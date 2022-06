Tem atores de Lost e Invocação do Mal: Conheça o elenco de Primeira Morte

Primeira Morte é a nova série de vampiros da Netflix e conta com um elenco famoso por diversas outras obras, que vão desde Law & Order: Special Victims Unit (SVU), Lost e Invocação do Mal.

Trata-se de um projeto de V. E. Schwab. A trama da série é baseada em conto homônimo, também escrito por Schwab. Emma Roberts, de American Horror Story, é uma das produtoras-executivas.

Continua depois da publicidade

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte na Netflix.

Conheça o elenco da nova série da Netflix, abaixo.

Imani Lewis (Calliope Burns)

Cal é uma caçadora de monstros dedicada. Ela busca continuar o legado de caçadores de monstros de sua família, mas se vê em conflito quando começa a se apaixonar por um de seus inimigos.

Imani Lewis é conhecida por interpretar Tanya em The Get Down. No ano seguinte, ela apareceu no filme de Bo Burnham, Eighth Grade. Ela também apareceu na série Sem Misericórdia.

Sarah Catherine Hook (Juliette Fairmont)

Juliette é uma jovem que conta com o apoio da família, mas pode perder isso ao se apaixonar por Callipe.

Sarah Catherine Hook já apareceu em law & Order: SVU, NOS4A2 e The Valley.

Ela também participou de American Crime Story e Invocação do Mal 3.

Aubin Wise (Talia)

Talia é a mãe de Calliope e uma das caçadoras de monstros mais fortes do clã.

Aubin Wise interpretou Jayde na primeira temporada de Atlanta e também já participou de algumas produções do musical Hamilton desde 2015.

Jason Robert Moore (Jack)

Jason Robert Moore interpreta Jack em Primeira Morte. Fãs da Marvel vão reconhecê-lo por ter interpretado Curtis Hoyle em O Justiceiro, também da Netflix.

Ele também apareceu em Law & Order: SVU, The Unusuals, Kings, dentre outras séries. Ele também estrelou o filme O Aprendiz de Feiticeiro.

Dominic Goodman (Apollo)

Dominic Goodman interpreta outro membro da família Burns, Apollo.

Ele já apareceu em algumas séries famosas, como Young Rock, Veronica Mars e Euphoria. Ele também estrelou Ele é Demais, da Netflix.

Phillip Mullings (Theo)

Phillip Mullings interpreta Theo, um dos irmãos de Cal em Primeira Morte. Além da nova série da Netflix, ele já participou de outros seriados famosos.

Mullings teve papéis em MacGyver, NCIS: New Orleans, Paradise Lost e American Soul. Ele também estrelou Bruh, de 2020 a 2022, no papel de Mike Alexander.

Elizabeth Mitchell (Margot)

Margot é a mãe de Juliette, que também é vampira. Ela é provavelmente a atriz mais conhecida do elenco de Primeira Morte.

Ela interpretou Juliet Burke em Lost e também participou de Once Upon a Time. Ela também tem papéis recorrentes em Outer Banks e FBI: International.

A atriz está na ativa desde o começo dos anos 1990, com papéis em séries como ER, Law & Order: SVU, House, The Expanse e The Good Doctor.

Will Swenson (Sebastian)

Will Swenson interpreta Sebastian em Primeira Morte. O ator é mais conhecido pelo trabalho dele no teatro, já tento atuado em Miss Saigon, Lestat, Hair e muitas outras peças.

Ele também já apareceu como Pan em O Mundo Sombrio de Sabrina, da Netflix. Ele também atuou em Law & Order: SVU, The Good Wife e em O Rei do Show.

Gracie Dzienny (Elinor)

Gracie Dzienny vive a irmã de Juliette, Elinor. Ela é mais conhecida por viver Amanda McKay em Supah Ninjas, tendo interpretado uma das personagens principais.

Ela também apareceu em O Legado de Júpiter, All American, Ramy, State of Affairs, dentre outras séries.

Dylan McNamara (Oliver)

O intérprete de Oliver em Primeira Morte já apareceu em episódios de L.A’s Finest e Euphoria.

Ele também apareceu em filmes como Ambition, Summer with Scarlett e Survival.

A primeira temporada de Primeira Morte está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.