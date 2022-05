Stranger Things explica origem de vilão com grande revelação sobre Mundo Invertido

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things finalmente chegou à Netflix e traz algumas grandes revelações sobre pontos importante da série. Essa primeira leva de episódios mostra como o primeiro portal ao Mundo Invertido é aberto e também explica a origem do vilão Vecna.

No sétimo episódio da temporada, um flashback mostra a jovem Eleven tendo uma luta telecinética com Henry, que oferece a ela a oportunidade de fugir do laboratório em Hawkins.

Ela descobre que Henry tem um plano para acabar com a humanidade e usa todos os seus poderes contra ele. Ela consegue acabar com Henry, basicamente desintegrando-o.

O problema é que, nesse momento, ela abre o primeiro portal para o Mundo Invertido e vemos que Henry na verdade foi transportado para esse universo paralelo.

Com o passar dos anos, nessa dimensão, ele acaba se transformando no monstro conhecido como Vecna.

Stranger Things está disponível na Netflix. A quarta temporada tem sido bem recebida pelos críticos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.