Os lançamentos da semana (18 a 24 de julho) na Netflix

A Netflix já revelou quais as estreias da semana entre os dias 18 e 24 de julho na plataforma de streaming e é um prato cheio para os fãs de filmes e séries coreanas.

A Gigante do Streaming lança uma quantidade insana de filmes e séries do país asiático, somados a outros destaques, como Agente Oculto, com Chris Evans e Ryan Gosling.

Há também Acampamento Jurássico, Crescer Não é Brincadeira e outras obras.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix logo abaixo:

Crescer Não é Brincadeira – 18 de julho

Um gamer mimado quer competir em um torneio, mas a doença da mãe e uma tia excêntrica o fazem repensar suas prioridades.

StoryBots: Laugh, Learn, Sing – 18 de julho

Descubra o alfabeto e cante junto com os StoryBots: do A de amor, passando pelo M de mamãe até o Z de zebra, você vai aprender brincando!

My Little Pony: A New Generation: Sing-Along – 18 de julho

Uma jovem pônei faz novas amizades em sua missão para trazer a magia de volta ao mundo nesta versão musical de My Little Pony: Nova Geração.

Live is Life – 18 de julho

Antes de encarar as durezas da vida adulta, cinco amigos se reúnem para viver uma última aventura: encontrar uma flor que realiza desejos.

David A. Arnold: Não é para os Fracos – 19 de julho

Em Cleveland, sua cidade natal, David A. Arnold faz piadas sobre brigas conjugais e filhos mimados, inspirado na própria família.

Virgin River: Temporada 4 – 20 de julho

Mel encara sua nova realidade, o passado de Jack ameaça o futuro e chega gente nova em Virgin River.

Exorcista de Aluguel: Temporada 1 – 20 de julho

Cuidado, demônios: Bogdan Boner, exorcista de aluguel autodidata e beberrão, está de volta, com proezas engenhosas, obscenas e mortais.

The Producers – 20 de julho

Para ficar perto de sua paixão secreta, um produtor novato entra para a emissora KBS, onde acaba conhecendo de perto as loucuras do mundo da TV.

Dali & Cocky Prince – 20 de julho

Um especialista em arte se alia a um empresário descolado para salvar um museu da falência – e acaba descobrindo uma grande conspiração.

Blood – 20 de julho

No melhor hospital de câncer do país, pacientes em estado terminal ficam sob os cuidados de uma equipe de médicos brilhantes – incluindo um cirurgião vampiro.

A Casa dos Segredos Sinistros – 20 de julho

Uma casa construída na Argentina dos anos 1920 testemunha, durante um século, os segredos mais sinistros de seus moradores.

O Anjo do Amor – 20 de julho

Como punição por interferir no mundo dos humanos, um anjo recebe a missão de encontrar a alma gêmea de uma bailarina completamente insensível.

Who Are You – 20 de julho

Uma adolescente órfã vê a sua vida virar de cabeça para baixo quando perde a memória em um acidente e se vê ocupando o lugar de outra menina, idêntica a ela, que sumiu.

Dream High – 20 de julho

Seis estudantes trabalham duro para realizar o sonho de se tornarem estrelas da indústria musical coreana.

Uma Chance de Vida – 20 de julho

Um cirurgião pediatra prodigioso vive em conflito com um colega de profissão. E a rivalidade só aumenta quando os dois se apaixonam pela mesma mulher.

Doctor Prisoner – 20 de julho

Após ter sua carreira sabotada pelos ricos, um médico começa a trabalhar na prisão para se vingar de pessoas poderosas que estão acima da lei.

Hwarang – 20 de julho

No período dos três reinos na Coréia, um grupo de jovens guerreiros discípulos de artes marciais e dos valores morais encontra amor e amizade em Silla.

Assassinos Indianos: O Estripador de Déli – 20 de julho

A polícia precisa capturar um assassino experiente que deixa corpos mutilados junto com cartas cheias de insultos bem na porta de uma prisão de Déli.

Love in the Moonlight – 20 de julho

Um jovem da dinastia Joseon, que sempre fingiu ser homem, acaba como eunuco no palácio real, onde se aproxima do príncipe.

Paixões Ardentes: Temporada 2 – 20 de julho

Três irmãos buscam vingança pela morte trágica de uma pessoa amada, mas acabam emocionalmente envolvidos com as filhas daqueles que julgam ser responsáveis pelo caso.

Venda sua Casa Assombrada – 20 de julho

Uma corretora de imóveis especializada em exorcismos se junta a um vigarista para solucionar um caso que a assombra há 20 anos.

Minha Vênus – 20 de julho

Depois de 15 anos de namoro, uma advogada leva um fora do namorado por ter ganho peso. Com a ajuda de um personal trainer, ela quer voltar à forma e mudar de vida.

Full House – 20 julhos

Ao voltar das férias no exterior, uma escritora descobre que perdeu a casa. Agora, ela está disposta a tudo para recuperar o seu lar.

O Homem Inocente – 20 de julho

Uma tragédia põe à prova a amizade e os sonhos de um estudante de medicina e uma jovem aspirante a jornalista.

Healer – 20 de julho

Um incidente do passado que esconde verdades ocultas reúne um repórter famoso, uma jornalista de fofocas e um homem conhecido como “Curandeiro”.

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 5 – 21 de julho

A série de animação ambientada no mundo da famosa franquia está de volta para uma nova temporada.

Agente Oculto – 22 de julho

Um agente oculto da CIA descobre segredos da agência e é caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio. Dirigido pelos Irmãos Russo e estrelado por Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Regé-Jean Page.

ONE PIECE: Novos Episódios – 22 de julho

Com seus amigos capturados pelo governo, os Chapéus de Palha se preparam para um grande ataque contra os militares da ilha de Enies Lobby.

Vidrados: Temporada 3 – 22 de julho

A oficina do vidro recebe 10 novos artistas talentosos para desafios divertidos inspirados no espaço sideral, no circo, nos sete pecados capitais e muito mais.

My Unfamiliar Family – 22 julho

Uma família que se afastou ao longo dos anos tenta reatar os laços enquanto enfrenta obstáculos da vida.

A Pura Verdade – 23 de julho

Um teatro histórico foi destruído. De coração partido, o lendário dramaturgo William Shakespeare decide ir para perto de sua família.

Alquimia das Almas – 23 de julho

Uma feiticeira poderosa no corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

A Netflix pode mudar as datas de estreias.

