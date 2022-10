The Big Bang Theory: As 7 coisas mais irritantes que Sheldon fez

Durante as 12 temporadas de The Big Bang Theory, Sheldon Cooper entrou para a história como um dos personagens mais populares da TV. Mas nem mesmo os fãs mais entusiasmados podem negar: algumas atitudes do geek são realmente irritantes. Afinal: quais foram as 7 coisas mais revoltantes que Sheldon fez na sitcom?

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Em The Big Bang Theory, Sheldon é interpretado por Jim Parsons. O personagem também é o protagonista do spin-off Young Sheldon, que foi recentemente renovado para uma 7ª temporada.

Listamos abaixo as 7 coisas mais irritantes que Sheldon Cooper fez em The Big Bang Theory (via ScreenRant); confira.

Sheldon critica Amy incessantemente

Nas 12 temporadas de The Big Bang Theory, Sheldon demonstra uma enorme dificuldade não apenas em entender suas emoções, mas também em expressá-las. É por isso que, no início do relacionamento, Amy fica bastante frustrada com as atitudes do namorado.

Em um dos episódios da sitcom, Amy pede um tempo para pensar no futuro da relação. Sheldon não consegue entender a perspectiva da namorada, e faz comentários cruéis sobre seu “relógio biológico” e sua necessidade de não estar solteira.

Sheldon estraga a viagem de Leonard

Quando Leonard é convidado para ver o laboratório CERN da Suíça, enxerga a oportunidade como um plano perfeito para passar um Dia dos Namorados romântico com Penny. Porém, pensando apenas no próprio umbigo, Sheldon faz de tudo para tirar o lugar de Penny e embarcar na viagem.

Mesmo após as explicações de Leonard, Sheldon não aceita um não como resposta. À medida que Penny fica doente, ele também apela para a consciência do amigo e praticamente o obriga a levá-lo na viagem. Essas cenas irritaram muitos fãs de The Big Bang Theory.

Sheldon faz uma aliança com Beverly

Interpretada por Christine Baranski, a mãe de Leonard é uma mulher de convivência difícil. Beverly é fria, indiferente, e desinteressada em tudo que o filho faz. Uma das poucas pessoas com quem ela realmente se dava bem era Sheldon.

Sheldon e Beverly têm muito em comum, o que sempre irritou Leonard. Quando a mãe o visita pela primeira vez, o personagem de Johnny Galecki percebe que Beverly e Sheldon são mais próximos do que ele imaginava, e que por intermédio dela, o colega de quarto descobriu alguns dos aspectos mais estranhos de sua vida.

Sheldon tenta roubar o Um Anel

Uma das características mais proeminentes de Sheldon é sua arrogância – e o personagem de Jim Parsons não tem medo de quebrar regras sociais para conseguir o que quer. Quando os amigos arrumam um acessório real do set de O Senhor dos Anéis, Sheldon imediatamente reivindica o anel para si.

E a história não para por aí: Sheldon chega a tentar roubar o anel de uma Penny adormecida e tirá-lo dos bolsos de Leonard. Pelo menos, o protagonista reflete sobre o teor problemático de suas atitudes, principalmente quando vê Gollum refletido em um espelho.

Sheldon invade o apartamento de Penny

Regras sociais e códigos de etiqueta, definitivamente, não são o forte de Sheldon. Essa inabilidade de lidar com as “regras não faladas” da sociedade levam o personagem a tomar atitudes questionários, particularmente com os integrantes do grupo de amigos.

Sheldon, por exemplo, invade o apartamento de Penny para limpá-lo e organizá-lo. Penny fica revoltada, e com toda razão, exige a devolução da chave extra. Nesse caso, a intenção de Sheldon foi positiva – mas nada justifica esse tipo de violação.

Sheldon exige os cuidados alheios quando está doente

Sempre que Sheldon fica doente, demonstra que ainda não superou a infância. O personagem obriga Penny e Leonard a servirem como “enfermeiros particulares”. Os amigos não são apenas forçados a servir sopa, mas também a cantar a canção de ninar “Gatinho Fofo”.

Penny sempre ajuda Sheldon, mesmo quando ele não merece. A atitude mostra que, embora seja uma pessoa altamente arrogante, Sheldon também é bastante frágil. Mesmo assim, seu comportamento incomoda até mesmo os melhores amigos.

Sheldon critica atos de caridade

Para Sheldon, o mundo gira em torno de suas necessidades. Por isso, em diversas ocasiões, ele é insensível com os amigos. Um exemplo é a cena em que Leonard revela que, após Bill Gates fazer uma palestra na universidade, Sheldon se aproximou para criticá-lo.

O motivo? O desejo de Bill Gates de trabalhar com organizações de caridade ao invés de desenvolver softwares mais modernos. Como resultado, o milionário dá um soco na cara de Sheldon – realizando assim o sonho dos amigos do cientista.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

