Os lançamentos da semana (26 de setembro a 2 de outubro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos de 26 de setembro a 2 de outubro e há muitos filmes de destaque chegando à plataforma de streaming.

O grande lançamento da semana é Blonde, com Ana de Armas, sobre Marilyn Monroe. O filme tem chamado bastante atenção pelo conteúdo adulto e está sendo amplamente elogiado.

Outras obras que chegam nesta semana são: A Imperatriz, Queen & Slim, Emma, com Anya Taylor-Joy e muito mais.

Confira a lista de lançamentos de 26 de setembro a 2 de outubro de 2022 na Netflix:

Uma Viagem ao Infinito – 26 de setembro

Nomes importantes da matemática, da física de partículas e da cosmologia mergulham no infinito e em suas desconcertantes implicações para o universo.

Marighella – 26 de setembro

Neste documentário, a diretora Isa Grinspum Ferraz retrata a vida de seu tio, o ativista Carlos Marighella, durante os anos 1960, época da ditadura militar no Brasil.

My Little Pony: Deixe sua Marca – Capítulo 2 – 26 de setembro

Há algo errado com a magia de Equestria, e isso está virando o Dia de Maretime Bay de ponta-cabeça! Será que Zipp vai descobrir o que está acontecendo?

Curtas dos Minions 1 – 27 de setembro

Esta coletânea de curtas da franquia Meu Malvado Favorito inclui Rodas de Treino, Filhotinho e Amarelo é o Novo Preto.

Cry Babies: Magic Tears: Temporada 2 – 27 de setembro

Esta série de animação tem como objetivo mudar o que as crianças pensam sobre as lágrimas e desmistificar as emoções.

Nick Kroll: Pequeno Grande Garoto – 27 de setembro

Nick Kroll compartilha sua história de origem do comediante, seu primeiro desgosto, sua estranha experiência de hipnose e a voz de celebridade falando lixo em sua cabeça.

Brincando com Fogo: Brasil – Temporada 2 – 28 de setembro

Um novo grupo de solteiros e solteiras colocam suas emoções e desejos à prova em um local paradisíaco. Será que vale tudo pelo prêmio de R$ 500 mil?

Por dentro das prisões mais severas do mundo: Temporada 6 – 28 de setembro

Raphael Rowe, um ex-detento condenado injustamente, continua investigando prisões impressionantes na Bósnia e Herzegovina, Chipre, Grécia e Moldávia.

Blonde – 28 de setembro

Baseada no best-seller de Joyce Carol Oates, esta biografia fictícia da lendária Marilyn Monroe é estrelada por Ana de Armas.

GameStop Contra Wall Street – 28 de setembro

Um grupo de amadores decide bolar um plano para ganhar dinheiro rápido e bagunçar o mercado de ações. Mas será que eles sabem onde estão se metendo?

Jiu Jitsu – 28 de setembro

Depois da derrota de um consagrado herói de guerra, uma antiga ordem de guerreiros luta contra invasores do espaço para salvar a humanidade.

A Imperatriz – 29 de setembro

Elisabeth se apaixonou pelo Imperador Francisco, mas não poderia imaginar que ao se casar com ele acabaria mergulhando no mundo de tensões e intrigas da corte de Viena.

Entergalactic – 30 de setembro

Combinando música, arte e moda, esta animação acompanha duas almas criativas em busca do amor em Nova York. Com Timothée Chalamet, Vanessa Hudgens e Kid Cudi.

Jogo da Lava: Temporada 3 – 30 de setembro

As equipes pulam sobre cadeiras, penduram-se em cortinas e se balançam em candelabros. Tudo isso para tentar atravessar um cômodo sem cair na lava. Pode acreditar.

Plano A, Plano B – 30 de setembro

Vizinhos de escritório, uma casamenteira e um advogado especialista em divórcios vivem brigando… mas não conseguem ficar longe um do outro.

DC’s Legends of Tomorrow: Temporada 7 – 30 de setembro

Com a Waverider destruída, as Lendas estão presas em 1925 tentando salvar a história com a ajuda de um excêntrico cientista.

Cachorrinhos do Outro Mundo – 30 de setembro

Um menino e sua família se mudam para uma casa assombrada, onde ele conhece três adoráveis filhotes fantasmas e tenta ajudá-los a voltar a serem cachorros de verdade.

