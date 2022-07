Os lançamentos de agosto de 2022 na Netflix

A Netflix revelou os lançamentos de agosto de 2022 na plataforma de streaming e há muitos destaques nesse mês.

Dentre eles está Sandman, a aguardada série baseada na aclamada obra de Neil Gaiman. Além disso, há a segunda temporada de Bom Dia, Verônica, e a terceira de Locke and Key.

Há obras para fãs de todos os gêneros, como Uma Família Exemplar, Eu Nunca, Dupla Jornada e muito mais.

Confira, abaixo, os lançamentos de agosto na Netflix.

Um Pesadelo de Casamento – 01 de agosto

Um pedido de casamento deveria ter um final feliz. Mas, para este casal, esse é só o começo de uma batalha sobre os preparativos para a cerimônia.

TOC – Transtornada, Obsessiva, Compulsiva – 02 de agosto

Kika é uma celebridade idolatrada por muitos fãs. Mas, por trás de toda essa fama, há uma mulher que enfrenta o TOC e uma terrível crise profissional.

Bom Dia, Verônica: Temporada 2 – 03 de agosto

Oficialmente morta, Verônica fará o que for preciso para descobrir a verdade e voltar para sua família. Durante sua investigação, ela descobre uma ligação sombria entre o orfanato onde Brandão cresceu e um missionário perigoso em busca de poder absoluto.

Que Culpa Tem o Carma? – 03 de agosto

Quando a irmã modelo começa a namorar seu crush da época da escola, a estilista Sara precisa decidir se a culpa é mesmo de seu suposto azar.

Grandes Fracassos: Woodstock 99 – 03 de agosto

O festival de Woodstock de 1969 prometia paz e música. Mas a edição de 1999 trouxe tumulto, violência e danos reais. Por que tudo deu tão errado?

Buba – 03 de agosto

Um trapaceiro de uma cidade pequena e seu irmão manipulador entram para a máfia local, com consequências hilárias e desastrosas.

KAKEGURUI TWIN – 04 de agosto

Determinada a ascender socialmente, Mary Saotome investe tudo na atividade mais valorizada em sua escola de elite: a jogatina.

Temporada de Casamentos – 04 de agosto

Asha e Ravi decidem fingir um namoro para fugir da pressão das famílias durante a temporada de casamentos, mas acabam se apaixonando de verdade.

Sandman – 05 de agosto

Depois de anos na prisão, Morpheus, o rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder.

Carter – 05 de agosto

Um homem acorda sem memória. Orientado por uma voz misteriosa vinda de um dispositivo em seu ouvido, ele parte em uma perigosa missão de resgate.

O Despertar das Tartarugas Ninja: O Filme – 05 de agosto

Os poderes místicos das tartarugas ninja são colocados à prova quando criaturas impiedosas de outro universo tentam instaurar o caos.

Time Zenko, Vai! – Temporada 2 – 08 de agosto

Em Porto Harmonia, esses heróis mirins resolvem qualquer problema: de cachorros robóticos em fuga a tios sonâmbulos e bebês bagunceiros!

Sai de Baixo: O Filme – 08 de agosto

Caco Antibes finalmente saiu da prisão, mas sua família está mais falida do que nunca e morando de favor com o porteiro. Lá vem ele com mais um golpe!

Locke & Key: Temporada 3 – 10 de agosto

No empolgante episódio final da série, a família Locke descobre ainda mais magia ao enfrentar um novo inimigo demoníaco determinado a roubar as chaves.

A Verdadeira História do Roubo do Século – 10 de agosto

Em entrevistas reveladoras, os mais famosos ladrões de banco da Argentina contam todos os detalhes sobre a arriscada operação criminosa de 2006.

Iron Chef Brasil – 10 de agosto

Apresentamos o Iron Chef Brasil! Aqui, as grandes promessas da gastronomia nacional enfrentam os maiores chefs do Brasil. Apresentado por Fernanda Souza.

Casamento à Indiana: Temporada 2 – 10 de agosto

A popular casamenteira Sima Taparia volta a ajudar clientes excêntricos a encontrar sua cara-metade.

Cats – 10 de agosto

O famoso musical de Andrew Lloyd Webber ganha vida nova nesta adaptação que acompanha uma comunidade de gatos mágicos na noite do baile anual.

