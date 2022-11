Os lançamentos do Amazon Prime Video em dezembro de 2022

O Amazon Prime Video divulgou os lançamentos na plataforma de streaming em dezembro de 2022 e há algumas novidades de destaque.

Os maiores títulos são X: A Marca da Morte, com Mia Goth e Jenna Ortega (Wandinha), a terceira temporada de Jack Ryan e Filho da Mãe, sobre o saudoso Paulo Gustavo.

Continua depois da publicidade

Há também a 7ª temporada de Fear the Walking Dead e um documentário sobre o Barcelona FC.

Confira os lançamentos do Prime Video em dezembro de 2022, abaixo.

Edição de Natal (1 de dezembro)

Na época do Natal, a vida da promissora jornalista Jackie está em uma encruzilhada até que ela encontra uma oportunidade inesperada de dirigir um jornal em uma pequena cidade do Alasca. Ela decide tentar e se muda para a cidade perfeita. Usando uma série de artigos de Natal, ela consegue devolver rapidamente o lucro do jornal e logo se apaixona por sua nova casa e com o lindo filho do antigo dono do jornal. No entanto, quando seu ex-chefe anuncia planos de assumir o controle do jornal, Jackie precisa de um milagre de Natal para salvá-lo.

Saída à Francesa (1 de dezembro)

Uma idosa ‘socialite’ de Manhattan que vive do pouco que sobrou de sua herança se muda para um pequeno apartamento em Paris com seu filho e gato.

LOL: Se Rir, Já Era! – Temporada 2 (2 de dezembro)

Um espetáculo de comédia em que dez comediantes profissionais se enfrentam durante seis horas seguidas para manter uma cara séria enquanto tentam fazer rir os seus adversários.

No Seu Natal ou no Meu (2 de dezembro)

É véspera de Natal. Depois de se despedir na estação de Marlyebone, os novos amantes Hayley e James não suportam ficar separados no Natal, então ambos decidem se surpreender e trocar de trem involuntariamente por engano. A neve começa a cair e com ela, eles percebem que estão presos um com a família do outro durante todo o Natal. O amor deles sobreviverá enquanto seus segredos são desvendados?

Um Presente da Tiffany (9 de dezembro)

Segue uma mulher conforme sua vida vira de cabeça para baixo, quando um anel de noivado, que era para outra pessoa, a leva para quem ela deveria estar.

Reis Magos vs. Papai Noel (9 de dezembro)

Os Três Reis Magos estão fartos do Papai Noel ter cada vez mais destaque deles. Eles decidem enfrentá-lo, sem saber que esta guerra despertará um inimigo comum muito mais perigoso: o Krampus.

Filho da Mãe (16 de dezembro)

Filho da Mãe é um emocionante reencontro dos fãs com o ídolo que criou um novo e ousado jeito de fazer comédia. Além de reunir momentos únicos e nunca antes vistos de sua vida pessoal e profissional, o filme também fala sobre a relação de Paulo Gustavo com sua mãe, grande inspiração para criar Dona Hermínia – personagem principal de Minha Mãe é Uma Peça, um dos maiores sucessos da história do cinema brasileiro.

About Fate (16 de dezembro)

Essa comédia romântica é a história de duas pessoas que acreditam no amor, mas parecem nunca conseguir encontrar seu verdadeiro significado. Em uma reviravolta selvagem de eventos, o destino coloca um no caminho do outro em uma tempestuosa véspera de Ano Novo, quando comédia e caos acontecem.

Jack Ryan de Tom Clancy – Temporada 3 (21 de dezembro)

Jack Ryan (John Krasinski) é infiltrado em uma conspiração de forma suspeita e acaba se tornando um fugitivo. Procurado por uma facção internacional e pela CIA, ele se vê obrigado a atravessar a Europa para tentar evitar um conflito global.

Fear the Walking Dead – Temporada 7 (24 de dezembro)

No final da temporada passada, Teddy (John Glover) concretizou sua visão do “fim”, quando detonou um míssil nuclear no Texas. Na nova temporada da série, os sobreviventes decidirão como será o “início”. E eles terão que fazer isso em um mundo desprovido de luz e esperança, onde o ar se torna tão mortal quanto os caminhantes que enfrentam.

Os sobreviventes descobrirão quem eles realmente são e do que são feitos. Alguns estarão à altura da situação, outros encontrarão um novo propósito enquanto precisam se redefinirão como pessoas, apesar do terrível preço para aqueles que antes se consideravam como família.

FC Barcelona – Uma Nova Era (28 de dezembro)

A série documental de cinco episódios retrata a trajetória do Barcelona nos últimos anos, a partir do olhar da própria equipe.

X – A Marca da Morte (31 de dezembro)

Em 1979, um grupo de jovens cineastas se propôs a fazer um filme adulto na zona rural do Texas, mas quando seus solitários e idosos anfitriões os pegam em flagrante, o elenco se vê lutando por suas vidas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.