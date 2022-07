Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (1 a 3 de julho)

O último final de semana de junho (e primeiro de julho) traz alguns lançamentos de destaque para os assinantes da Netflix.

Dentre eles está a segunda parte da quarta temporada de Stranger Things, que encerra esse ano da série, com dois episódios prolongados.

Outras séries, filmes, desenhos, e documentários também estreiam neste fim de semana no streaming.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix logo abaixo:

Stranger Things 4: Volume 2 – 01 de julho

Separados, mas sempre determinados, nossos heróis têm um futuro assustador pela frente. Mas esse é só o começo. O começo do fim.

Bons Meninos – 01 de julho

Ao serem convidados para uma festa, três garotos ingênuos (Jacob Tremblay, Keith L. Willians e Brady Noon) se metem nas maiores encrencas por causa de um drone quebrado e da expectativa pelo primeiro beijo.

O Culto de Chucky – 01 de julho

Depois de uma série de assassinatos na clínica onde está internada, Nica Pierce começa a questionar a existência de Chucky.

LEGO Friends: Histórias de Heartlake – 01 de julho

Esses amigos estão prontos para viver várias aventuras, resolver problemas e aproveitar tudo o que a cidade tem a oferecer.

Morphle – 3ª temporada – 01 de julho

Mila é uma menina cheia de imaginação. Morphle é um pet mágico que pode se transformar em qualquer coisa. Juntos, eles vivem grandes aventuras!

Eu Sou Mais Eu – 01 de julho

Uma estrela do pop volta no tempo para reviver a época do colégio. Ela vai precisar de ajuda, e de uma nova visão de mundo, para poder voltar ao presente. Estrelado por Kéfera Buchmann.

Conor McGregor: Tudo Pelo Título – 01 de julho

Da pobreza aos carros de luxo e casacos de pele, o campeão de MMA irlandês mostra todos os altos e baixos de sua ascensão à fama.

As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas – 01 de julho

Tad Jones, o explorador mais desajeitado, deve resgatar sua amada Sara de um milionário que está procurando o colar do Rei Midas.

Campo Minado – 01 de julho

Após uma tentativa fracassada de assassinato, um fuzileiro naval americano se vê encalhado no deserto. Exposto aos elementos, ele deve sobreviver aos perigos e combater a devastação psicológica e física das condições traiçoeiras.

Gloria Bell – 01 de julho

Uma mulher de espírito livre aos 50 anos busca amor nos clubes de dança de Los Angeles. Com Julianne Moore e John Turturro. Direção de Sebastián Lelio.

Cristela Alonzo: Classe Média – 01 de julho

A comediante Cristela Alonzo fala sobre aprender inglês com The Price Is Right, recebendo COVID em seu aniversário e como o dinheiro realmente pode comprar felicidade.

Meu Diário Para a Liberdade – 02 de julho

Exaustos com a monotonia do dia a dia, três irmãos buscam escapar de suas vidinhas sem graça e encontrar a verdadeira felicidade.

O Assassino: O Primeiro Alvo – 02 de julho

A sede de vingança do estudante universitário Mitch Rapp atrai a atenção da CIA após ele sofrer uma perda trágica em ataque terrorista.

Oh My Baby – 03 de julho

Solteira e prestes a completar 40 anos, a editora de uma revista desiste de se casar e cogita ir direto para a parte do bebê e do felizes para sempre.

A Netflix pode mudar as datas de estreias.

