The Flash introduz versão super violenta de herói da DC

O novo quadrinho do Flash introduz uma versão super violenta de um famoso herói da DC.

Em Flashpoint Beyond, edição três, o final termina com a provocação de um novo Robin. Porém, o grande parceiro do Batman terá um tom diferente (via CBR).

Continua depois da publicidade

Depois de Bruce Wayne ter sido morto por Joe Chill no Beco do Crime, Thomas Wayne, o Batman, acolheu Dexter Dent. Como diz o próprio sobrenome, Dexter é filho de Harvey Dent e Gilda.

Harvey foi morto e Gilda enviada ao Asilo Arkham. Por sua vez, Oswald Cobblepot, assistente de Thomas, costumava vigiar o menino. Oswald ensinou Dexter a atirar com arma e arrombar fechaduras.

O final da edição mostra uma logo do Robin, com o nome Dexter Dent. Conhecido como Garoto Prodígio, seu subtítulo agora será Garoto Terror.

Sobre Flashpoint Beyond

A nova série em quadrinhos continua após os eventos de Flashpoint, famoso arco do Velocista Escarlate que remodelou o Universo DC.

“O mundo de Flashpoint retorna! Depois de sacrificar tudo para ajudar o Flash a reconstruir o universo e salvar a vida de Bruce Wayne, Thomas Wayne acorda em um mundo que ele achava que não existia mais.

Forçado a vestir o capuz mais uma vez, Batman ronda as ruas de Gotham em busca de respostas sobre como este mundo ainda existe, mas o que ele começa a descobrir o enviará ao redor do mundo. A caça ao assassino mecânico começa aqui!”, revela a sinopse.

A equipe criativa conta com Geoff Johns, Jeremy Adams, Tim Sheridan, Xermánico e Mikel Janín, Romulo Fajardo Jr., Jordie Bellaire e Rob Leigh.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.