Os 7 personagens mais poderosos da DC derrotados pelo Batman

O Batman é o centro das atenções na DC, por ser um personagem sem poderes extremamente habilidoso. Após a morte de seus pais, Bruce Wayne ficou longe de Gotham para treinar artes marciais e se aprimorar em diversas outras habilidades. Aos 24 anos, Wayne retornou para a cidade e se tornou no Batman, jurando ser um símbolo.

Com isso, ele criou diversos inimigos, e “ajudou” na origem de poucos deles, como é o caso do Coringa, seu principal adversário em toda a sua história. O herói ainda possui vários outros como o Pinguim, Duas-Caras ou Senhor Frio.

Após conhecer o Superman e outros super-heróis, Batman e companhia formam a Liga da Justiça, que protege o mundo de ameaças internas e externas.

E, de vez em quando, mesmo sem poderes, o Cavaleiro das Trevas precisa lutar contra alguém muito mais forte e poderoso, mas que não garante sua derrota (via ScreenRant).

Listamos os sete personagens mais poderosos da DC que o Batman já derrotou em uma luta corporal, e usando sua inteligência.

Ra’s Al Ghul

O adversário mais formidável do Batman, Ra’s Al Ghul se tornou seu adversário após o Cavaleiro das Trevas recusar-se sucedê-lo como Cabeça do Demônio. O líder da Liga dos Assassinos, além disso, exigia que Batman se casasse com Talia, sua filha, o que não aconteceu.

Mesmo tendo uma idade muito avançada, Ra’s rejuvenesce quando usa o Poço de Lázaro, e é tão melhor quanto o Batman quando o assunto é arte marcial.

Coruja

Contraparte do Guardião de Gotham City, o Coruja é um dos membros mais importantes do Sindicato do Crime, a Liga da Justiça do mal da Terra-3. Assim como o Batman, o Coruja possui muito aparato tecnológico, com seu traje sendo uma armadura tão boa quanto qualquer outra do herói de Gotham.

Na animação Liga da Justiça: Crise em Duas Terras, o Coruja ganha do Batman em uma luta corporal, mas é derrotado após Batman prendê-lo em uma bomba e mandá-lo para um universo sem vida.

Superman

A rivalidade entre Batman e Superman já é antiga, e os fãs do Homem de Aço se irritam bastante quando uma luta entre os dois vem à tona. O Cavaleiro das Trevas já se mostrou muito habilidoso no combate corporal contra qualquer outro, mas contra o Superman ele precisa usar diversos artifícios para vencer.

Em Cavaleiro das Trevas, quadrinho de Frank Miller, o herói constrói um traje capaz de bater de frente contra o Superman. Ele também espera o herói ser atingido por um míssil nuclear, que o enfraquece, e sabe que de noite o Escoteiro não tem o Sol para recarregar suas forças. No quadrinho, ele dá uma lição de moral no super-herói para deixá-lo em paz, e posteriormente, simula sua morte.

Por sua vez, em Batman: Silêncio, quadrinho publicado nos anos 2000, Superman é controlado pela Hera Venenosa. Batman, então, usa o anel de kriptonita para derrotar seu aliado.

Darskeid

Um dos maiores inimigos do Superman e da Liga da Justiça, Darkseid é muito temido na galáxia, e sempre possui embate épicos contra a equipe de heróis liderada pelo Homem de Aço.

Em Crise Final, Darkseid lança um ataque ao planeta Terra com a ajuda da Equação Anti-Vida. No entanto, Batman tenta defender o mundo, e acaba dizimando seu adversário com a arma que Darkseid usou para matar Orion. Posteriormente, em Robin Rises, Batman usou o traje Hellbat e derrotou o vilão em uma luta corporal.

Circe

Uma das principais inimigas da Mulher-Maravilha e da própria Zatanna, Circe é uma feiticeira poderosa que tem o total ódio do Olimpo, menos de Ares. Ela elaborou um esquema para atacar os Estados Unidos, e teria Diana Prince sendo capturada pelo governo, para que pudesse reviver Hipólita e a enganasse para tomar o trono.

Mas a investida não saiu conforme o esperado, e Batman conseguiu subjugar a vilã. O herói teve uma ajuda de Zatanna, e enfraqueceu Circe, após ele proferir algumas palavras mágicas.

Batman que Ri

O Batman que Ri é totalmente um dos vilões mais sinistros do Batman, sendo uma versão bizarra de Bruce Wayne atingido pela toxina do Coringa. Ele foi o principal antagonista de Noite de Trevas: Metal e Death Metal, e Batman teve de recorrer ao Coringa para que pudesse derrotar a ameaça bizarra.

Bane

Bane é um dos vilões mais poderosos do Batman, e foi o responsável por quebrar sua coluna em A Queda do Morcego, e por matar Alfred no arco Cidade de Bane, recente história nos quadrinhos.

Mesmo com a ajuda do Veneno, toxina que deixa Bane ainda mais forte, o Batman retribuiu o favor, e humilhou o vilão quando o derrotou.

