Plágio? 7 vezes que a DC copiou heróis da Marvel descaradamente

Marvel e DC são as principais rivais dos quadrinhos, com os fãs constantemente argumentando qual delas é a melhor.

Uma grande polêmica que sempre existiu entre essas duas editoras é que elas quase sempre “copiaram” ideias uma da outra.

Continua depois da publicidade

Em alguns casos não é nem uma cópia, e sim uma homenagem.

Também deve ser levado em consideração que Marvel e DC estão sempre trabalhando com conceitos parecidos, então é sempre possível que algumas coincidências possam acontecer.

No entanto, nada disto impede que os fãs de ambas levantem acusações. Aqui está uma lista com 7 heróis da DC que são considerados cópias de personagens dos quadrinhos da Marvel.

Abelha

Abelha é uma personagem da DC que se juntou aos Jovens Titãs em vários momentos. Ela é uma inventora brilhante que criou um traje com várias habilidades especiais, incluindo a capacidade de mudar de tamanho.

É impossível não notar uma semelhança com a Vespa, da Marvel. A Vespa chegou aos quadrinhos em 1963, enquanto a criação de Abelha veio apenas em 1976.

General Glória

General Glória é um personagem da DC assumidamente baseado no Capitão América, da Marvel.

Até mesmo o seu maior inimigo, conhecido como Olho Maligno, é uma espécie de sátira do Caveira Vermelha, considerado o vilão mais icônico do Capitão América.

Exterminador do Sindicato do Crime

O Deadpool é considerado uma cópia do Exterminador.

Acontece que a DC resolveu dar o troco, criando o Exterminador do universo do Sindicato do Crime, que nunca teve o seu nome completamente revelado, mas que é claramente uma sátira do Deadpool.

Beard Hunter

Acredite se quiser, Beard Hunter é um vilão com um profundo ódio por barbas, que passou a caçar qualquer pessoa que apresente uma.

Ele é um inimigo da Patrulha do Destino, sendo baseado no Justiceiro, famoso anti-herói dos quadrinhos da Marvel.

Etérea

Etérea é parte da equipe da DC conhecida como Terrifics, que apresenta muitas coisas em comum com o Quarteto Fantástico.

No caso de Etérea, ela preenche o papel da Mulher Invisível, embora as personagens sejam diferentes em termos de origens.

Leão Vermelho

O mercenário da DC conhecido como Leão Vermelho é estranhamente semelhante com o Pantera Negra, da Marvel.

Até mesmo o design é parecido e, nesse caso, não dá para saber se foi realmente uma homenagem ou não, já que o personagem foge do campo da sátira.

Kaliber

Kaliber surgiu na DC como uma cópia do Cable, tendo até mesmo uma história de origem parecida.

Uma reviravolta revelou que, na verdade, nada sobre o passado do personagem era real, e ele era apenas um agente secreto contratado pelo Batman, mas Kaliber nunca deixou de ser parecido com Cable.

Sobre o autor Redação