Os lançamentos da semana (12 a 18 de setembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 12 a 18 de setembro de 2022 na plataforma de streaming. Há muitos filmes e séries para ficar de olho.

Dentre eles estão Cyberpunk: Mercenários, anime baseado no game da CD Projekt RED, e a segunda temporada de Fate: A Saga Winx.

Outras obras que chegam nesta semana são: Casamento às Cegas: Depois do Altar (2ª temporada), Desaparecimento na Noruega, dentre outras.

Confira a lista de lançamentos de 12 a 18 de setembro de 2022 na Netflix:

Ada Batista, cientista: Temporada 3 – 12 de setembro

No laboratório de Ada Batista, ciência é pura diversão! Ela e os amigos fazem grandes perguntas e trabalham juntos para descobrir a verdade sobre tudo.

Tempos de Paz – 12 de setembro

Um imigrante polonês chega ao Brasil pós-guerra e precisa provar que não é um fugitivo nazista para conseguir entrar no país. Estrelando Dan Stulbach, Tony Ramos e Daniel Filho.

Cyberpunk: Mercenários – 13 de setembro

Em um mundo distópico repleto de corrupção e implantes cibernéticos, um garoto de rua tenta se tornar um mercenário edgerunner.

Jo Koy: Ao Vivo em Los Angeles – 13 de setembro

Jo Koy levanta o astral com piadas sobre espirros em público, perseverança, as dificuldades da apneia do sono e a vez em que se perdeu nas Filipinas.

Alice no Mundo da Internet – 13 de setembro

Depois de um problema no computador, uma garotinha youtuber vai parar em um mundo digital cheio de personagens excêntricos, como a cruel Rainha dos Bots.

Desaparecimento na Noruega – 14 de setembro

Em busca da verdade sobre o desaparecimento da esposa de um bilionário, a polícia norueguesa enfrenta a imprensa e muitas informações falsas. Baseada em fatos reais.

Garotos de Bem – 14 de setembro

Roma, 1975. Três alunos de um colégio católico para rapazes cometem um crime que choca os colegas e a comunidade. Baseado em fatos reais.

O Homem Invisível – 14 de setembro

Depois de escapar de um relacionamento abusivo com um magnata da tecnologia, uma mulher (Elisabeth Moss) se vê perseguida por uma entidade invisível.

El Rey, Vicente Fernández – 14 de setembro

Esta série dramática conta a vida do ícone da música rancheira Vicente Fernández, da infância humilde ao estrelato.

Heartbreak High: Onde Tudo Acontece – 14 de setembro

Quem fica com quem no Colégio Hartley? Está tudo no mural de Amerie, que agora precisa lidar com as consequências de expor a vida alheia.

Broad Peak – 14 de setembro

Depois de escalar a montanha Broad Peak, Maciej Berbeka descobre que não chegou até o cume. Vinte e cinco anos mais tarde, ele decide voltar para lá.

Dolittle – 14 de setembro

Quando a Rainha Vitória fica doente, o recluso Dr. Dolittle parte em uma jornada épica ao lado de seu jovem aprendiz e seus amigos animais em busca de uma cura mágica. Com Robert Downey Jr., Tom Holland, Selena Gomez, Emma Thompsom, Rami Malek e Octavia Spencer.

Os Crimes da Nossa Mãe – 14 de setembro

A busca pelos filhos desaparecidos de Lori Vallow começa a revelar mortes suspeitas, um marido com as mesmas crenças apocalípticas e, pior ainda, assassinatos.

O Terremoto do Everest – 14 de setembro

Depois de um terremoto terrível no Nepal, moradores e turistas unem forças para enfrentar a destruição nesta série documental emocionante.

Liss Pereira: Uma Adulta Mediana – 15 de setembro

A comediante Liss Pereira manda a real sobre relacionamentos, a vida adulta e como manter o meio-termo em um mundo de extremos.

Zumbilândia: Atire Duas Vezes – 15 de setembro

Em meio a dramas familiares e batalhas sangrentas, o quarteto de caçadores de zumbis (Woody Harrelson, Emma Stone, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin) está de volta, encontrando mais sobreviventes e um novo tipo de morto-vivo.

Farejando Novos Mundos – 15 de setembro

É hora de farejar um novo planeta para nós! Com a Terra em perigo, cientistas enviam cachorros geneticamente modificados para explorar o espaço em busca de um novo lar.

Fatih Terim: Lenda do Futebol – 15 de setembro

O lendário Fatih Terim relembra sua trajetória no futebol, dos dias como jogador até o sucesso como técnico de vários times vencedores.

Meus Dois Amores – 15 de setembro

Depois de vender um animal doente a um matador de aluguel, um vaqueiro fica em um beco sem saída: salvar a noiva ou abrir mão da sua querida mula?

Fate: A Saga Winx: Temporada 2 – 16 de setembro

Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que supostamente já estão na escola. Bloom não consegue controlar seus poderes.

Drifting Home – 16 de setembro

Um grupo de crianças à deriva em um prédio abandonado tenta voltar para casa e embarca em uma jornada de amadurecimento.

Justiceiras – 16 de setembro

Uma garota popular e uma aluna nova esquisitona (Maya Hawke e Camila Mendes) fazem um pacto secreto para se vingar de seus inimigos.

Santo – 16 de setembro

Dois policiais (Bruno Gagliasso e Raúl Arévalo) têm que trabalhar juntos para capturar o maior traficante do mundo, cujo rosto ninguém conhece.

Casamento às Cegas: Depois do Altar – Temporada 2 – 16 de setembro

Chegou a vez de um novo grupo de solteiros e solteiras procurarem o amor… sem se conhecer pessoalmente. Será possível?

Supervalentes – 16 de setembro

Uma poderosa deusa reencarnada no corpo de uma jovem precisa aprender a dominar seus poderes para vingar a morte da irmã e proteger a família.

Já fui Famoso – 16 de setembro

Um ex-astro de boy band acaba esbarrando em uma inesperada segunda chance de sucesso depois de conhecer um jovem e talentoso baterista.

O Escândalo da Wirecard – 16 de setembro

A empresa de pagamentos Wirecard surpreendeu o mundo financeiro com seu sucesso vertiginoso, até uma equipe de jornalistas determinados expor a grande fraude.

Reflexões no Espelho – 16 de setembro

Funcionários de uma empresa de cosméticos discutem consigo mesmos diante do espelho antes da comemoração de aniversário da companhia.

Segunda Chance: Academia de Ginástica – 16 de setembro

Kyra Berry, uma ginasta americana de 14 anos, chega à Austrália para tentar ganhar uma bolsa de estudos em uma academia de ginástica de elite. É uma segunda chance, mas também a última.

Jogi – 16 de setembro

Em meio à tensão na Índia dos anos 1980, três amigos de diferentes religiões se unem para salvar centenas de pessoas em sua cidade. É um esforço nobre, porém perigoso.

Travelin’ Band: Creedence Clearwater Revival at the Royal Albert Hall – 16 de setembro

Com imagens inéditas e a narração de Jeff Bridges, este documentário explora a origem humilde e a ascensão meteórica do Creedence Clearwater Revival.

A Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.