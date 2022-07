Os lançamentos do fim de semana (29 a 31 de julho) na Netflix

A Netflix divulgou as estreias do último final de semana de julho, do dia 29 a 31. Há muito conteúdo para ser assistido nesses três dias

Os destaques vão para Uncoupled, nova série com Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Homem-Aranha: Longe de Casa, da Marvel, e ara Extraordinário.

Animes, séries e documentários também chegam à plataforma nesses dias.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix logo abaixo:

Uncoupled – 29 de julho

Abandonado depois de 17 anos de namoro, um corretor de imóveis encara a vida de solteiro, gay e quarentão em Nova York. Estrelado por Neil Patrick Harris.

The Beauty Queen of Jerusalem: Temporada 2 – 29 de julho

O ataque a Rosa em 1929 afeta seu casamento e o futuro de seu irmão. Em 1939, Luna sofre por amor, mas reencontra a felicidade com um homem proibido.

Continência ao Amor – 29 de julho

Apesar das diferenças e contra todas as probabilidades, uma cantora (Sofia Carson) e um militar (Nicholas Galitzine) se apaixonam perdidamente.

Detetive Conan: O Dia a Dia de Zero – 29 de julho

Um detetive que também é policial e criminoso tenta equilibrar as três identidades neste spin-off de Detetive Conan.

Masaba Masaba: Temporada 2 – 29 de julho

Neena e Masaba Gupta, mãe e filha na vida real, estrelam esta divertida série fictícia sobre a vida no mundo da moda e do cinema.

Herança Surpresa – 29 de julho

Belinda descobre que o pai, com quem não tem muita relação, é um magnata da hotelaria. Então, mergulha de cabeça em uma vida de luxo com a ajuda de um advogado charmoso.

Ninguém Mandou se Meter com a Gente: Temporada 1 – 29 de julho

Três líderes de torcida de uma escola de elite se unem para lutar contra as injustiças e combater o bullying nesta série de suspense adolescente.

Fanático – 29 de julho

Quando um cantor famoso morre, seu maior fã tenta escapar da mediocridade assumindo o lugar dele. Mas descobre que ser um superastro não é tão fácil quanto parece.

Que a Justiça Seja Feita – 29 de julho

Durante o julgamento de um policial branco que atirou em um homem negro, um grupo invade o tribunal e faz reféns, em uma situação transmitida para o país inteiro.

Homem-Aranha: Longe de Casa – 30 de julho

Super-heróis também precisam de férias! Mas uma nova ameaça faz Peter Parker entrar em ação durante uma excursão na Europa. Com Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya e Jake Gyllenhaal.

Extraordinário – 31 de julho

Um menino que estudou em casa a vida inteira vai para uma escola tradicional, onde precisa fazer amizade com colegas que o atormentam por ter um rosto diferente. Com Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts.

A Netflix pode mudar as datas de estreias.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.