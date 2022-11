The Crown: 10 coisas que você precisa lembrar antes de assistir a 5ª temporada

A Netflix finalmente lançou a quinta temporada de The Crown, dando continuidade à história do reinado da rainha Elizabeth II. Mas muitos podem não se lembrar dos eventos importantes das temporadas anteriores. Vamos recapitular agora.

Nessa temporada, Elizabeth Debicki assume o papel de Princesa Diana no lugar de Emma Corrin. Imelda Staunton vive a rainha Elizabeth II, substituindo Olivia Colman.

A quarta temporada trouxe muitos eventos importantes do reinado da falecida monarca. Veja abaixo 10 coisas para lembrar antes de assistir o quinto ano da série.

Década de 1990

Cada temporada de The Crown se concentra em um período de tempo diferente. A quinta temporada retrata a década de 1990, que apresenta vários eventos significativos, como os divórcios do príncipe Charles, do príncipe Andrew e da princesa Anne.

A nova temporada também vem com algumas reformulações de personagens. Imelda Staunton agora interpreta a rainha Elizabeth. Jonathan Pryce interpreta seu marido, o príncipe Philip. O turbulento casal do príncipe Charles e da princesa Diana será interpretado por Elizabeth Debicki e Dominic West, respectivamente.

O casamento de Charles e Diana

O príncipe Charles e Diana Spencer se conheceram no início da quarta temporada, enquanto o futuro rei estava namorando a irmã dela.

Charles eventualmente namora Diana e, sob pressão da família real, Charles concorda em se casar com ela. Infelizmente, isso não leva a um final feliz, pois o casal logo se cansa um do outro e procura seus próprios assuntos.

No final da temporada, Charles tenta ativamente terminar seu casamento com Diana , mas é negado por sua mãe, a rainha.

Outros casamentos reais em apuros

Charles não é o único com problemas conjugais. Na temporada anterior, foi aludido que a princesa Anne está infeliz em seu casamento com o cavaleiro olímpico Mark Phillips.

No episódio quatro, Anne confirma para sua mãe que ela está tendo um caso com seu oficial de proteção, mas a rainha oferece pouca ajuda além de dizer a ela para perseverar. Na vida real, Anne se divorciou em 1992 e se casou com o oficial de proteção, o que provavelmente acontecerá na quinta temporada.

O irmão de Anne, Andrew, também se divorciou durante a década de 1990. Na quarta temporada, vemos o príncipe Andrew finalmente se estabelecer com Sarah Ferguson, mas as coisas podem ficar complicadas durante a quinta temporada.

A rainha e o príncipe Philip

A inquietação de Philip exibida em sua juventude passou e, na quarta temporada, ele foi mostrado apoiando sua esposa e ajudando-a em alguns momentos difíceis.

Na quarta temporada, episódio quatro, ele docemente consolou a rainha depois que ela perguntou se os casamentos de seus filhos haviam terminado porque ela era uma mãe ruim para eles. Ele a lembra que ela é a mãe da nação e que seus filhos podem resolver seus próprios problemas, já que agora são adultos.

No entanto, parece que os maiores desafios da rainha e de Philip ainda estão por vir, já que a quinta temporada cobrirá 1992, ano em que a rainha apelidou seu annus horribilis (“ano horrível” em latim).

Charles está apaixonado por Camilla

Se você de alguma forma esqueceu a briga do final da quarta temporada, um dos principais problemas no relacionamento de Charles e Diana é que o futuro rei está apaixonado por outra pessoa.

Camilla Parker-Bowles entra em cena pela primeira vez na terceira temporada e se casa com o Capitão Andrew Parker-Bowles.

Charles passa grande parte da quarta temporada ansiando por Camilla e no final da temporada admite abertamente a Diana que ama Camilla.

Importunação da mídia afeta Diana

Diana está profundamente infeliz em seu casamento com Charles, do qual ela não vê saída. O intenso escrutínio da imprensa – que analisa e disseca cada movimento dela, escolha de roupa e palavra – só contribui para isso.

Ela é mostrada lidando com isso da melhor maneira possível, passando tempo com seus filhos, William e Harry, e, infelizmente, sucumbindo ao seu distúrbio alimentar, bulimia nervosa.

No final da quarta temporada, Diana mal se segura e fica lutando contra as lágrimas na viagem anual de Natal da família real para o Castelo de Balmoral.

O público ama Diana

Enquanto Diana luta com o interesse do público em sua vida, a quarta temporada a vê começar a se acostumar com seu papel de princesa e o público se apaixona por ela.

Isso cria uma divisão entre Diana e o resto da família real, já que ela é mais aberta com o público em comparação a eles. O próprio Charles fica com ciúmes do amor do público por Diana, especialmente quando ela começa a ofuscá-lo.

O amor do público por Diana é parte do motivo pelo qual Charles não se divorcia de sua esposa, tentando evitar ser pintado como o vilão.

Princesa Margaret faz terapia

A irmã mais nova da rainha, a princesa Margaret, ficou de fora durante grande parte da última temporada, embora isso se explique pelo fato de ela ter procurado terapia para ajudá-la a superar alguns de seus problemas.

Margaret não gostava de viver na sombra de sua irmã. Ela experimentou muitas crueldades ao longo dos anos, incluindo ter suas esperanças de se casar com seu primeiro amor, Peter Townsend, frustrada e ser rebaixada de um membro da realeza sênior para abrir espaço para o príncipe Edward.

A quarta temporada terminou com ela descobrindo que havia um histórico de problemas de saúde mental na família real e se retirando para uma vida de entretenimento na ilha particular de Mustique.

Lord Mountbatten foi assassinado

A família real ficou devastada após a morte de Lord Mountbatten (interpretado por Charles Dance na quarta temporada), que foi morto por uma explosão de bomba.

Lord Mountbatten – que era conhecido como tio Dickie na casa real – estava em uma viagem de pesca na costa da Irlanda do Norte quando seu barco foi explodido pelo IRA.

Embora sua aparição na última temporada do programa tenha sido breve, a morte de Mountbatten mostrou ter um impacto significativo tanto no príncipe Philip quanto no príncipe Charles, que o procuravam para conselhos e orientações sobre todos os assuntos.

Novo primeiro-ministro na Grã-Bretanha

A quarta temporada viu a controversa líder Margaret Thatcher (interpretada por Gillian Anderson) no comando do Reino Unido. Durante suas reuniões semanais com a rainha, as duas foram vistas discordando sobre assuntos internacionais.

No final da temporada, Thatcher é pressionada a renunciar por seu próprio partido depois que eles perderam a fé em sua liderança. Ela tenta se agarrar ao poder antes de finalmente aceitar seu destino.

A rainha acaba homenageando a líder política com a Ordem do Mérito e, no episódio final da temporada, se despede dela, que será substituída por outro conservador, John Major (Jonny Lee Miller), nos novos episódios.

A quinta temporada de The Crown está disponível pela Netflix.

