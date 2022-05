Tem rostos familiares: Conheça o elenco de A Caminho do Verão

Com uma história tocante e repleta de emoção, A Caminho do Verão se tornou um inesperado sucesso na Netflix. Baseado no livro de Sarah Dessen, o longa já figura no Top 10 de diversos países. Um dos maiores trunfos do filme é seu elenco – que mistura atores pouco conhecidos com estrelas do cinema e da TV.

“No verão antes da faculdade, a estudiosa Auden conhece o misterioso Eli, que a ensina a levar uma vida mais leve e despreocupada”, afirma a sinopse oficial de A Caminho do Verão na Netflix.

O sucesso do filme – que já pode ser comparado a hits como Ainda Estou Aqui – comprova o interesse dos assinantes da Netflix por histórias românticas e narrativas de amor juvenil.

Listamos abaixo todos os integrantes do elenco principal de A Caminho do Verão; confira e veja de onde você conhece cada ator.

Emma Pasarow – Auden

A Caminho do Verão é protagonizado por Emma Pasarow. No filme da Netflix, a atriz interpreta Auden, uma adolescente introvertida que decide passar as férias de verão na cidade praiana de Colby. Lá, ela conhece o misterioso Eli, com quem cria uma tocante conexão.

O filme da Netflix representa o primeiro projeto de grande porte da carreira de Emma. A atriz conta com um papel pequeno no drama Am I Ok, lançado no Festival de Sundance no início de 2022. Ela também aparece em 3 episódios da série Super Pumped, exibida pela emissora Showtime.

Belmont Cameli – Eli

Em A Caminho do Verão, Belmont Cameli interpreta Eli, o garoto por quem Auden se apaixona. O personagem sofre com problemas para dormir, e desafia Auden a viver todos os sonhos de sua infância. Em uma jornada divertida, os personagens desenvolvem uma grande paixão.

Belmont Cameli é conhecido por interpretar Jamie Spano no remake da sitcom teen Saved by the Bell. O ator também conta com papéis coadjuvantes em filmes como O Marido e Most Guys Are Losers.

Kate Bosworth – Heidi

Na trama de A Caminho do Verão, Kate Bosworth interpreta Heidi, a madrasta da protagonista Auden. A personagem administra uma butique na cidade praiana de Colby, e faz de tudo para criar uma conexão mais profunda com a enteada.

Kate Bosworth conta com uma filmografia bastante diversificada, com papéis no cinema e na TV. A atriz está em filmes como A Onda dos Sonhos, Uma Vida Sem Limites, Superman: O Retorno e Para Sempre Alice. Na Netflix, Kate integra o elenco da série The I-Land.

Andie MacDowell – Victoria

A famosa atriz Andie MacDowell integra o elenco de A Caminho do Verão como Victoria. A personagem é a mãe da protagonista Auden, que não gosta nada da decisão da filha de passar as férias com o pai em Colby.

Andie MacDowell começou sua carreira nos anos 80. Os créditos mais notáveis da atriz incluem filmes como Sexo, Mentiras e Videotape; O Feitiço do Tempo e Quatro Casamentos e um Funeral. Mais recentemente, MacDowell atuou em produções como Magic Mike XXL e Casamento Sangrento – além da série Maid, onde contracena com a filha Margaret Qualley.

Dermot Mulroney – Robert

Dermot Mulroney integra o elenco de A Caminho do Verão como Robert, o pai de Auden. Após sofrer com uma separação conturbada, o personagem deseja ficar mais próximo da filha.

O ator Dermot Mulroney, assim como Andie MacDowell, começou sua carreira nos anos 80. O astro se destaca por performances em filmes como Os Jovens Pistoleiros, Os Anjos Entram em Campo, O Casamento do Meu Melhor Amigo, Álbum de Família e Sobrenatural: Capítulo 3. Na TV, Mulroney é famoso por séries como Crisis, Shameless e Noite de Crime.

A Caminho do Verão está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.