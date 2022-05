Todos os críticos estão dizendo a mesma coisa sobre Stranger Things 4

Está chegando a hora! Fãs mal podem esperar pela estreia da 4ª temporada de Stranger Things na Netflix. Os novos episódios prometem resolver alguns dos maiores mistérios da trama e oferecer um tom bem mais sombrio para a história de Eleven e seus amigos. Com a suspensão do embargo crítico à 4ª temporada, espectadores querem saber: o que os críticos acharam do novo ano?

“As trevas retornam a Hawkins a tempo das férias, trazendo terror, lembranças perturbadoras e uma nova ameaça terrível”, afirma a sinopse oficial da Parte 1 da 4ª temporada de Stranger Things.

O elenco da 4ª temporada de Stranger Things traz de volta alguns dos atores mais queridos da Netflix, como Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Winona Ryder (Joyce) e David Harbour (Hopper).

Explicamos abaixo o que as primeiras reações da crítica especializada revelam sobre os novos episódios de Stranger Things, confira abaixo.

Qual é a opinião dos críticos sobre Stranger Things 4?

Fãs de Stranger Things podem comemorar: a imprensa especializada parece ter aprovado a 4ª temporada da série.

A maioria das resenhas elogia o tom sombrio dos episódios, a introdução de novos personagens, o desenvolvimento emocional dos protagonistas e o estilo cinematográfico dos capítulos.

“O super-poder dos Irmãos Duffer é a nostalgia dos anos 80. E na 4ª temporada de Stranger Things, a dupla está melhor do que nunca”, informa a análise do site The AV Club.

O Entertainment Weekly, um dos sites mais importantes da indústria cultural, também celebra a condução dos novos episódios.

“Com novos cenários, personagens inéditos e uma aguardada expansão na mitologia, a 4ª temporada de Stranger Things representa um verdadeiro ‘choque de energia’ – que chega quando a série mais precisa”, avalia a crítica.

A jornalista Sophie Butcher, do site Empire, elogia o tom mais maduro e sinistro dos novos capítulos.

“Essa é a temporada mais sombria de Stranger Things, prepare-se para ficar arrepiado”, comenta a especialista.

Mas isso não significa que a aprovação da 4ª temporada de Stranger Things é um consenso entre a crítica. Em algumas resenhas, jornalistas criticam a duração dos novos episódios e o ritmo da trama.

“A 4ª temporada de Stranger Things é vagarosa e surpreendentemente taciturna”, afirma a análise do site IndieWire.

Segundo a crítica especializada, a duração estendida dos novos episódios de Stranger Things é um dos maiores problemas da 4ª temporada.

“A trama de Stranger Things 4 é tão arrastada, prolongada e esticada, que a série demora muito para ficar boa. E quando fica, tudo se torna incrivelmente óbvio”, comenta a resenha do site Decider.

Um consenso interessante sobre a 4ª temporada acontece na crítica do The Hollywood Reporter, que fala sobre as qualidades e os defeitos dos novos capítulos.

“A 4ª temporada de Stranger Things é a maior, mais assustadora e mais ambiciosa temporada até agora. É também a temporada menos charmosa, menos engraçada e menos inventiva”, afirma o site.

No Brasil, a 4ª temporada de Stranger Things estreia em 27 de maio (sexta-feira).

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.