Os lançamentos da Netflix neste fim de semana (18 a 20 de novembro)

A Netflix divulgou a lista de lançamentos deste fim de semana de 18 a 20 de novembro de 2022 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

O maior destaque é Elite, que ganha sua sexta temporada na plataforma de streaming.

Há também Terra dos Sonhos, estrelada por Jason Momoa, o Aquaman, e Cuphead.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 14 a 20 de novembro – ao menos o que foi divulgado até agora, visto que mais coisas estrearão, mas ainda não ganharam data.

Elite: Temporada 6 (18/11/2022)

Em Las Encinas, os jovens estão em busca de amor, vingança ou milhões de seguidores. Mas será que eles vão sobreviver?

Somebody (18/11/2022)

Uma programadora cria um aplicativo de namoro em busca de um match, mas acaba encontrando um serial killer que usa a plataforma para atrair vítimas.

Le Monde de demain (18/11/2022)

Esta série acompanha dois amigos de origens humildes, que contribuíram para o nascimento e a ascensão do hip-hop francês.

Departamento de Conspirações: Parte 2 (18/11/2022)

Na Cognito Inc., as conspirações são um trabalho em tempo integral. Esta série acompanha a rotina de um caótico escritório que controla secretamente o mundo.

The Good Detective: Temporada 2 (18/11/2022)

Cinco anos após um homem ser condenado por assassinato, surgem dúvidas sobre a autoria do crime. Agora, um investigador veterano e seu novo parceiro vão atrás da verdade.

Cuphead – A Série: Temporada 3 (18/11/2022)

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

Terra dos Sonhos (18/11/2022)

Uma jovem órfã corajosa embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo. Com Marlow Barkley e Jason Momoa.

Violence Action (18/11/2022)

Durante o dia, ela é uma estudante meiga. Mas à noite, ela se transforma em uma assassina que está prestes a enfrentar seu maior desafio até hoje.

Herói da Liberdade (20/11/2022)

A Guerra Civil se aproxima. Shields Green, o “Imperador”, foge da escravidão e luta para chegar ao norte dos EUA, com destino a Harpers Ferry.

Sobre o autor Guilherme Coral