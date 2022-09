The Flash é ainda mais perigoso que Dr. Manhattan; veja por quê

O Flash é um dos heróis mais poderosos dos quadrinhos da DC, e é tão forte quanto o próprio Superman ou Caçador de Marte. Em uma nova prévia da quinta edição de Flashpoint Beyond, é revelado que Barry Allen é tão perigoso quanto o Doutor Manhattan.

Mais poderoso personagem de Watchmen e temido pela humanidade, o Doutor Manhattan já foi humano antes de se transformar no que é. Por muitas vezes, o personagem foi visto como um deus, e esteve todo o tempo ao lado do governo dos Estados Unidos.

Costumeiramente, a DC muda sua fases nos quadrinhos com grandes eventos, como Crise nas Infinitas Terras, Crise Infinita ou Flashpoint. Normalmente, o Flash é motivo de piada dos fãs por sempre mudar a linha do tempo, e criar alguma realidade paralela ou algo parecido. E dessa vez, a quinta edição prova que Allen é mais perigoso que Manhattan quando se trata de sua capacidade de afetar o tempo.

A nova série mensal faz o Batman de Thomas Wayne voltar à linha do tempo original que Barry Allen criou quando tentou salvar sua mãe. Thomas confrontou seu filho, Bruce, e neto, Damian, nos eventos Cidade de Bane.

Além disso, Rip Hunter volta a fazer uma aparição nos quadrinhos junto dos Mestres do Tempo, que são os responsáveis pelos ajustes da linha temporal. Eles estão preocupados com a estabilidade do hipertempo, o que pode causar um estrago maior no espaço-tempo.

Maior capacidade de alterar a linha do tempo

Barry Allen já provou o que é capaz de fazer nos quadrinhos da DC. Com o Flash Reverso revelando que o egoísmo de Barry pode ser sua ruína, o herói volta para consertar o estrago da realidade paralela que criou. Porém, dessa vez, ele não é o grande culpado.

Como resultado do retorno de Thomas, as ações dos Waynes, incluindo Bruce, em todas as linhas do tempo, atraíram a preocupação dos Mestres do Tempo (via ScreenRant).

Em um painel do quadrinho, a Doutora Bonnie Baxter apesenta a existência do Omniverse da DC no espaço e sua relação com o hipertempo, ou as duas metades que agora chamam de Divine Continuum.

Segundo ela, embora o tempo seja frequentemente adulterado em pequenos graus, alguns podem trazer níveis de crise com mudanças devastadoras no fluxo do tempo.

Flash é categorizado como um nível de ameaça ainda maior que o Doutor Manhattan, visto que ambos podem alterar o fluxo temporal. Além deles, os vilões Extant, Gog e Deimos poderiam fazer o mesmo.

Caso haja novamente uma mudança temporal drástica, ninguém se lembraria do que havia acontecido, visto que a história dos personagens seria reescrita por um ser. Apenas o próprio Rip Hunter ou personagens que poderiam viajar no fluxo do tempo se lembrariam destes eventos.

Sendo assim, como Doutor Manhattan, Barry Allen precisa tomar cuidado para não acabar reescrevendo uma linha do tempo inteira.

