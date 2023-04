Sweet Tooth: Finalmente explica conexão dos híbridos e do vírus

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 2ª temporada de Sweet Tooth traz grandes reviravoltas para a jornada do protagonista Gus. Os novos episódios também solucionam um dos maiores mistérios da série: a conexão entre as crianças híbridas e o vírus que arrasa a humanidade.

“Aprisionado pelos Últimos Homens, um menino cervo chamado Gus decide ajudar seus amigos híbridos a fugir antes que seja tarde demais”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Sweet Tooth.

Produzida por Robert Downey Jr., Sweet Tooth conta com Christian Convery (O Urso do Pó Branco), Nonso Anozie (Game of Thrones), Adeel Akhtar (Ali & Ava), Stefania LaVie Owen (The Carrie Diaries) e Dania Ramirez (Once Upon a Time).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conexão entre os híbridos e o vírus em Sweet Tooth – cuidado com os spoilers da 2ª temporada! (via CBR)

Sweet Tooth explica a origem do vírus e dos híbridos na 2ª temporada

Em “O Ovo ou a Galinha?” e “Vou Te Encontrar”, o terceiro e o sétimo episódios da 2ª temporada de Sweet Tooth, a série finalmente revela a origem do vírus. Para isso, ela aposta em um flashback da história de Birdie.

Na trama, os espectadores veem como era a vida de Gus antes do protagonista fugir com Richard para o Parque Yellowstone. O flashback mostra também os motivos egoístas que levaram à criação do vírus.

A sequência em questão é ambientada dias antes do início da epidemia. Na época, Birdie trabalhava como cientista-chefe no Projeto Sol da Meia-Noite – uma iniciativa de Gilliam Washington que tinha o objetivo de erradicar todas as doenças e aumentar o tempo médio de vida dos humanos.

Gillian, na trama de Sweet Tooth, sofria de uma grave doença degenerativa hereditária. Seu bisavô, o Dr. James Thacker, tentou curar essa enfermidade viajando a uma remota vila no Alaska, onde os moradores, supostamente, costumavam viver por mais de 100 anos.

É claro, ele nunca retorna da expedição, e com o passar do tempo, a responsabilidade pela cura das doenças recai sobre os ombros de Gillian.

Também no Alaska, o time da cientista faz uma descoberta muito importante: abaixo das calotas polares, existe um microorganismo que, com algumas modificações, poderia aprimorar o sistema imunológico dos humanos, destruindo assim inúmeras doenças.

O Projeto Sol da Meia-Noite consegue coletar uma amostra do vírus e, em seguida, procede com testes em galinhas – que põem ovos suficientes para alimentar um verdadeiro exército.

Em um primeiro momento, os testes fracassam: nada sai dos ovos, e o projeto passa a correr o risco de perder o seu financiamento.

Porém, com o passar do tempo, Birdie descobre um batimento cardíaco em um dos novos não-fertilizados. Este batimento, eventualmente, leva ao nascimento de Gus e das outras crianças híbridas.

Essa descoberta, no entanto, não foi suficiente para Gillian. A personagem usa outro ovo para criar uma “vacina”, e aí, transforma seu próprio corpo em cobaia.

Porém, enquanto um ovo produz a vida, o outro traz apenas morte. Esse segundo ovo acaba resultando no nascimento do vírus H4G9. Gillian, nesse sentido, se torna a primeira pessoa a ser infectada pela doença.

A partir daí, a personagem também passa a acreditar que as crianças híbridas são a chave para a cura da doença. Por isso, o Dr. Singh começa seus experimentos com Gus.

Você já pode assistir todos os episódios da 2ª temporada de Sweet Tooth na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.