Os lançamentos da Netflix nesta semana (27 de junho a 3 de julho)

A última semana de junho e primeira de julho contarão com grandes lançamentos na Netflix e separamos tudo o que vai chegar de 27 de junho a 3 de julho para não perder nada.

A plataforma de streaming já liberou a lista com os principais lançamentos dessa semana, incluindo a segunda parte da quarta temporada de Stranger Things, Era Uma Vez em… Hollywood e mais.

Outras séries, filmes, desenhos, e documentários também estreiam nesta semana no streaming.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix logo abaixo:

Chip e Potato: A Viagem de Férias – 27 de junho

O vento e os coqueiros atrapalham o sono de Chip e Potato! Mas com a ajuda de um simpático sagui e um novo amigo, elas bolam um plano para conseguir dormir.

Dois Amigos e Uma Ameaça Alienígena – 28 de junho

Uma invasão alienígena atrapalha a despedida de solteiro de Sebastian. Agora, ele precisa se unir ao amigo de infância Mikkel para contra-atacar.

Família Upshaw: Temporada 2 – Parte 1 – 29 de junho

A comédia de Wanda Sykes e Mike Epps está de volta com novos episódios.

Adak: Ilha do Tesouro – 29 de junho

Será que a equipe de especialistas vai encontrar o lendário tesouro pirata? Esta série documental acompanha a caça ao ouro enterrado em uma região inóspita do Alasca.

Beauty – 29 de junho

Com uma carreira promissora prestes a estourar, uma jovem cantora precisa lidar com uma família controladora, as pressões do mundo da música e o amor pela namorada.

Era Uma Vez em… Hollywood – 30 de junho

Um ator de televisão fora dos seus tempos áureos e seu dublê se esforçam para alcançar a fama e o sucesso na indústria cinematográfica durante os anos finais da Era de Ouro de Hollywood. Direção de Quentin Tarantino, com Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Tubacão: Temporada 2 – 30 de junho

Tubacão e seus amigos humanos estão de volta para mais uma temporada cheia de aventuras.

BASTARD!! – 30 de junho

Dark Schneider, um poderoso mago preso no corpo de um garoto, quer conquistar o mundo, acompanhado por novos amigos e velhos inimigos.

Corações Sujos – 30 de junho

A maioria dos imigrantes japoneses no Brasil não acredita que o Japão se rendeu na Segunda Guerra. E um grupo terrorista persegue aqueles que acreditam.

Navios de Guerra: Inferno no Mar – 30 de junho

Esta série documental investiga os navios de guerra, submarinos e porta-aviões que transformaram a história das guerras modernas.

Clube das Mães – 30 de junho

Cinco mães de uma comunidade escolar competitiva têm uma relação entre amizade e rivalidade, presas em uma teia de segredos e inveja.

Stranger Things 4: Volume 2 – 01 de julho

Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim.

Bons Meninos – 01 de julho

Ao serem convidados para uma festa, três garotos ingênuos (Jacob Tremblay, Keith L. Willians e Brady Noon) se metem nas maiores encrencas por causa de um drone quebrado e da expectativa pelo primeiro beijo.

O Culto de Chucky – 01 de julho

Depois de uma série de assassinatos na clínica onde está internada, Nica Pierce começa a questionar a existência de Chucky.

Conor McGregor: Tudo Pelo Título – 01 de julho

Da pobreza aos carros de luxo e casacos de pele, o campeão de MMA irlandês mostra todos os altos e baixos de sua ascensão à fama.

As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas – 01 de julho

Tad Jones, o explorador mais desajeitado, deve resgatar sua amada Sara de um milionário que está procurando o colar do Rei Midas.

Campo Minado – 01 de julho

Após uma tentativa fracassada de assassinato, um fuzileiro naval americano se vê encalhado no deserto. Exposto aos elementos, ele deve sobreviver aos perigos e combater a devastação psicológica e física das condições traiçoeiras.

Gloria Bell – 01 de julho

Uma mulher de espírito livre aos 50 anos busca amor nos clubes de dança de Los Angeles. Com Julianne Moore e John Turturro. Direção de Sebastián Lelio.

Cristela Alonzo: Classe Média – 01 de julho

A comediante Cristela Alonzo fala sobre aprender inglês com The Price Is Right, recebendo COVID em seu aniversário e como o dinheiro realmente pode comprar felicidade.

A Netflix pode mudar as datas de estreias.

