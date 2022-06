Stranger Things 4: Fãs descobrem pista de que [SPOILER] vai morrer na Parte 2

No panorama atual de Stranger Things, ninguém está seguro. Integrantes do elenco e roteiristas da série já indicaram que a reta final da 4ª temporada deve contar com mortes importantes. Mas afinal: quem vai se despedir com a estreia da Parte 2 na Netflix? Alguns fãs parecem já ter descoberto a resposta.

Devido à duração cinematográfica dos novos episódios de Stranger Things, a Netflix decidiu dividir a 4ª temporada em duas partes. A 1ª delas já está disponível na Netflix, e a 2ª, estreia no início de julho.

Para muitos fãs, a 4ª temporada de Stranger Things é a melhor até agora. Os novos episódios fazem um ótimo trabalho ao introduzir um tom bem mais obscuro e adulto para a história de Eleven e seus amigos.

Veja abaixo qual personagem de Stranger Things deve morrer no final da 4ª temporada, de acordo com uma interessante teoria dos fãs.

Dr. Brenner vai morrer em Stranger Things 4?

Na 4ª temporada de Stranger Things, Matthew Modine retorna como o Dr. Martin Brenner.

Os novos episódios revelam como o cientista começou seus experimentos e se envolveu com o sinistro projeto MKUltra.

Além de desempenhar um papel essencial na origem do monstro Vecna, o Dr. Brenner foi o responsável pelo sequestro e aprisionamento de várias crianças com habilidades sobrenaturais – incluindo Eleven.

Mesmo sendo um cientista extremamente cruel, o Dr. Brenner também se estabeleceu como uma espécie de figura paterna para as cobaias. Eleven, por exemplo, chamava o pesquisador de “Papa” (papai).

De acordo com o trailer da Parte 2 de Stranger Things 4 e o título de um dos novos episódios, tudo indica que o Dr. Brenner morrerá.

“Assim que vi o nome do Matthew Modine nos créditos, pensei: ‘Eles estão dando a ele um último momento nos holofotes antes de matá-lo’”, comentou um fã em uma postagem no Reddit.

Além disso, o primeiro episódio da Parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things recebeu o título de “Papa” – o que parece ser uma grande pista sobre a morte do Dr. Brenner.

“Como o novo episódio se chama Papa, tudo fica ainda mais óbvio”, esclareceu outro usuário da rede social.

No Reddit, os fãs de Stranger Things atingiram um consenso: o Dr Brenner realmente morrerá no final da 4ª temporada.

Segundo as cenas do trailer, tudo indica que o personagem terá uma espécie de “sacrifício heróico” para salvar Eleven.

“A cena que mostra ele carregando a Eleven simboliza que ele irá se sacrificar para salvá-la”, comentou outro espectador.

Dessa forma, o desfecho da trama do Dr. Brenner pode oferecer uma redenção para o personagem, a exemplo do que aconteceu com Billy no final do terceiro ano.

A Parte 2 da 4ª temporada de Stranger Things estreia na Netflix em 1 de julho; veja abaixo o trailer.