A Escola Amaldiçoada – 10 de agosto

Esta antologia de arrepiar é composta por oito histórias de terror inimagináveis que acontecem nos corredores escolares.

Ted Bundy: A Confissão Final – 10 de agosto

Tentando entender a mente de um assassino, o psicólogo do FBI Bill Hagmaier se envolve em uma relação complicada com o famoso serial killer Ted Bundy.

DOTA: Dragon’s Blood: Livro 3 – 11 de agosto

Guerreiros corajosos enfrentam um inimigo imbatível. Mas será que esse sacrifício vai levar a paz a todos os mundos possíveis?

A Vida no Skate com Leo Baker – 11 de agosto

Ícone do skate, Leo Baker fala sobre o caminho que percorreu até alcançar a fama, além da enorme pressão para esconder sua identidade de gênero.

Eu Nunca… – Temporada 3 – 12 de agosto

Devi e as amigas finalmente conseguem abandonar a vida de solteiras, mas descobrem que relacionamentos não são só flores.

Dupla Jornada – 12 de agosto

Um caçador de vampiros tem uma semana para arrumar dinheiro para ajudar a filha. Parece que vai ter que se matar de trabalhar para ganhar a vida. Estrelado por Jaime Foxx.

13: O Musical – 12 de agosto

Após o divórcio dos pais, um pré-adolescente deixa Nova York e se muda para Indiana, onde decide organizar um grande Bar Mitzvá.

Uma Família Exemplar – 12 de agosto

Ao acidentalmente roubar dinheiro de um cartel, um professor descobre que a única chance de salvar a família é trabalhar como entregador de drogas.

Os Homens São de Marte… E É Pra Lá que Eu Vou! – 15 de agosto

Fernanda é independente e tem dificuldade de encontrar um amor. Ela se joga nas relações, vive intensamente e sempre acha que vai dar certo.

Barbie: A Sereia das Pérolas – 16 de agosto

Barbie é Lumina, uma sereia mágica que sonha em ser princesa. Com seus poderes mágicos, ela é capaz de fazer as pérolas dançarem e brilharem.

Barbie em A Princesa e a Plebeia – 16 de agosto

O terrível Preminger está à solta. Para enfrentar essa ameaça, Erika e a Princesa Anneliese contam com a ajuda dos gatinhos Wolfie e Serafina.

Barbie em As 12 Princesas Bailarinas – 16 de agosto

Barbie é a Princesa Genevieve. Ela e suas irmãs foram proibidas de cantar e dançar agora que a malvada prima Rowena se mudou para o castelo.

Barbie Butterfly: A Nova Aventura em Fairytopia – 16 de agosto

A rainha das fadas-borboletas é envenenada, e o príncipe pede a ajuda de Butterfly para salvar a cidade.

Barbie Fairytopia – A Magia do Arco-Íris – 16 de agosto

Neste conto de fadas, Barbie volta a Fairytopia como a Fada Elina. É hora de executar o Voo da Primavera para que toda a terra continue florescendo!

Barbie: Rainhas do Rock – 16 de agosto

A Princesa Courtney troca de lugar com a famosa roqueira Erika. Assim, as duas acabam aprendendo na marra a valorizar novas amizades e experiências.

Barbie Star Light Adventure – 16 de agosto

A bordo de seu hoverboard, a princesa das galáxias Barbie precisa se unir a um grupo de amigos cheios de talentos para conseguir salvar as estrelas.

Nada Suspeitos – 17 de agosto

Enganadas pelo mesmo homem, três mulheres e suas famílias vão até a mansão dele em busca de respostas, mas acabam virando suspeitas de assassinato.

COMO SERIA SE…? – 17 de agosto

Na noite de sua formatura, Natalie faz um teste de gravidez e, a partir daquele momento, sua vida se divide em realidades paralelas. Qual caminho ela seguirá?

Tekken: Bloodline – 18 de agosto

Depois de perder a mãe para um inimigo poderoso, um lutador furioso treina com o avô e espera a chance de se vingar.

Dentro da Mente de um Gato – 18 de agosto

Neste documentário fofo e cativante, especialistas em gatos exploram a mente desses felinos para revelar suas verdadeiras capacidades.

