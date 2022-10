Novo vilão do MCU: Todas as variantes de Kang na Marvel

Kang, O Conquistador está se preparando para entrar de vez no MCU em Homem-Formiga 3, o vilão deve ser o “novo Thanos”, protagonizando o antagonismo da Saga do Multiverso

O personagem é um dos mais interessantes da Marvel, e sua fixação por viagens no tempo permitiram que sua história evoluísse bastante desde sua introdução em 1963, na edição #19 de Quarteto Fantástico.

Antes, Kang era Rama-Tut, um criminoso do futuro que viajou ao passado para conquistar o antigo Egito, mas Stan Lee e Jack Kirby decidiram expandir o desenvolvimento do vilão.

Após ser derrotado pelo Quarteto Fantástico, Rama-Tut foge do Egito e volta para o ano 4.000. Ele se torna Kang, o Conquistador e retorna ao presente derrotar os Vingadores.

Pelo personagem viajar tanto pelo tempo, e o multiverso dos quadrinhos é tão complicado, existem infinitas versões de Kang. Muitas delas aparecem de vez em quando, e algumas são bem mais populares que outras.

Apenas no MCU, Kang já está entrando em sua segunda versão, que deve ser a mais perigosa. Conhecemos o personagem pela primeira vez como o chefe da AVT na série Loki.

Como já veremos O Conquistador no novo Homem-Formiga, veja algumas das variantes mais importantes do personagem na Marvel.

Kang Prime

Mesmo que o personagem tenha começado como Rama-Tut nos quadrinhos, após alguns desenvolvimentos e reescritas, o Kang que nós conhecemos é Nathaniel Richards, parente distante de Reed Richards.

Nathaniel é do século 31, e usa a tecnologia do Dr. Destino para voltar no tempo e conquistar o Egito, se tornando o faraó Rama-Tut, outra versão do Kang.

Após ser derrotado pelo Quarteto, Nathaniel encontra Destino no século 20, e se inspira na armadura do vilão para criar a sua própria. Quando tenta voltar ao seu tempo, o personagem acaba indo para o século 40, onde ele conquista facilmente uma Terra destruída pela guerra, se autoproclamando Kang, o Conquistador. Depois disso ele deixa sua Terra devastada e parte para dominar todas as versões do planeta.

Essa versão do vilão é a mais icônica dos quadrinhos, que se tornou um antagonista recorrente em histórias dos Vingadores e do Quarteto Fantástico.

Toda vez que ele lutou contra cada grupo, ele criou versões alternativas de si mesmo. Isso acaba culminando no Kang Prime, que criou o Conselho dos Kangs, formado por cada Kang que conquistou seu próprio universo antes de ser derrotado pelo Prime.

Rapaz de Ferro

Uma versão mais jovem de Nathaniel Richards é salva de um valentão por sua versão do futuro, que já é Kang o Conquistador. Kang dá uma armadura para o garoto e mostra que ele está destinado à lutar contra os Vingadores.

Mas esta versão não quer se tornar um vilão, partindo para o passado da Terra-616, onde encontra a Mansão dos Vingadores destruída. Lá ele encontra arquivos com possíveis recrutas para a equipe, une todos eles e funda os Novos Vingadores, assumindo o manto do Rapaz de Ferro.

Ele eventualmente começa a caçar outras versões do Kang, o Conquistador pelo multiverso. O personagem se tornou um favorito dos fãs, e vários esperam vê-lo chegando ao MCU.

Immortus

Immortus é uma versão mais velha do Kang, que já cansou de governar seu império, se tornando tão grande que não participa mais de nenhuma batalha.

Ele decide retornar ao Egito para uma vida mais simples como Rama-Tut, deixando seu império de multiversos para sua amante.

Eventualmente ele retorna ao presente para ajudar os Vingadores a parar Kang, e se apresenta para sua versão mais jovem como Immortus. Mesmo com ambos sendo versões diferentes do mesmo personagem, os dois se dividem após os eventos da Destiny War.

Immortus se junta aos Guardiões do Tempo e começa a explorar dimensões alternativas e o próprio tempo. Ele recebe a missão de vigiar versões passadas de si mesmo, alterando o curso da história para manter a linha do tempo em que os Guardiões permanecem.

Sim, ele foi a inspiração para Aquele Que Permanece, da série Loki na Disney+. Immortus já participou de muitos arcos nos quadrinhos, e manipulou personagens causando grandes eventos no universo Marvel.

Kid Immortus

Existe uma outra versão de Kang que não é nada menos que uma mistura do Rapaz de Ferro com Immortus, chamado Kid Immortus.

Nessa versão, o Rapaz de Ferro deixa o presente, cansado de tentar lutar contra o próprio destino, ele vai para o futuro e se torna um vilão antes do planejado.

Ele estuda a vida de outros Kangs e adora o nome de Kid Immortus. Ele descobre que outra versão de si mesmo chamada Aniquilador, se fundiu ao Dr. Destino, se tornando Destino, o Aniquilador Conquistador. Então viaja ao passado para convencer o vilão a fazer isso antes.

Após ser recusado várias vezes, o Kid Immortus, e ver Destino se voltando contra ele após uma missão fracassada de derrotar o Quarteto Fantástico, essa versão passa por tudo que deveria passar. Se tornando Rama-Tut, Kang e Immortus.

Veja o Kang do MCU em Homem-Formiga: Quantumania que estreia no dia 16 de fevereiro de 2023.

Sobre o autor Gabriel Soldeira