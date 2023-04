Sweet Tooth: Explicamos o final da 2ª temporada na Netflix

Alerta de spoilers

A 2ª temporada de Sweet Tooth já chegou à Netflix, trazendo muitas reviravoltas, explicações de mistérios e acontecimentos dramáticos. Quem já maratonou tudo pode ter não entendido, ou deixado passar alguns pontos. Por isso, vamos mergulhar no fim desse segundo ano do seriado.

“Aprisionado pelos Últimos Homens, um menino cervo chamado Gus decide ajudar seus amigos híbridos a fugir antes que seja tarde demais”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sweet Tooth.

Produzida por Robert Downey Jr., Sweet Tooth conta com Christian Convery (O Urso do Pó Branco), Nonso Anozie (Game of Thrones), Adeel Akhtar (Ali & Ava), Stefania LaVie Owen (The Carrie Diaries) e Dania Ramirez (Once Upon a Time).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre o final da segunda temporada de Sweet Tooth – cuidado com os spoilers! (via ScreenRant)

O final da 2ª temporada de Sweet Tooth

O final da segunda temporada de Sweet Tooth respondeu a muitas perguntas que o público tinha sobre o programa, mesmo quando estava criando inteiramente novos para o futuro da série.

Ao longo de seus 8 episódios, a 2ª temporada de Sweet Tooth se concentrou na prisão de Gus nas mãos do General Abbot, bem como nos esforços para resgatá-lo e para usá-lo para criar uma cura para a humanidade.

Isso provou ser um suspense até mesmo para os fãs de quadrinhos, já que ao se distanciar do material de origem, a série aumentou a incerteza, fazendo com que o público torcesse ainda mais por Gus e pela coleção de personagens cativantes que o apoiaram durante a temporada.

Enquanto a fuga de Gus com os outros híbridos fechou esse capítulo da série da Netflix, sua decisão de ir ao Alasca para tentar encontrar sua mãe deixa o futuro da série maior e mais emocionante do que nunca.

Dito isto, o fato de que o final da 2ª temporada de Sweet Tooth teve que terminar tantas histórias – e acabar com alguns personagens também – torna mais fácil perder certos detalhes sobre o enredo geral do final da série.

Por que todo mundo está indo para o Alasca

No momento em que a gangue de Gus concorda em ir ao Alasca para encontrar Birdie, três facções diferentes tomaram a decisão de ir também; Birdie, o grupo de Gus, e a Dra. Aditya Singh.

Isso faz sentido, não só porque o Alasca é um local significativo nos quadrinhos de Sweet Tooth, mas também porque a série faz grandes esforços para deixar claro que foi aí que tudo começou tanto para os híbridos quanto para o vírus. Embora Birdie certamente saiba mais sobre isso dos três grupos, mesmo ela não sabe a história completa por trás dos micróbios que acabariam por criar vida e também trazer a morte da humanidade.

Por que o General Abbot mata todo o Exército

A morte do General Abbot veio como o terceiro grande choque em relação ao seu arco da 2ª temporada de Sweet Tooth, com os dois primeiros vindo de sua decisão de matar todo o Exército Animal e, mais tarde, matar seu irmão Johnny.

No final da temporada, Abbot afirma que a única coisa que ele realmente considera importante é vencer, o que o levou a agir de forma mais agressiva do que nunca. Matar o Exército Animal também aumenta as apostas, garantindo que Gus não tenha o apoio da milícia no futuro.

O que a visão do Dr. Singh significa em Sweet Tooth

Quando as flores roxas deram a Gus sua visão, o Dr. Singh tem uma visão própria que o convence a ir para o Alasca. A visão mostra-o carregando Gus em uma área nevada, aproximando-se de uma caverna e, em seguida, sorrindo.

Vale a pena notar que a caverna parece bastante semelhante àquela em que Gus vê sua mãe dentro de sua própria visão, sugerindo que ambos sonham exatamente com o mesmo lugar. Isso é apoiado pelos quadrinhos, em que algumas das maiores revelações sobre Gus vêm de um cenário semelhante.

O que Rani está fazendo no final da 2ª temporada de Sweet Tooth

Com Rani tendo se separado do Dr. Singh algum tempo antes do final da 2ª temporada, os espectadores podem ter ficado surpresos ao ver uma cena muito rápida dela andando a cavalo em um campo nas cenas finais. Este momento poderia muito bem ser apenas uma despedida para a personagem, mostrando-a seguindo seu próprio caminho, como acontece ao mesmo tempo em que o público é mostrado a morte de Aimee. No entanto, isso também sugere outra possibilidade.

A decisão de Rani de deixar Aditya foi em parte motivada por sua descoberta de um desenho que Wendy havia feito para sua mãe, o que lhe mostrou o quão humanas as crianças híbridas realmente eram.

Isso significa que há um potencial real para ela aparecer novamente e potencialmente unir forças com Gus e seus amigos para reparar o dano causado a eles em nome da cura.

Dado que o papel de Rani teve algumas das divergências mais interessantes do material de origem original, essa seria uma abordagem forte a ser adotada e permitiria que seu arco tivesse uma conclusão mais definitiva, permitindo-lhe um papel ativo em sua própria vida na tela.

Gus tem poderes?

A história da 2ª temporada de Gus em Sweet Tooth apoia a ideia de que ele tem poderes de duas maneiras – uma direta e outra implícita.

No confronto final com Douglas Abbot, Gus aparentemente é capaz de convocar um grupo de búfalos, que então pisoteiam o vilão da série até a morte.

Embora isso possa ser descartado como eles simplesmente reagindo grito de Gus, o rebanho também deixa espaço em torno de Gus, apesar do fato de que eles esmagam Abbot, que está a uma curta distância do protagonista.

Zhang é a nova vilã principal?

A cena final do final da 2ª temporada de Sweet Tooth mostra a Sra. Zhang sendo informada da gravação de áudio do Dr. Singh, antes de afirmar “eu vou ter que cuidar disso por conta própria”, e depois alimenta com carne crua misteriosas criaturas encaixotadas.

Isso essencialmente confirma seu papel como a vilã da 3ª temporada, o que é especialmente promissor, dadas as dicas ao longo da temporada atual de que suas forças e recursos superam em muito qualquer coisa que Abbot tivesse sob seu controle.

Você já pode assistir todos os episódios da 2ª temporada de Sweet Tooth na Netflix.

