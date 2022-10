Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (14 a 16 de outubro)

A Netflix divulgou a lista de lançamentos do fim de semana de 14 a 16 de outubro na plataforma de streaming.

A Maldição de Bridge Hollow é o grande destaque. Trata-se de uma mistura de comédia e terror, com astro de As Branquelas.

Há também a nova versão de As Panteras, com Kristen Stewart, mais conhecida por Crepúsculo e, mais recentemente, Spencer, sobre a princesa Diana.

Confira a lista de lançamentos da Netflix de 14 a 16 de outubro, abaixo.

A Maldição de Bridge Hollow – 14 de outubro

Mesmo odiando o Halloween, um pai se une à filha para encarar um espírito que está tocando o terror ao dar vida às decorações macabras da cidade.

Match Imperfeito: Temporada 2 – 14 de outubro

Em meio a romances turbulentos e prazos implacáveis, Dimple e Rishi encaram o fim do curso de verão e uma pergunta decisiva: será que eles foram feitos um para o outro?

Tudo Pede Salvação – 14 de outubro

Daniele acorda e se vê involuntariamente internado em um hospital psiquiátrico. Agora, tem que reaprender a viver e a amar com a ajuda dos outros pacientes.

Sagrada Família – 14 de outubro

Uma família com um segredo perturbador recomeça a vida em Madri, onde novas relações complicam seus planos e fazem o passado vir à tona.

Borboletas Negras – 14 de outubro

Um romancista com um bloqueio criativo aceita escrever as memórias de um homem à beira da morte, mas logo acaba fazendo parte do sangrento passado dessa estranha figura.

Take 1 – 14 de outubro

Músicos famosos escolhem uma única música e buscam fazer sua melhor versão ao vivo tudo em um só take.

Esperando os Bárbaros – 14 de outubro

A chegada de um coronel que é famoso pelos seus métodos de tortura leva o magistrado de um povoado distante a questionar sua lealdade ao império.

As Panteras – 15 de outubro

As Panteras têm outra missão agora que a agência abriu uma filial no exterior: trabalhar com uma nova recruta e impedir que um protótipo caia em mãos erradas.

Cores da Justiça – 15 de outubro

Uma policial novata sem querer grava policiais corruptos cometendo um assassinato. Com a cabeça a prêmio, ela precisará escapar de ameaças vindas de todos os lados.

Blippi Especial de Halloween – 15 de outubro

Disposto a ter o Halloween mais assustador de todos, Blippi pega o livro de feitiços e sai em busca de gostosuras, abóboras e decorações divertidas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.