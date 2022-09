The Big Bang Theory: 7 coisas que apenas os fãs sabem sobre a serie

The Big Bang Theory conquistou legiões de fãs ao longo dos anos, mas há muito que passa batido pelos espectadores. Veremos alguns fatos que poucos sabem sobre a série.

Naturalmente, há informações de bastidores que só os mais aficionados saberão. Já outros são pequenos detalhes, que passam despercebidos.

Isso não impacta o aproveitamento da série, é claro, mas são curiosidades que tornam tudo mais divertido.

Confira sete fatos sobre The Big Bang Theory, que somente os fãs sabem.

Camiseta 73

Sheldon costuma usar camisetas de super-heróis, mas ocasionalmente ele veste distintas blusas com o número 73 estampado.

De acordo com o CBR, o número 73 era na verdade uma referência ao ano de nascimento do ator Jim Parson (1973), que eles incorporaram em suas camisas.

A verdadeira voz de Bernadette

Bernadette era conhecida por muitas coisas em The Big Bang Theory: de sua capacidade de alternar entre super doce e super malvado sem esforço para sua voz altamente esganiçada.

De acordo com TheThings, Melissa Rauch fez a voz de Bernadette esganiçada intencionalmente para deixar a personagem mais divertida, e o tom agudo foi inspirado em sua mãe.

Dois episódios piloto

O episódio piloto oficial do programa foi ao ar em 2007 e lançou o mundo maluco de Sheldon, Leonard e seus amigos. No entanto, nem todos os fãs sabem que antes do episódio que os apresentou a Penny , havia outro piloto, que não chegou a ser lançado.

O piloto não exibido é bem diferente. Penny não está presente e em seu lugar está uma personagem chamada Katie. Ela é muito diferente de Penny essa versão do piloto não tinha Raj ou Howard.

Há uma razão pela qual Penny começou a trabalhar como bartender

Na quarta temporada, Penny perguntou ao grupo se ela poderia praticar coquetéis porque estava treinando para ser bartender na Cheesecake Factory.

De acordo com o Express , Kaley Cuoco (Penny) quebrou a perna andando a cavalo. Com o gesso, os roteiristas tiveram que encontrar uma maneira de cobrir as pernas dela durante o trabalho. A solução foi colocá-la atrás da bancada do bar.

Óculos de Leonard

Leonard muda bastante em personalidade ao longo de The Big Bang Theory, mas o estilo visual do personagem continua praticamente o mesmo, incluindo seus óculos.

Curiosamente, os óculos usados por Johnny Galecki não tinham lentes. O único problema foi que ele esqueceu que não tinham lentes e uma vez esfregou os olhos pelos óculos sem perceber, o que arruinou a gravação da cena, conforme revelou ao Huffington Post.

Erro nos créditos de abertura

Os fãsadoram a música tema de The Big Bang Theory. No entanto, há uma coisa que muitos não perceberam durante a sequência de abertura durante a música tema e a introdução.

O Yahoo compartilhou que a linha do tempo que aparece ao longo da introdução tem um erro. Em vez de dizer 91.000 a.C., na verdade diz 91.000 9C.

Raj falou duas vezes na frente de Penny sem álcool

Nas primeiras temporadas do programa, Raj não conseguia falar na frente das mulheres. Mais tarde, ele descobriu que poderia fazê-lo uma vez que bebesse álcool e, eventualmente, poderia falar com as mulheres sozinho.

Na verdade, Penny foi a primeira mulher com quem ele conseguiu falar, tanto bêbado quanto sem beber álcool.

Na primeira temporada, Raj fez um comentário sarcástico para Leonard enquanto Penny estava na sala, e em The Bat Jar Conjectcture, ele fez um comentário para Penny antes de colocar as mãos na boca.

The Big Bang Theory está disponível na HBO Max.

