Stranger Things: Quem é Vecna? Explicamos o monstro da 4ª temporada

Um dos elementos mais interessantes da 4ª temporada de Stranger Things é a chegada de Vecna – um monstro terrível que se torna uma verdadeira pedra no sapato de Eleven e seus amigos. Misteriosa e assustadora, a criatura já tira o sono dos assinantes da Netflix. Os espectadores querem saber: afinal de contas, quem é Vecna?

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse oficial da Parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things.

O elenco da 4ª temporada de Stranger Things traz de volta alguns dos atores mais queridos da Netflix, como Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre Vecna e a importância do novo monstro na reta final de Stranger Things.

Quem é Vecna na 4ª temporada de Stranger Things?

Vecna é o monstro humanoide que serve como principal antagonista da 4ª temporada de Stranger Things. O personagem é introduzido no primeiro episódio do novo ano, mas sua verdadeira identidade só é revelada no capítulo final.

É Dustin quem dá o nome de Vecna para o antagonista, baseando-se em um dos vilões mais perigosos de Dungeons & Dragons.

Durante a 4ª temporada, Vecna mata a líder de torcida Chrissy, Fred e o jogador de basquete Patrick.

Existe uma importante similaridade entre as vitimas: todas são adolescentes deprimidos e culpados. Dessa forma, os assassinatos não são aleatórios.

Vale lembrar que o Devorador de Mentes é o “governante” do Mundo Invertido. Os Demogorgons são soldados comuns. Vecna, por sua vez, é uma espécie de general.

Diversos personagens de Stranger Things, como o Dr. Owens, acreditam que uma guerra é inevitável.

É por isso que Owens leva Eleven para o Nina Project, com o objetivo de recuperar os poderes da protagonista.

Com a ajuda do Dr. Brenner, Eleven consegue relembrar o que aconteceu no dia em que as cobaias foram massacradas no laboratório de Hawkins.

Nesse momento, Stranger Things revela que o funcionário que parecia querer ajudar Eleven, na verdade, é Henry Creel, o filho de Victor Creel. Ele também é a cobaia Número 1 dos experimentos do Dr. Brenner.

Nos novos episódios de Stranger Things, Victor Creel é um dos residentes do Manicômio Pennhurst, preso pelo assassinato da família. Entretanto, Henry é o verdadeiro responsável pelas mortes, não Victor.

Ainda na infância, Henry matou sua mãe em um frenesi assassino. A personagem é morta de maneira idêntica às vítimas de Vecna.

As memórias de Eleven também revelam que Henry – anos depois – também matou os guardas, médicos, enfermeiros e cobaias do laboratório de Hawkins.

Utilizando seus poderes, Eleven derrota Henry e envia (sem querer) o Número 1 para o Mundo Invertido.

Na dimensão alternativa, Henry entra em contato com o Devorador de Mentes, e aos poucos se transforma no monstro Vecna.

A 1ª parte da 4ª temporada de Stranger Things está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.