Explicamos o final de O Clube da Meia-Noite na Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, O Clube da Meia-Noite já é sucesso na plataforma. A série é uma produção de Mike Flanagan, de A Maldição da Residência Hill. Quem já conferiu os 10 episódios da 1ª temporada quer saber: o que acontece no desfecho? E, ainda mais importante: será que o final deixa o caminho aberto para um segundo ano?

“Em uma clínica para adolescentes em estado terminal, integrantes de um clube secreto fazem um pacto sinistro: quem morrer primeiro terá que mandar um sinal do além”, afirma a sinopse oficial de O Clube da Meia-Noite.

O elenco de O Clube da Meia-Noite é liderado pelos atores Iman Benson, Igby Rigney, Ruth Codd, Chris Sumpter, Aya Furukawa, Annarah Cymone e Sauriyan Sapkota.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho de O Clube da Meia-Noite na Netflix (via RadioTimes); confira.

O que o final de O Clube da Meia-Noite revela?

A 1ª temporada de O Clube da Meia-Noite termina com um final chocante, revelando que a Dra. Georgina Stanton não é essa matriarca filantrópica que todos imaginam.

Na cena final, a personagem de Heather Langenkamp surge em seus aposentos privados. Nesse momento, a Dra. Georgina remove seu cabelo (que na verdade, é uma peruca) e revela uma ampulheta tatuada no pescoço.

Os fãs de O Clube da Meia-Noite já sabem que essa ampulheta da Paragon, uma poderosa e violenta seita.

Afinal, quem é a Dra. Georgina?

Ao que tudo indica, a Dra. Georgina Stanton, na verdade, é Regina Ballard, a filha do fundador da Paragon. Em 1940, ela protagonizou o infame ritual que ceifou as vidas de 12 membros do coletivo. Com os sacrifícios, seu objetivo era estender a própria vida.

Conversando com Julia Jayne, a personagem de O Clube da Meia-Noite diz que foi muito “magoada” pela própria família. A personagem faz referência à filha Athena, que alertou as autoridades sobre a violência da Paragon e ajudou os membros mais jovens da seita a escapar.

Os efeitos do ritual continuam envoltos em mistério. Uma teoria interessante afirma que, por seu ato altruísta, Athena foi agraciada com a juventude eterna. Porém, só a 2ª temporada poderá confirmar essa suposição.

Quem são os fantasmas de Brightcliffe?

Outro mistério importante de O Clube da Meia-Noite envolve as figuras espectrais que vagam pelos corredores do Hospital Brightcliffe.

O episódio final revela que esses fantasmas, na verdade, são os espíritos dos primeiros donos da propriedade – o industrialista Stanley Oscar Freeland e sua esposa Vera.

Porém, a série não revela por que o casal focou sua atenção em Ilonka e Kevin, enquanto os outros integrantes do Clube da Meia-Noite testemunham poucas manifestações espirituais.

Logo, a trama também deve ser resolvida na 2ª temporada – que vale lembrar, ainda não foi encomendada pela Netflix.

Todos os episódios de O Clube da Meia-Noite estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.

