí!

O incompetente detetive da polícia Frank Drebin deve impedir uma tentativa de assassinar a Rainha Elizabeth II.

O clássico de comedia é estrelado por Leslie Nielsen e conta com Jeannette Charles, uma imitadora profissional da Rainha Elizabeth II por 50 anos.

Corgi: Top Dog

Para quem busca algo mais infantil, Corgi: Top Dog é um filme de comédia de animação belga de 2019.

Inspirado na rainha Elizabeth II e seus corgis de estimação, a história segue um corgi chamado Rex, que se perde e tenta encontrar o caminho de casa.

Elizabeth: The Unseen Queen

Elizabeth: The Unseen Queen é um documentário de televisão de 2022 composto por filmagens caseiras gravadas pela família real britânica. O filme foi ao ar na BBC One em 29 de maio de 2022, em comemoração ao Jubileu de Platina da Rainha.

O filme contém as primeiras imagens conhecidas da rainha em um carrinho de bebê em 1926. [4] Também mostra ela brincando com sua irmã nos terrenos do Castelo de Balmoral e apresenta imagens de sua viagem ao sul da África com seus pais a bordo do HMS Vanguard em 1947.

The Crown

The Crown é a obra de ficção definitiva sobre a rainha Elizabeth II. A série da Netflix acompanha o reinado da monarca desde pouco antes de sua coroação, até quase os dias atuais.

No seriado, a rainha foi interpretada por Claire Foy quando jovem, Olivia Colman em meia idade, e Imelda Staunton quando já mais idosa.

