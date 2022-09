Quem é quem no elenco de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

A espera por O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder foi longa, mas a série finalmente chega ao Amazon Prime Video no primeiro dia de setembro. Com tantos personagens de destaque, veremos quem é cada um deles.

De poderosos elfos, a senhores anãos, a série do Amazon Prime Video mergulha profundamente na mitologia criada por J.R.R. Tolkien, trazendo muitos nomes famosos para os fãs dos livros e filmes.

Galadriel, Elrond, Elendil, são apenas alguns desses nomes que compõem o elenco de personagens do seriado.

Dito isso, listamos 10 personagens de suma importância em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder e quem os interpreta.

Galadriel – Morfydd Clark

Interpretada por Cate Blanchett na trilogia de filmes de Peter Jackson, Galadriel é vivida por Morfydd Clark em O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. Na época da série, essa heroína imortal ainda está a séculos de se tornar a líder sábia de Lothlórien.

Tendo vivido a guerra e as atrocidades da Primeira Era, ela agora busca a paz, mas não consegue afastar a sensação de que o mal pode estar retornando à Terra-Média.

A atriz é conhecida por seus papéis em Saint Maud e na série de televisão His Dark Materials.

Elrond – Robert Aramayo

Outro rosto familiar é Elrond, interpretado na trilogia Jackson por Hugo Weaving e aqui por Aramayo. O ator britânico não é estranho à televisão de fantasia de grande orçamento, tendo aparecido em Game of Thrones como o jovem Ned Stark. Aqui, ele assume outro papel icônico: Elrond, o futuro líder de Valfenda.

Quando Os Anéis de Poder começa, o jovem Elrond ainda não é um lorde elfo. Em vez disso, ele é um jovem político ambicioso de herança meio-elfa. Ele também tem um poderoso legado familiar para cumprir: seu pai Eärendil é uma figura mítica que ajudou a salvar a Terra-média do mal, e seu irmão Elros escolheu uma vida mortal, fundando o reino humano de Númenor. Ao contrário de seu irmão, Elrond escolheu a imortalidade e agora está procurando seu propósito no reino élfico real de Lindon.

Arondir – Ismael Cruz Córdova

Um dos principais heróis de Os Anéis de Poder é um elfo silvestre chamado Arondir. Como um soldado estacionado nas Terras do Sul, Arondir ajuda a vigiar os humanos que vivem lá – humanos que, séculos atrás, se alinharam com Sauron e Morgoth.

Arondir também inicia um relacionamento proibido com uma humano chamada Bronwyn (Nazanin Boniadi). Juntos, eles começam a investigar acontecimentos misteriosos nas Terras do Sul.

Celebrimbor – Charles Edwards

O ator de The Crown e Downton Abbey, Charles Edwards, interpreta outro personagem lendário de Tolkien.

Descendente do lendário artesão da Primeira Era, Fëanor, que forjou as três Silmarils, Celebrimbor é um artesão brilhante que faz amizade com os anãos nas proximidades de Khazad-dûm.

Eventualmente, no entanto, ele é manipulado para criar vários anéis de poder – o que ajuda a impulsionar a ascensão inevitável de Sauron.

Gil-galad – Benjamin Walker

Esse lendário rei elfo é um ator fundamental em Os Anéis de Poder, interpretado pelo ator americano Walker, conhecido por papéis em Jessica Jones e Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros.

Quando a série começa, Gil-galad é um líder estóico, governando o reino élfico de Lindon. Walker o descreve como “sempre vigilante na preservação da paz”, e ele logo começa a sentir que algo pode estar errado na Terra-Média.

Durin IV – Owain Arthur

Em A Sociedade do Anel, Frodo e seus amigos viajam para as minas abandonadas de Khazad-dûm, também conhecida como Moria. Na época de O Senhor dos Anéis, este outrora grande reino anão caiu em ruínas, mas em Os Anéis de Poder, Khazad-dûm ainda está prosperando, governado por líderes como o Príncipe Durin IV.

O ator galês interpreta o jovem anão com uma paixão ardente, profundamente orgulhoso de seu reino e leal à sua esposa Disa (Sophia Nomvete). Arthur aproveitou a chance de interpretar o poderoso líder anão, mas rapidamente percebeu que interpretar Durin significava que ele teria que passar cerca de três horas na cadeira de maquiagem todos os dias.

Disa – Sophia Nomvete

Nomvete não sabia muito sobre seu misterioso papel quando fez o primeiro teste para O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, mas uma das palavras usadas para descrever a princesa anã era “maternal”.

Disa é casada com Durin IV, e os dois mantêm uma relação amorosa e lúdica. Ela também é a primeira anã em qualquer adaptação para a tela do trabalho de Tolkien, e Nomvete observa que sim, ela tem pêlos faciais (embora suas costeletas não sejam tão óbvias quanto a barba épica de seu marido Durin).

Elendil – Lloyd Owen

Vivido por Lloyd Owen, de Apollo 18, Elendil é um arquétipo de herói. Como todos os heróis, ele é um herói relutante, e é uma jornada e luta entre sua cabeça e coração enquanto tenta navegar pela política e manter sua família segura e estável.

Elendil é o fundador dos reinos de Arnor e Gondor e se tornou o rei de ambos. Ele também aparece no prólogo de O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, na grande guerra contra Sauron.

Isildur – Maxim Baldry

Este marinheiro númenoriano cresce e se torna uma figura mítica na Terra-Média, ajudando a fundar o reino de Gondor e, finalmente, cortando o Um Anel da mão de Sauron.

Sua recusa em destruir o Anel acaba levando à sua queda, e o artefato eventualmente o perde no rio Anduin, onde é pego anos depois por Sméagol – também conhecido como Gollum. (Se você viu o prólogo da Sociedade do Anel de Jackson, você já ouviu a história de Isildur).

Isildur também é o ancestral direto de Aragorn, e seu legado é grande em todo o Senhor dos Anéis original. Mas quando Os Anéis de Poder começa, ele ainda é um jovem que vive na ilha de Númenor com seu pai Elendil (Lloyd Owen) e sua irmã Eärien (Ema Horvath).

Míriel (Cynthia Addai-Robinson)

Tolkien escreveu frequentemente sobre o antigo reino insular de Númenor, governado por humanos poderosos de herança meio-elfa. A ilha se destaca no legendário de Tolkien, mas na série será a primeira vez que será retratado na tela.

Quando o show começa, a ilha é liderada pela rainha regente Míriel. A atriz americana Addai-Robinson, mais conhecida por interpretar Amanda Waller em Arrow, da CW, interpreta a governante do local. Míriel tem um amor profundo por sua terra natal, mas há tensões à espreita sob a superfície desta civilização aparentemente idílica.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder estreia em 1 de setembro no Amazon Prime Video.

