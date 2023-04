Os lançamentos de abril de 2023 no Disney+

O Disney+ divulgou os seus lançamentos de abril de 2023 e há muitas novidades chegando à plataforma de streaming.

O grande destaque vai para Peter Pan & Wendy, adaptação em live-action de Peter Pan. Infelizmente, só chega no fim do mês.

Há também o documentário Projeto Renner, que explora as ações do ator, que está em recuperação após grave acidente, fora das telonas e telinhas.

Confira abaixo os lançamentos do Disney+ em abril de 2023:

Viagem ao Centro da Terra – 5 de abril

Em Viagem ao Centro da Terra, Diego (Sebastián García) é enviado por seus pais ao acampamento de Pompilio Calderón (Oscar Jaenada). Lá, junto com seus irmãos e amigos, ele encontra o carro abandonado de sua avó Pola (Margarita Rosa de Francisco), e seguindo seus passos chega a um misterioso portal para outra dimensão. Quando Diego descobre um poderoso segredo de família, ele entende que deve proteger a dimensão que encontrou, mas a missão não é tão simples: Pompilio e seu capanga Claudio (Mauricio “El Diablito” Barrientos) farão de tudo para destruir esse mundo fantástico.

Crossover – 5 de abril

Crossover, baseado no romance best-seller de Kwame Alexander, segue os gêmeos fenômenos do basquete do ensino fundamental Jordan “JB” e Josh “Filthy” Bell enquanto eles lutam para crescer, aprenderem a se afastar e encontrarem a si mesmos dentro e fora da quadra. Filthy é um atleta focado, determinado a ser o próximo Lebron James. Seu irmão e melhor amigo, JB, sempre seguiu fielmente o plano.

Mas quando uma nova garota chamada Alexis chega à cidade e o interesse de JB pelo basquete começa a diminuir, a tensão entre os irmãos começa a crescer, ameaçando destruir a ligação entre eles. É claro que conciliar escola, amigos, romance e basquete não é fácil quando sua mãe, a talentosa Dra. Crystal Bell, é a diretora, e seu pai, ex-jogador da NBA, Chuck, é o técnico do time. Eles só querem o melhor para os meninos, e as “regras do basquete para toda a vida” de Chuck os guiam desde que eram pequenos. Mas quando a saúde de Chuck começa a piorar, a base da família começa a desmoronar, forçando todos a se reerguer, serem altruístas e confiarem um no outro. Com a ajuda de seus amigos Maya e Vondie, além da orientação e sabedoria de pais e professores, Filthy e JB descobrem que no jogo da vida, o basquete pode não ser tudo… mas a família é sempre uma rede interligada.

Tá Tudo Certo – 12 de abril

Em um sarau, Pedro conhece Ana (Ana Caetano), dona de uma carreira musical que está decolando na internet e que sabe curtir o momento. Ao lado de Ana, o caminho do sucesso parece possível, mas logo Pedro recebe uma difícil missão de Toni (Toni Garrido), seu chefe, que vai colocar em “cheque” as importantes decisões da sua vida. Nessa jornada, Pedro vai repensar suas prioridades e o real significado de sucesso.

Projeto Renner – 12 de abril

Projeto Renner é uma série original em quatro partes que mostra a paixão de Jeremy Renner por ajudar comunidades pelo mundo, reformando e adaptando veículos para atender às necessidades da população. Fora das telonas, Jeremy é apaixonado por construir e segue a linha de fabricação criativa que vem tomando o mundo. Além de almejar mudar a vida dos membros destas comunidades, o ator espera inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Em cada episódio, Jeremy conta com a ajuda de convidados – como a atriz e cantora Vanessa Hudgens, o ator indiano e estrela de “Missão: Impossível” Anil Kapoor, a sensação da música latina Sebastián Yatra, e seu colega em “Vingadores” e “Guerra ao Terror” Anthony Mackie – para transformar os veículos e ajudar as organizações a completarem suas missões.

Amphibia (Temporada 3) – 12 de abril

Amphibia narra as aventuras cômicas de Anne Boonchuy, uma garota de 13 anos. Após roubar uma misteriosa caixa de música, ela é magicamente transportada para o mundo de Amphibia, um pântano selvagem cheio de sapos que falam. Com a ajuda de um jovem e agitado sapo chamado Sprig, Anne se transformará de monstro em heroína e descobrirá a primeira amizade verdadeira de sua vida.

Supergatinhos – 19 de abril

Para o mundo, Bitsy, Ginny, Sparks e Buddy são gatinhos adoráveis ​​no espaço de recreação Purr ‘N’ Play. No entanto, quando surgem problemas, eles se transformam nos… Supergatinhos! Corrigindo erros onde quer que eles surjam, este quarteto felino tem a missão de proteger os animais de estimação e os habitantes de Kittydale de vilões como Mr. Puppypaws, Lab Rat, Cat Burglar e Zsa-Zsa. Usando seus superpoderes, dispositivos fantásticos e, acima de tudo, sua gentileza e empatia, os Supergatinhos deixam o mundo melhor e mais divertido.

