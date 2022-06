Primeira Morte: Tudo sobre o novo Crepúsculo da Netflix

O romance sobrenatural Primeira Morte tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos da Netflix em 2022. Ao acompanhar uma história de amor ambientada no mundo dos vampiros, a série teen já é comparada a hits como Crepúsculo e The Vampire Diaries. Mas Primeira Morte oferece uma perspectiva bem diferente – e muito mais moderna – ao gênero.

Primeira Morte – também encontrada sob o título original First Kill – é um projeto de V. E. Schwab. A trama da série é baseada em conto homônimo, também escrito por Schwab. Emma Roberts, de American Horror Story, é uma das produtoras-executivas.

Após estrear na Netflix, a série dividiu a opinião da crítica especializada. Primeira Morte garantiu muitos elogios por subverter as expectativas do público e pelas charmosas performances do elenco, mas foi criticada pelo ritmo da história.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Primeira Morte na Netflix; confira abaixo.

Trama de Primeira Morte tem romance, terror e muita emoção

Quando a Netflix anunciou a produção de Primeira Morte, comparações com Crepúsculo e The Vampire Diaries foram inevitáveis.

Mas com o lançamento da série, muita gente percebeu que ela também traz elementos de Romeu e Julieta e Buffy: A Caça Vampiros.

“O amor é uma coisa meio complicada para Juliette e Calliope: uma é vampira, a outra é caçadora de vampiros. E as duas estão prontas para matar pela primeira vez”, afirma a sinopse oficial de Primeira Morte na Netflix.

A trama de Primeira Morte começa com Juliette, uma jovem vampira que se prepara para matar sua primeira vítima e assumir sua posição de direito em um poderoso clã.

Enquanto espera a hora certa para dar o bote, Juliette acaba desenvolvendo uma grande conexão com Calliope, uma jovem misteriosa que acaba de chegar à cidade de Savannah.

Mas para a surpresa de Juliette, Calliope se revela uma caçadora de vampiros, integrante de uma influente família de investigadores paranormais.

Será que a paixão de Juliette e Calliope conseguirá superar uma verdadeira guerra sobrenatural e pôr fim ao embate entre as famílias? Só assistindo Primeira Morte para saber.

Conheça o elenco de Primeira Morte na Netflix

O elenco de Primeira Morte é liderado por Sarah Catherine Hook e Imani Lewis como Juliette Fairmont e Calliope Burns, respectivamente.

Sarah Catherine é famosa por sua performance como Debbie Glatzel no filme de terror Invocação do Mal: A Ordem do Demônio.

Imani Lewis, por sua vez, está em produções como The Get Down, Hightown e Sem Misericórdia.

Elizabeth Mitchell, de séries como Lost e Once Upon a Time, interpreta Margot Fairmont, a mãe de Juliette.

Gracie Dzienny (Bumblebee) vive Elinor, a irmã mais velha de Juliette, uma vampira sanguinária e cruel.

Aubin Wise (Hamilton) é Talia Burns, a mãe de Calliope e líder do clã de matadores de vampiros.

O elenco de Primeira Morte conta também com Jason Robert Moore (O Justiceiro), Will Swenson (O Mundo Sombrio de Sabrina), Phillip Mulling Jr. (American Soul), Dominic Goodman (Ele é Demais) e Dylan McNamara (Rigor Mortis).

A 1ª temporada de Primeira Morte já está disponível na Netflix; confira abaixo o trailer.

