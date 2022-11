Os lançamentos da semana (14 a 20 de novembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana de 14 a 20 de novembro de 2022 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

Os maiores destaques são 1899, nova série dos criadores de Dark, e Young Royals, que chega com sua sexta temporada.

Há também O Milagre, com Florence Pugh (Midsommar, Viúva Negra), Cuphead e Violence Action.

Dito isso, sem mais delongas, confira abaixo tudo que chega à Netflix na semana de 14 a 20 de novembro – ao menos o que foi divulgado até agora, visto que mais coisas estrearão, mas ainda não ganharam data.

O Método de Stutz (14/11/2022)

Entrevistado pelo ator Jonah Hill, o famoso psiquiatra Phil Stutz fala sobre suas primeiras experiências de vida e seu método terapêutico exclusivo.

Teletubbies (14/11/2022)

Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po embarcam em aventuras divertidas que ajudam as crianças a aprender e crescer nesta nova versão da série clássica.

Jurassic World: Acampamento Jurássico – Aventura Escondida (15/11/2022)

Uma grande tempestade, pouca comida e dinossauros famintos à solta. Neste especial interativo, os campistas contam com você para sobreviver.

Johanna Nordström: Chame a Polícia (15/11/2022)

A comediante e apresentadora de podcast fala sobre aventuras sexuais, policiais do TikTok e como se tornou “a cara da festa” durante a pandemia na Suécia.

Deon Cole: O Garotinho da Mamãe (15/11/2022)

Neste especial de stand-up, Deon Cole fala sobre romance, chuveiros racistas, orações depois do sexo e sua preferência por mulheres de meia-idade.

Fuga Premiada (15/11/2022)

Correndo contra o tempo, celebridades tentam despistar caçadores para conquistar um grande prêmio em dinheiro.

Um de Nós Está Mentindo: Temporada 2 (16/11/2022)

Um novo membro se junta ao Quinteto de Bayview, e o grupo se vê ameaçado por uma figura misteriosa que sabe exatamente o que eles fizeram.

O Milagre (16/11/2022)

Em 1862, uma enfermeira inglesa (Florence Pugh) assombrada pelo passado vai a um vilarejo irlandês para investigar o jejum supostamente milagroso de uma jovem.

Deslizando pela Vida (16/11/2022)

Desesperada, uma mãe solo com problemas de dinheiro decide participar de uma corrida de esquis com seu irmão perfeccionista (que de perfeito não tem nada).

Riverdale: Temporada 6 (16/11/2022)

O clima é sombrio, mas Archie, Betty, Cheryl, Veronica e Jughead encaram uma nova temporada de incertezas em sua (assustadora) cidade natal.

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo (16/11/2022)

Armados apenas com a música, o influente grupo de hip-hop Racionais MC’s transformou a poesia de rua em um movimento poderoso no Brasil e no mundo.

Etiqueta pelo Mundo (16/11/2022)

Nesta série emocionante, a professora de etiqueta internacional Sara Jane Ho ensina bons modos para transformar as pessoas.

Melanie: A Última Esperança (16/11/2022)

Um fungo que transforma as pessoas em zumbis assola a humanidade e a cura pode estar nas mãos de uma jovem zumbi evoluída, que foge com um grupo de sobreviventes.

Em Busca do Bilhete Premiado (16/11/2022)

Diante de uma maré de azar, cinco desconhecidos unem forças para enfrentar um mafioso e recuperar os bilhetes premiados da loteria.

Em Suas Mãos (16/11/2022)

Com a retirada das forças ocidentais, a mais jovem prefeita do Afeganistão enfrenta perigos mortais na luta por educação para a próxima geração.

1899 (17/11/2022)

A viagem de um grupo de imigrantes a caminho do novo continente se transforma em um pesadelo quando encontram outro navio à deriva. Dos mesmos criadores de Dark.

Disque Amiga para Matar: Temporada 3 (17/11/2022)

Jen e Judy ficaram amigas por causa de um atropelamento. Agora, outro acidente chocante vai alterar o futuro dessa amizade.

Natal com Você (17/11/2022)

Em busca de inspiração para uma música, uma pop star decide realizar um desejo de Natal e acaba encontrando uma chance no amor.

Eu Sou Vanessa Guillen (17/11/2022)

Aos 20 anos, Vanessa Guillen foi encontrada morta em uma base militar dos EUA. Sua família não ficou em silêncio e lutou por justiça e mudança.

Pepsi, Cadê Meu Avião? (17/11/2022)

Um jovem de 20 anos tenta ganhar um avião de caça em uma promoção da Pepsi, dando início a uma batalha judicial histórica.

Somebody (18/11/2022)

Uma programadora cria um aplicativo de namoro em busca de um match, mas acaba encontrando um serial killer que usa a plataforma para atrair vítimas.

Le Monde de demain (18/11/2022)

Esta série acompanha dois amigos de origens humildes, que contribuíram para o nascimento e a ascensão do hip-hop francês.

Departamento de Conspirações: Parte 2 (18/11/2022)

Na Cognito Inc., as conspirações são um trabalho em tempo integral. Esta série acompanha a rotina de um caótico escritório que controla secretamente o mundo.

The Good Detective: Temporada 2 (18/11/2022)

Cinco anos após um homem ser condenado por assassinato, surgem dúvidas sobre a autoria do crime. Agora, um investigador veterano e seu novo parceiro vão atrás da verdade.

Cuphead – A Série: Temporada 3 (18/11/2022)

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

Elite: Temporada 6 (18/11/2022)

Em Las Encinas, os jovens estão em busca de amor, vingança ou milhões de seguidores. Mas será que eles vão sobreviver?

Terra dos Sonhos (18/11/2022)

Uma jovem órfã corajosa embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo. Com Marlow Barkley e Jason Momoa.

Violence Action (18/11/2022)

Durante o dia, ela é uma estudante meiga. Mas à noite, ela se transforma em uma assassina que está prestes a enfrentar seu maior desafio até hoje.

Herói da Liberdade (20/11/2022)

A Guerra Civil se aproxima. Shields Green, o “Imperador”, foge da escravidão e luta para chegar ao norte dos EUA, com destino a Harpers Ferry.