Rainbow – 30 de setembro

Acompanhe a jornada de amadurecimento de uma adolescente nesta história livremente inspirada no livro “O Maravilhoso Mágico de Oz”.

Assalto ao Poder – 30 de setembro

Uma série de roubos a bancos que pertencem a um milionário manipulador, leva um agente do FBI a desconfiar da existência de um plano sinistro por trás dos crimes brutais.

Assassinato nas Profundezas – 30 de setembro

O desaparecimento da jornalista Kim Wall após embarcar no submarino do inventor Peter Madsen acaba revelando uma história aterrorizante.

Aníkúlápó – 30 de setembro

Depois de ser assassinado por ter um caso com a rainha, um viajante encontra um pássaro místico com o poder de lhe conceder uma segunda chance.

A Caçada – 1 de outubro

Nesta sátira de terror, elites ricas têm como esporte a caça de cidadãos comuns e inocentes. Mas uma mulher vai virar o jogo.

Emma – 1 de outubro

Uma jovem privilegiada e orgulhosa se intromete na vida de todos à sua volta, até perceber que não é tão sábia, nem tão bem intencionada quanto pensava.

As Ruínas – 1 de outubro

Era para ser só uma viagem tranquila para Cancún. Até que um turista misterioso convence quatro jovens americanos a conhecer uma escavação arqueológica.

Ofélia – 1 de outubro

Nesta releitura de Hamlet sob o ponto de vista de Ofélia, a dama de companhia vê seu amor pelo príncipe da Dinamarca arruinado pela traição e loucura.

Animais Corporativos – 1 de outubro

Uma CEO megalomaníaca leva a equipe para um retiro corporativo, que acaba dando errado quando o grupo fica preso em uma caverna no Novo México.

Harriet – 1 de outubro

Nesta cinebiografia, Harriet Tubman foge da escravidão e arrisca a vida para guiar outras pessoas rumo à liberdade pela Ferrovia Subterrânea.

Natal Sangrento – 1 de outubro

Estas universitárias engajadas resolveram passar as férias no campus, mas vão precisar lutar contra um assassino misógino que está à solta.

Queen & Slim – 1 de outubro

Era só um primeiro encontro, até que um esbarrão com um policial acabou em tragédia. Unidos pela necessidade, um homem e uma mulher partem em uma fuga revolucionária.

Luce – 1 de outubro

Um aluno brilhante e seus pais adotivos parecem ser a família perfeita, mas uma descoberta perturbadora vira tudo de cabeça para baixo.

A Fotografia – 1 de outubro

Com a ajuda de um jornalista, uma mulher tenta revelar segredos de família após a morte de sua mãe e abre portas para dois romances: um no passado, outro no presente.

Correndo contra o Tempo – 1 de outubro

Depois de receber uma ligação da sobrinha assassinada, o detetive Jack Radcliff corre contra o tempo para resolver o crime antes que ele aconteça.

Apollo 11 – 1 de outubro

Com filmagens e gravações de áudio recém-descobertas, este documentário se aprofunda nos bastidores do histórico pouso do Apollo 11 na Lua, em 1969.

Justiça em Chamas – 1 de outubro

Uma mulher desenvolve uma relação próxima com um preso condenado à morte e decide provar que ele não matou as próprias filhas em um incêndio.

Brian Banks: Um Sonho Interrompido – 1 de outubro

Em liberdade condicional, um jogador de futebol americano condenado injustamente, luta para provar sua inocência e retomar o sonho de jogar na NFL.

As Aventuras do Capitão Cueca: O Filme – 1 de outubro

Dois alunos arteiros do quarto ano hipnotizam o diretor para ele pensar que é um super-herói de cueca.

O Poderoso Chefinho – 1 de outubro

Um garoto se mete em uma diabólica trama corporativa ao descobrir que seu irmãozinho é um figurão do mundo dos negócios.

Rainhas para Sempre – 2 de outubro

A série acompanha as rainhas do entretenimento mexicano Lucía Méndez, Laura Zapata, Sylvia Pasquel e Lorena Herrera, que decidem se reinventar.

A Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.

