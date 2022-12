Pinóquio por Guillermo del Toro: Coisas que só adultos notam no filme da Netflix

Alerta de spoilers

O filme Pinóquio de Guillermo del Toro, da Netflix, não foi feito só para crianças. A obra conquistou tanto o público, quanto os críticos e traz muitos elementos que só podem ser entendidos pelo público mais velho.

“Guillermo del Toro reinventa o conto clássico da marionete de madeira que é magicamente trazida à vida para consertar o coração de um entalhador de madeira chamado Gepeto. Este extravagante filme em stop-motion dirigido por Guillermo Del Toro e Mark Gustafson segue as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo”, diz a sinopse.

Continua depois da publicidade

O elenco de vozes conta com Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jon Turturro, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e Ron Pearlman.

Revelamos sete coisas que somente os adultos percebem ao assistir Pinóquio por Guillermo del Toro. Confira e veja se você também notou.

Bombardeio da vila

Pinóquio por Guillermo del Toro se passa na Itália e seus momentos de abertura são ambientados durante a Primeira Guerra Mundial. Em vez de fugir da história, o filme opta por contextualizar sua narrativa incluindo eventos da guerra como veículos para o progresso da história.

Todo o filme se desenrola quando aviões de combate bombardeiam uma pequena vila italiana, matando o jovem Carlo (voz de Gregory Mann), filho do entalhador local Gepeto (voz de David Bradley). Para piorar ainda mais a situação, os aviões não estão envolvidos em nenhum tipo de combate. Eles simplesmente largam suas cargas para reduzir seu peso.

Gepeto de luto

Após a morte de Carlo, Gepeto entra em depressão. Isso fica claro para quem assiste, e a narração registra que ele até para de comer.

Adultos atentos podem notar um contribuinte não falado para a depressão de Gepeto na forma da garrafa de bebida em sua mão enquanto ele chora no túmulo de Carlo. Esse pequeno detalhe adiciona outra camada de compreensão, que nos permite ver o quadro completo de como o pai está lidando com sua dor.

Vocabulário seletivo de Pinóquio

Quando Pinóquio ganha vida pela primeira vez, ele canta “Everything Is New To Me”, durante a qual ele pergunta sobre as muitas coisas que está vendo pela primeira vez, tendo acabado de ganhar vida momentos antes. No entanto, algumas palavras e coisas ele desconhece, enquanto outras, como sinos, ele já conhece. Não faz muito sentido.

Gepeto não supera a morte do filho

Pinóquio chega como surpresa para Gepeto, mas o pai dele já tinha uma cama pronta para o menino de madeira. A cama era de Carlo e isso deixa claro que Gepeto jamais conseguiu superar a morte do filho, visto que não se livrou das coisas dele.

Jovem fascista

Podestà observa que seu filho, Candlewick é um “modelo de jovem fascista”, encorajando Gepeto a criar Pinóquio da mesma forma. Isso não é apenas um atributo casual que alguém diz em uma conversa. A palavra “fascista” pode ser um termo de vocabulário um pouco avançado demais para as crianças mais novas, e elas podem considerar Podestà como um típico valentão de filme de cidade pequena. Mais tarde, porém, fica clara a mentalidade extremista dele.

Mussolini

Pinóquio por Guillermo del Toro tem conexões óbvias com eventos do mundo real que correm paralelamente à sua história, mas as coisas aumentam para um nível totalmente novo de realidade quando os personagens começam a fazer referência a Benito Mussolini pelo nome.

O conde Volpe reverencia Mussolini, a quem ele frequentemente se refere como “Il Duce” ou “o líder” em italiano, e está emocionado com o fato de Pinóquio realizar uma apresentação na frente do ditador.

Pinóquio reage de formas diferentes ao fogo

No início do filme, quando Pinóquio ainda é muito novo e está descobrindo tudo pela primeira vez, ele se aproxima demais da lareira e seus pés pegam fogo. Embora Gepeto esteja legitimamente alarmado e apague as chamas freneticamente, Pinóquio parece emocionado. Não há nenhuma indicação de que ele está com qualquer dor.

No final do filme, Volpe tenta queimar Pinóquio na fogueira. Desta vez, Pinóquio parece sentir as chamas e grita de dor. Não houve nenhuma grande mudança entre esses dois momentos que faria com que Pinóquio de repente pudesse sentir as coisas de maneira diferente.

Pinóquio por Guillermo Del Toro está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.