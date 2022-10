Qual é a idade real dos jovens de O Clube da Meia-Noite?

Ousada, curiosa e cheia de reviravoltas, O Clube da Meia-Noite virou febre na Netflix. Criada por Mike Flanagan, de A Maldição da Residência Hill e Missa da Meia-Noite, a série não demorou a figurar no Top 10 da plataforma. Um dos grandes trunfos da produção é seu carismático elenco, formado por promissores atores e atrizes.

“Em uma clínica para adolescentes em estado terminal, integrantes de um clube secreto fazem um pacto sinistro: quem morrer primeiro terá que mandar um sinal do além”, afirma a sinopse oficial de O Clube da Meia-Noite.

Dado o desfecho surpreendente da 1ª temporada de O Clube da Meia-Noite, tudo indica que a série da Netflix será renovada para um segundo ano. Resta aguardar o anúncio oficial.

Enquanto isso, revelamos a idade verdadeira e tudo que os fãs precisam saber sobre o jovem elenco de O Clube da Meia-Noite; confira.

Iman Benson – Ilonka

Em O Clube da Meia-Noite, Iman Benson interpreta Ilonka, uma adolescente com câncer que mora no Hospital Brightcliffe. Antes de se mudar para a instituição, a personagem completa 18 anos. Benson, por outro lado, é um pouco mais velha. Nascida em 2000, ela comemorou recentemente seu aniversário de 22 anos.

Entre os jovens integrantes do elenco de O Clube da Meia-Noite, Iman Benson é a mais famosa. A atriz americana está em séries como BlackAF, Creepshow, Alexa & Katie e Station 19, um spin-off de Grey’s Anatomy.

Igby Rigney – Kevin

Na trama de O Clube da Meia-Noite, Kevin tem cerca de 18 ou 19 anos. A idade oficial do personagem não é revelada. O ator Igby Rigney tem a mesma idade. Nascido em 6 de julho de 2003, ele tem, atualmente, 19 anos.

O Clube da Meia-Noite é a segunda parceria de Igby Rigney com Mike Flanagan. Em A Missa da Meia-Noite, o ator interpreta o jovem Warren Flynn. Outros projetos de Rigney incluem as séries Blue Bloods e o filme Velozes e Furiosos 9.

Ruth Codd – Anya

Em O Clube da Meia-Noite, Anya é uma das personagens mais interessantes. Mesmo após a amputação da perna, a adolescente irlandesa não perde o espírito rebelde. Com 26 anos, Ruth Codd é a integrante mais velha do jovem elenco da série.

O Clube da Meia-Noite é o primeiro projeto de Ruth Codd na TV. A atriz está confirmada na vindoura adaptação de A Queda da Casa de Usher, também produzida por Mike Flanagan.

William Chris Sumpter – Spencer

No novo hit da Netflix, William Chris Sumpter vive Spencer, um jovem que, após ser diagnosticado com HIV, é expulso de casa por sua família conservadora. O personagem tem entre 18 e 19 anos, e seu intérprete, tem 20 anos.

Além de O Clube da Meia-Noite, William Chris Sumpter é conhecido por sua performance como o jovem Jamie na série Power. O ator também está em NYC Dreams e Bushwick Beats.

Aya Furukawa – Natsuki

Natsuki é uma das personagens mais importantes de O Clube da Meia-Noite. Interpretada por Aya Furukawa, Natsuki sofre com problemas de saúde mental. Enquanto a personagem tem entre 17 e 18 anos, sua intérprete tem 23 anos.

Nascida no Canadá, Aya Furukawa começou sua carreira em 2011, com um papel pequeno no filme de terror O Segredo da Cabana. Outros projetos da atriz incluem as séries O Clube das Babás, Vingança Sabor Cereja e The Terror.

Annarah Cymone – Sandra

Em O Clube da Meia-Noite, Sandra tem cerca de 18 anos. Na série, a personagem sofre de uma doença terminal e usa a religião para lidar com o diagnóstico. A idade de Sandra não é explicitada, mas a atriz Annarah Cymone tem 22 anos.

Assim como Igby Rigney, Annarah Cymone trabalhou com Mike Flanagan em Missa da Meia-Noite. Na série de terror, a atriz interpretou Leeza.

Sauriyan Sapkota – Anesh

Finalmente, o jovem elenco de O Clube da Meia-Noite é completado por Sauriyan Sapkota como Anesh. Após ser diagnosticado com uma doença terminal, o personagem também se muda para o hospital Brightcliffe. O intérprete de Anesh tem 22 anos.

Sauriyan Sapkota nasceu no Nepal. O Clube da Meia-Noite é o primeiro projeto do ator na TV. Junto com alguns colegas de elenco, o ator também está confirmado na vindoura minissérie A Queda da Casa de Usher.

Todos os episódios de O Clube da Meia-Noite estão disponíveis na Netflix.

