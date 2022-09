Os lançamentos da semana (5 a 11 de setembro) na Netflix

A Netflix divulgou a lista de lançamentos da segunda semana de setembro de 2022 na plataforma de streaming.

O maior destaque desta semana é a quinta temporada de Cobra Kai, que traz Daniel LaRusso e Johnny Lawrence de volta, dessa vez combatendo o terrível Terry Silver.

Outras obras que chegam nessa semana são: Marighella, HollyBlood, dentre outras.

Confira a lista de lançamentos de 5 a 11 de setembro de 2022 na Netflix:

CoComelon – 5 de setembro

A criançada vai aprender letras, números, sons de animais e muito mais nesta série cheia de canções infantis e diversão para toda a família.

Diorama – 6 de setembro

A história de um casamento que vai desmoronando pouco a pouco é narrada com o auxílio de dioramas.

A arte de economizar – 6 de setembro

Consultores financeiros dão dicas descomplicadas para pessoas que querem gastar menos e, assim, controlar o próprio orçamento e conquistar seus objetivos.

Untold: A Regata do Século – 6 de setembro

A equipe do iate Australia II relembra a motivação, a dedicação e a inovação que levaram à vitória histórica na Copa América de 1983.

Sheng Wang: Doce e Suculento – 6 de setembro

Sheng Wang fala sobre sucos, mamografias, o ronco como um erro da evolução e a angústia existencial de comprar roupas na Costco.

Bee e o Gatiorrinho – 6 de setembro

Em uma encantadora ilha mágica, Bee e seu amigo peludo vivem várias aventuras durante o trabalho em uma agência de empregos temporários espacial.

Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível – 6 de setembro

Neste especial de stand-up, Rodrigo Marques conta a história de uma viagem bem bizarra para Fernando de Noronha, fala sobre seus traumas e aborda outros temas.

Diário de um Gigolô – 7 de setembro

Um gigolô se envolve nos assuntos de família de uma cliente e quebra a principal regra do trabalho: não se apaixonar.

Marighella – 7 de setembro

Neste documentário, a diretora Isa Grinspum Ferraz retrata a vida de seu tio, o ativista Carlos Marighella, durante os anos 60, época da ditadura militar no Brasil.

Assassinos Indianos: Diário de um Serial Killer – 7 de setembro

O suspeito de um crime é encontrado e o caso é considerado encerrado. Até que um diário sugere mais 13 vítimas e possíveis atos de canibalismo.

KM 31 – 7 de setembro

Em um trecho solitário de estrada, onde acontecem muitos incidentes misteriosos, uma mulher atropela um menino e desencadeia a ação deste sinistro filme de terror.

Chef’s Table: Pizza – 7 de setembro

Descubra as melhores pizzas do mundo, preparadas por chefs renomados que colocam paixão, criatividade e dedicação em cada fatia.

HollyBlood – 7 de setembro

Desesperado para conquistar uma garota, um adolescente tímido decide se passar por um vampiro. Mas mal sabe ele que um imortal de verdade está à espreita.

Talk-Show: Reinventando a Comédia – 7 de setembro

Prestes a ser substituída, uma famosa apresentadora tenta se reerguer com a entrada de uma jovem cheia de garra em sua equipe de roteiristas exclusivamente masculina.

Antraz: EUA Sob Ataque – 8 de setembro

Dias depois do 11 de setembro, cartas com esporos de antraz causam pânico e tragédia nos EUA. Este documentário mostra a investigação do caso pelo FBI.

Imperfeitos – 8 de setembro

Abbi, Tilda e Juan passaram por um experimento que teve efeitos colaterais monstruosos. Agora, os três precisam encontrar não só a pessoa responsável, mas também a cura.

Entrapped – 8 de setembro

Nesta sequência de Trapped, Andri e Hinrika investigam o assassinato do membro de um culto e o desaparecimento de uma mulher em 2013.

Amores para Seguimores – 8 de setembro

Curtida pode virar amor? Três influenciadores de sucesso ajudam seus seguidores a encontrarem o amor verdadeiro no mundo online.

Fim da Estrada – 9 de setembro

Um assassinato e o desaparecimento de uma sacola de dinheiro transformam a viagem de Brenda (Queen Latifah) com a família em um verdadeiro pesadelo.

Cobra Kai: Temporada 5 – 9 de setembro

Terry muda o sistema do Cobra Kai. Daniel e Johnny se unem a uma pessoa do passado para enfrentar uma batalha que vai muito além do tatame.

Narco-Santos – 9 de setembro

Um empresário participa de uma missão secreta do governo para prender um traficante coreano que opera na América do Sul. Série baseada em fatos reais.

Paixão Sufocante – 9 de setembro

Com um visual arrebatador, este drama conta a história de um amor profundo e destrutivo entre uma jovem talentosa e seu instrutor de mergulho livre.

Meu Melhor Amigo vai Casar – 9 de setembro

Correndo contra o tempo, uma mulher impulsiva faz de tudo para impedir o casamento de seu melhor amigo, que ela acredita ser o amor da sua vida.

A Netflix pode alterar as datas dos lançamentos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.