The Flash condena o universo DC com pegadinha

O Flash é um dos heróis mais poderosos da DC, e não é de hoje que ele sempre faz alguma besteira nos quadrinhos. Mesmo assim, ele é um membro importante da Liga da Justiça, e muitas vezes conseguiu livrar seus parceiros de equipe de muitos perigos.

Mais um evento nos quadrinhos, Dark Crisis on Infinite Earths funciona como Crise nas Infinitas Terras, mas em uma escala menor.

O Flash é conhecido por sua versão com Barry Allen e Wally West, e um herói fundamental na DC que é capaz de ser ainda mais perigoso que o Dr. Manhattan.

Por diversas vezes, ele dominou totalmente o seu poder, e em um momento dos quadrinhos, chegou a criar uma realidade alternativa chamada Flashpoint.

Mais uma pisada de bola

Na quarta edição, o exército do Exterminador tenta destruir a Legião do Mal com o poder da Grande Escuridão. Ele consegue emboscar a equipe de vilões, já que os sistemas se segurança são obsoletos.

Em sua própria sede, a Legião do Mal foi atacada. A equipe luta contra o exército do Exterminador, até que o Capitão Frio relembra do erro que cometeram uma vez contra Barry e Wally West na edição 781 de The Flash.

No quadrinho, o herói removeu uma peça vital da base em construção da Legião do Mal, e Leonard Snart relembrou com ódio do acontecimento (via ScreenRant).

A Legião do Mal, no novo quadrinho, acaba perdendo contra a equipe de Exterminador, o que leva à corrupção da Legião nas mãos da Grande Escuridão no final da edição.

Suas ações tiveram consequências das quais jamais imaginaram, o que leva a piada com o Flash, que muitas vezes tem um humor contra seus principais vilões.

Mesmo assim, o Flash pode nunca saber da brincadeira que fez no passado, e replicou agora no presente, condenando o universo DC com uma pegadinha.

Capitão Frio e qualquer outro vilão da Legião do Mal sucumbiu à Grande Escuridão, e isso pode afetar ainda mais o universo dos heróis e o destino da Legião do Mal.