Segredos dos Elefantes – 22 de abril

Eles são imponentes, amorosos e sábios, mas somente agora estamos desvendando os segredos mais profundos dos elefantes. Seu pensamento estratégico, suas emoções complexas e sua comunicação sofisticada criaram uma cultura única e dinâmica, tornando-os mais parecidos conosco do que jamais imaginávamos. Esta série mudará para sempre tudo o que você achava que sabia sobre os elefantes.

Gordon Ramsay: Uncharted Showdown – 26 de abril

Uncharted se torna pessoal quando Gordon enfrenta chefs renomados do Reino Unido, Paul Ainsworth e Matt Waldron, que começaram em cozinhas assinadas por Ramsay antes de abrirem seus próprios restaurantes. Com Paul e Matt trabalhando em território familiar, Gordon tem que exigir mais dos cozinheiros finalistas para evitar que seus alunos se tornem mestres. Enquanto isso, na Costa Rica, Gordon se depara com seu maior desafio até agora: enfrentar sua filha Tilly em uma batalha culinária épica.

Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi – 26 de abril

Situado durante a era da Alta República, Star Wars: Aventura dos Jovens Jedi segue um grupo de jovens aprendizes enquanto estudam os caminhos da Força, exploram a Galáxia, ajudam cidadãos e criaturas em adversidades, enquanto aprendem habilidades valiosas necessárias para se tornar um Jedi.

A Casa da Raven (Temporada 5) – 26 de abril

As melhores amigas Raven e Chelsea estão juntas novamente, agora criando seus três filhos sob o mesmo teto! Os gêmeos de 11 anos de Raven, Booker e Nia, e o filho de 9 anos de Chelsea, Levi, vivem em uma casa caótica, porém divertida, que com frequência também recebe a melhor amiga e vizinha dos gêmeos, Tess. Raven ainda tem visões do futuro, mas ela não é a única da família, Booker tem a mesma habilidade. Embora o futuro nem sempre seja claro, não importa a situação, eles resolvem tudo juntos como uma grande família feliz.

Europa Vista de Cima (Temporadas 1 a 3) – 26 de abril

Com acesso exclusivo a locais imperdíveis, mostramos-lhe uma nova perspetiva aérea da Europa em que é visível a mudança de estações ao longo do ano. Revelamos, também, o modo como a tradição, a engenharia e as maravilhas naturais moldaram este continente épico, num retrato vívido da região e das pessoas que lhe dão vida.

Gorongosa: Paradise Reborn – 28 de abril

O Parque Nacional da Gorongosa era conhecido como o Éden da África, mas 15 anos de guerra quase exterminaram os animais por sua carne ou por dinheiro. Atualmente é o cenário do maior esforço de restauração da vida selvagem da história. Esta é a história da Gorongosa, contada por meio da jornada de uma elefanta mal-humorada, Mwana Nzo. Marcadas pela guerra, ela e sua família se adaptam lentamente à paz em um parque agora repleto de vida.

Peter Pan & Wendy – 28 de abril

Dirigido por David Lowery, “Peter Pan e Wendy” apresenta Wendy Darling, uma jovem com medo de deixar sua casa de infância para trás, conhece Peter Pan, um menino que se recusa a crescer. Com seus irmãos e uma fada, Tinker Bell, ela viaja com Peter para o mundo mágico da Terra do Nunca. Lá, ela encontra o pirata perverso, Capitão Gancho, e embarca em uma aventura emocionante que vai mudar sua vida para sempre.

Under Wraps: Uma Múmia no Halloween 2 – 28 de abril

Amy está se preparando para o casamento temático de Halloween de seu pai e Carl, quando ela, Gilbert e Marshall descobrem que Harold, seu amigo múmia, e sua amada Rose podem estar em perigo. Sobek, uma múmia perversa que guarda um rancor de mil anos contra seu ex-melhor amigo e atual rival Harold, é acordado inesperadamente e quer vingança. Com a ajuda de Larry, seu servo hipnotizado, Sobek sequestra Rose. Amy, Gilbert, Marshall, Buzzy e Harold devem usar suas habilidades mais uma vez para salvá-la e voltar a tempo do casamento.

Outras estreias

5 de abril

Mundo de Sabores com Moe Cason (série)

12 de abril

Oswald, o Coelho da Sorte (curta)

Called to The Wild (série)

Firebuds (série)

14 de abril

Home Improvement (série) – Temporadas 1 à 8

19 de abril

Tromba Trem: O Filme (filme)

26 de abril

Matildas: A Caminho do Mundial (série)

