Os lançamentos da semana (3 a 9 de outubro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da primeira semana de outubro de 2022. Há alguns destaques notáveis.

O Clube da Meia-Noite, do criador de Missa da Meia-Noite e A Maldição da Mansão Bly, chega ao serviço de streaming, acompanhando de O Telefone do Sr. Harrigan.

Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta, para fãs de futebol, também estreia na plataforma, além de Anomalia e outras obras.

Há também documentários e programação infantil. Confira a lista de lançamentos da Netflix em outubro, abaixo.

Um Homem Só – 3 de outubro

Insatisfeito com o casamento e o trabalho, Arnaldo tenta se livrar de tudo e começar do zero com a ajuda de uma clínica que promete fazer cópias de seres humanos.

Brasil 2002 – Os Bastidores do Penta – 3 de outubro

O documentário mostra os bastidores da seleção brasileira de futebol durante a conquista do pentacampeonato mundial em 2002, com imagens inéditas e entrevistas com os jogadores.

O Cobrador de Impostos – 4 de outubro

Um “coletor de impostos” que trabalha para um senhor do crime local vê a segurança de sua família comprometida quando o rival de seu chefe aparece em Los Angeles e interrompe os negócios.

O Dia Vai Chegar – 4 de outubro

Um pobre pregador de Miami recebe dinheiro para salvar sua família do despejo, mas não tem ideia de que seu patrocinador trabalha para o FBI e planeja transformá-lo em criminoso.

O Telefone do Sr. Harrigan – 5 de outubro

Um garoto e um bilionário têm em comum o gosto pelos livros e pelo primeiro iPhone. Mas, depois da morte do idoso, a misteriosa conexão deles se recusa a terminar.

PJ Masks: Heróis de Pijama: Temporada 4 – 5 de outubro

Quando os jovens amigos Connor, Amaya e Greg vestem seu pijama e ativam seus amuletos animais, eles se transformam em seus alter egos: Catboy, Owlette e Gekko ao embarcarem em aventuras cheias de ação.

Império da Ostentação: Temporada 3 – 5 de outubro

Negócios inacabados e grandes oportunidades aumentam a tensão no grupo, mas nada vai impedir que levem uma vida exuberante e fabulosa.

Mandou Bem: Temporada 7 – 5 de outubro

A temporada vai ficar loucamente assustadora! Nicole e Jacques desfilam fantasias temáticas de Halloween em novos episódios que foram inspirados em séries da Netflix.

Contigo, Guerrero – 5 de outubro

Meses antes da Copa do Mundo, o astro Paolo Guerrero entra em uma batalha jurídica após receber um resultado positivo para cocaína. Baseada em uma história real.

Os 13 Sobreviventes da Caverna – 5 de outubro

Neste documentário cativante, os jovens de uma equipe juvenil de futebol contam como conseguiram sobreviver depois de ficarem presos na caverna Tham Luang em 2018.

A Inundação do Milênio – 5 de outubro

Em 1997, cientistas e funcionários do governo local na Breslávia enfrentam decisões de vida ou morte depois que uma inundação devastadora ameaça a cidade.

A Vida de Togo – 5 de outubro

Ele vigia carros estacionados e vai fazer de tudo para proteger esse ganha-pão. Ainda mais agora que os traficantes querem que ele e seus amigos vendam drogas nas ruas.

100 Medos – 5 de outubro

Para realizar o último desejo da melhor amiga, uma jovem com ansiedade enfrenta seus maiores medos para recuperar o controle da própria vida e, talvez, encontrar o amor.

O Terremoto do Everest – 6 de outubro

Relatos exclusivos de sobreviventes e filmagens reais enriquecem esta série documental emocionante, que fala sobre o terremoto que abalou o Nepal em 2015.

TIGER & BUNNY: Novos episódios – 7 de outubro

Em uma metrópole vibrante protegida pelos super-heróis do NEXT, o veterano Wild Tiger, o Justiceiro Destruidor, é forçado a trabalhar com o novato Barnaby Brooks Jr.

O Curioso Mundo de James – 7 de outubro

A vida é dura para quem é da segunda geração de um experimento científico e parece ser perseguido pelo caos.

O Time da Redenção – 7 de outubro

Após o fiasco nos Jogos Olímpicos de 2004, o time de basquete masculino dos EUA busca a redenção na briga pelo ouro nos Jogos de Pequim de 2008.

Anomalia – 7 de outubro

Jihyo consegue ver alienígenas, e Bora está à caça dessas criaturas. Juntas, elas vão procurar o namorado de Jihyo, que desapareceu sem deixar rastro algum — e acabarão encontrando um mistério “não identificado”.

O Sabotador – 7 de outubro

Nesta nova versão do famoso reality, doze participantes enfrentam desafios enquanto tentam identificar quem entre eles está sabotando suas missões.

O Clube da Meia-Noite – 7 de outubro

Em uma casa para jovens terminais, os integrantes de um clube exclusivo fazem um pacto: o primeiro a morrer precisa enviar um sinal para os outros.

Derry Girls: Temporada 3 – 7 de outubro

A Irlanda do Norte dá um grande passo em direção ao futuro e a vida das garotas segue nesse mesmo rumo. Mas não sem alguns tropeços pelo caminho.

Conversando com um serial killer: O Canibal de Milwaukee – Minissérie – 7 de outubro

Esta minissérie documental sobre o serial killer Jeffrey Dahmer e os 17 assassinatos que ele cometeu tem produção executiva de Joe Berlinger.

Lar dos Esquecidos – 7 de outubro

Uma mulher volta para sua cidade natal com os dois filhos por conta do casamento da irmã, mas a festa é interrompida por idosos com sede de sangue.

Uma Garota de Muita Sorte – 7 de outubro

A vida perfeita de uma escritora começa se despedaçar quando um documentário sobre crimes reais faz com que ela confronte seu angustiante passado no colégio.

Andropausa – 7 de outubro

Um pacato cinquentão entra na andropausa, fica obcecado com mudanças e decide encontrar a felicidade… só que acaba estragando tudo.

Casa de Boneca – 7 de outubro

A jornada de um cantor de rock determinado a conhecer e se aproximar da filha, que nem sabe que ele é seu pai.

As Três Irmãs – 8 de outubro

Três irmãs que cresceram sozinhas e na pobreza se envolvem em uma conspiração com pessoas ricas e poderosas.

Harriet – 8 de outubro

A extraordinária história de Harriet Tubman, uma mulher que ajudou a libertar centenas de escravos no sul dos Estados Unidos após ela mesmo escapar da escravidão em 1849.

Bad Guys – 8 de outubro

Após voltar de uma suspensão, um detetive monta uma equipe de investigação nada convencional para desvendar uma série de assassinatos.

