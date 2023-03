Os lançamentos da semana (20 a 26 de março) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da semana que vai de 20 a 26 de março. Há diversas novidades chegando à plataforma de streaming, para todos os gostos.

Entre os destaques, estão a 2ª temporada de Cidade Invisível, O Agente Noturno, a terceira temporada de Atlanta e mais.

Há também mais produções infantis chegando ao streaming, como o sétimo ano de A Casa Mágica de Gabby e Cadê Nossa Humana?

Confira os lançamentos de fevereiro da Netflix:

Segunda-feira (20/3/2023)

A Casa Mágica da Gabby: Temporada 7

Gabby e seu parceiro Pandy Gato fazem amizade com fadas, acham um tesouro e embarcam em mil aventuras dentro da Casa Mágica. É para cantar e se divertir!

Terça-feira (21/3/2023)

Cadê Nossa Humana?

Todos os humanos sumiram! E agora? Será que você consegue levar os pets mimados Pudim e Pernil ao centro do universo para resolver isso?

Quarta-feira (22/3/2023)

Cidade Invisível: Temporada 2

Depois de voltar à vida em águas sagradas perto de Belém do Pará, Eric (Marco Pigossi) faz de tudo para encontrar a filha, Luna (Manu Dieguez). E, nessa busca, ele poderá descobrir sua verdadeira natureza.

O Cerco de Waco

Esta série documental apresenta material inédito sobre o fatídico impasse entre agentes federais e um grupo religioso fortemente armado que durou 51 dias no ano de 1993.

Perto de Casa: Assassinato na Mina de Carvão

De volta à sua cidade natal para investigar um terrível assassinato, o detetive Maik Briegand acaba trazendo à tona mais corpos, pistas e traumas do passado.

Vosso Reino: Temporada 2

Com uma batalha épica entre o bem e o mal, a última temporada de Vosso Reino termina a história do líder religioso Emilio Vázquez Pena. Na temporada 1, ele assumiu a liderança na corrida presidencial da Argentina após o assassinato do companheiro de partido.

Quinta-feira (23/3/2023)

O Agente Noturno

Ao atender uma ligação de emergência, um agente do FBI se vê no centro de uma conspiração letal, envolvendo espionagem na Casa Branca.

Padre Johnny

Condenado a prestar serviços comunitários, um ex-criminoso faz amizade com um padre que muda a vida dele.

Fúrias Femininas

Nesta prequel de Fúria Feminina, três mulheres se unem para acabar com um grupo criminoso que controla as ruas de Saigon na década de 1990.

Sexta-feira (24/3/2023)

Atlanta: Temporada 3

Na turnê europeia de Paper Boi, a equipe tenta se adaptar ao recente sucesso e a um lugar estranho.

Roubo pelos Ares

Uma comissária de bordo e o namorado precisam fazer um roubo para pagar uma dívida, mas o plano pode ir pelos ares depois que o avião é sequestrado.

De Quem Estamos Fugindo?

Escondendo um passado misterioso, mãe e filha vivem como fugitivas, morando em hotéis e vendo cada pessoa que encontram como uma possível ameaça.

Casamento às Cegas: Temporada 4

Um novo grupo de solteiros entra nas cabines às cegas para flertar, conquistar e, com sorte, se casar com um grande amor.

Soy Georgina: Temporada 2

Às vezes, os melhores e os piores momentos são simultâneos. Acompanhe os altos e baixos da vida da estrela internacional Georgina Rodríguez.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.