He-Man e os Mestres do Universo: Temporada 3 – 18 de agosto

Esqueleto está determinado a controlar o universo, mas He-Man e sua turma estão prontos para impedi-lo. Que comece a batalha!

Alma – 19 de agosto

Após perder a memória em um acidente que matou a maioria de seus colegas, Alma tenta descobrir o que aconteceu naquele dia e recuperar sua identidade.

Echoes – 19 de agosto

Desde pequenas, as gêmeas idênticas Leni e Gina sempre trocaram de identidade. Mas suas vidas viram de ponta cabeça quando uma das duas desaparece.

Assassinos Indianos: Diário de um Serial Killer – 19 de agosto

O suspeito de um crime é encontrado e o caso é considerado encerrado. Até que um diário sugere mais 13 vítimas e possíveis atos de canibalismo.

Glow Up: Temporada 4 – 19 de agosto

Dez novos participantes colocam a criatividade à prova e competem pela chance de se tornar a próxima grande estrela da maquiagem.

Cuphead – A Série: Parte 2 – 19 de agosto

Acompanhe as desventuras do impulsivo Xicrinho e seu ingênuo irmão Caneco nesta série de animação baseada no famoso videogame.

Fullmetal Alchemist: A Vingança de Scar – 20 de agosto

Nesta sequência do primeiro longa, os irmãos Elric enfrentam o adversário mais difícil até agora — um serial killer com uma cicatriz enorme na testa.

Queer Eye: Brasil – 24 de agosto

A série alto-astral que todo mundo adora chega ao Brasil, com cinco novos fabulosos e muitas jornadas de transformação emocionantes.

John McAfee: Gênio, Polêmico e Fugitivo – 24 de agosto

Com imagens reveladoras e entrevistas com o gênio da tecnologia John McAfee, este documentário traz novas perspectivas sobre esse fugitivo da justiça.

Orange County à Venda – 24 de agosto

O Grupo Oppenheim chega a Orange County, onde uma nova equipe de corretores imobiliários mostra propriedades luxuosas à beira-mar.

Ollie, o Coelhinho Perdido – 24 de agosto

Um brinquedo perdido sai em busca do dono nesta série para toda a família, inspirada no livro de William Joyce.

Rilakkuma no Parque de Diversões – 25 de agosto

Rilakkuma e seus companheiros tentam se divertir ao máximo em Nakasugi Land, pois hoje é o último dia antes do parque fechar para sempre!

Angry Birds: Summer Madness: Season 3 (L-R) Ian Hanlin as Red, Ty Olsson as Bomb and D. Mack Jr. as Chuck, and Gigi Saul Guerrero as Stella in Angry Birds: Summer Madness: Season 3. Cr. NETFLIX © 2022

Angry Birds: Loucuras de Verão – Temporada 3 – 25 de agosto

Os jovens pássaros Red, Chuck, Bomba e Stella chegam à Colônia Lasca de Árvore com outros amigos de penas para um verão de altas aventuras!

História: Direto ao Assunto – Temporada 2 – 25 de agosto

As aulas de história estão de volta! Desta vez, os episódios curtos investigam drogas psicodélicas, armas a laser e até água engarrafada.

Seul em Alta Velocidade – 26 de agosto

Às vésperas das Olimpíadas de Seul de 1988, um improvável grupo de pilotos e mecânicos tenta desmantelar uma quadrilha de lavagem de dinheiro.

De Férias da Família – 26 de agosto

Quando a família toda viaja, um pai dono de casa aproveita para festejar com um velho amigo. Com Mark Wahlberg e Kevin Hart.

Mighty Express: Temporada 7 – 29 de agosto

Nate, Flicker e os demais trens voltam aos trilhos com novas entregas empolgantes, missões especiais e lições de vida.

Sou um Assassino: Temporada 3 – 30 de agosto

Na cadeia, assassinos refletem sobre os crimes que cometeram e as vidas que destruíram.

Untold: Corrupção no Basquete – 30 de agosto

Anos após cumprir pena por apostar em jogos nos quais atuou, o árbitro da NBA Tim Donaghy conta sobre o esquema de apostas que abalou a liga.

Passei por Aqui – 31 de agosto

Um grafiteiro que picha as casas dos ricos descobre um segredo sombrio que coloca várias vidas em risco.

