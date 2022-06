The Umbrella Academy: Detalhes pequenos da 3ª temporada que você perdeu

A terceira temporada de The Umbrella Academy chegou à Netflix e tem dado o que falar. Dito isso, há diversos elementos que os fãs podem ter deixado passar.

De referências a pontos importantes, que preparam o que está por vir, há muito a ser visto nesses novos episódios da série da Netflix.

Veremos, portanto, alguns pontos que podem ter passado despercebidos pelos fãs, como aponta o Looper. Confira a lista, abaixo.

Ben ganha uma promoção

O rosto mais familiar da Academia Sparrow subiu para um novo ranking na terceira temporada.

Anteriormente o número Seis da Umbrella Academy se dedicou incansavelmente a se tornar um dos membros mais fortes dos Sparrows. E parece que sua dedicação feroz lhe rendeu uma atualização para o número Dois.

Referência a Guardiões da Galáxia

Um dos momentos mais cativantes da terceira temporada aparece logo no primeiro episódio. Quando o cruel Jayme (Cazzie David) vomita seu veneno alucinógeno em Diego (David Castañeda).

No estilo típico d e The Umbrella Academy, sua primeira interação é não convencional, inesperada e insanamente divertida.

A série familiar disfuncional sobre uma equipe de super-heróis desorganizada já é extremamente reminiscente de Guardiões da Galáxia, e essa cena é uma homenagem ao primeiro filme não apenas por causa da dança, mas porque Guardiões tem uma piada que gira em torno da afeição de Peter Quill por Footloose, então Umbrella emprega o tema de Kenny Loggins.

Nova adição ao elenco

Após sua partida devastadora no final da segunda temporada de Euphoria, os fãs se perguntaram onde Javon Walton (Ashtray) apareceria em seguida. Felizmente, eles não tiveram que esperar muito, já que ele aparece na terceira temporada de The Umbrella Academy.

Quando Walton foi escalado, começaram as especulações sobre a descoberta de seu misterioso novo papel. Ele seria um Sparrow?

O enredo tem Lila (Ritu Arya) mentindo, dizendo a Diego que ele é seu filho, Stan, que supostamente envelheceu devido ao salto no tempo. Quando Stan é tragicamente levado pelo kugelblitz, Lila confessa que está realmente grávida, e Stan não era filho deles. Lila diz que estava brincando com Diego, mas também queria ver que tipo de pai ele seria.

Depois de ver Stan empunhando facas, em ação com Diego, é seguro assumir que Lila não ficou desapontada com sua dedicação e lealdade.

Novo poder de Lila

Foi um momento de piscar e você sentirá falta, mas assista novamente a 3ª temporada e você poderá identificar a mais nova mímica de Lila. Suas habilidades únicas permitem que ela replique um superpoder próximo, a surpresa final no final da segunda temporada.

Após o mau funcionamento da maleta de viagem no tempo de Lila, ela retorna à The Umbrella Academy (agora Sparrow Academy) para roubar outra.

Lila se senta no topo do telhado e imita as habilidades de conjuração de corvos de Fei (Britne Oldford). Ela é capaz de ver através do corvo para pegar a maleta e trazê-la para ela.

Na temporada passada, os espectadores viram Lila imitar a Academia Umbrella – incluindo o teletransporte de Cinco (Aidan Gallagher), a manipulação de ondas sonoras de Viktor, o comando de rumores de Allison (Emmy Raver-Lampman) e a precisão metálica de Diego. Era apenas uma questão de tempo, então, até que os Sparrows tivessem sua vez.

Referência a filme clássico

A terceira temporada faz referência a Cidadão Kane. Depois de ver o esquema maior de Reginald se desenrolar no final da 3ª temporada, não é surpresa que ele tenha soltado a palavra Oblivion em um deslize freudiano.

Como a palavra rosebud em Cidadão Kane, o close-up nos lábios de Reginald colocam um peso tremendo na palavra, deixando os espectadores questionando seu significado.

Os leitores de quadrinhos, no entanto, já sabem que O Hotel Oblivion é uma prisão impenetrável construída pelo Monóculo para conter supervilões.

Referência à Marvel

A terceira temporada de The Umbrella Academy trouxe o que parece ser uma conexão com a Marvel. Se você nunca viu a série Legion, ela segue um mutante telepático extremamente poderoso, que luta contra uma doença mental e controla habilidades poderosas – e The Umbrella Academy parece estar evocando a série, tanto na aparência quanto no tema.

Legion compartilha alguns dos mesmos membros da equipe nos bastidores, como o compositor da série Jeff Russo e o diretor de fotografia Craig Wrobleski. Isso provavelmente explica por que a explosão de Harlan no início do episódio 4 é ressonante com Legion.

Novo penteado de Allison

Depois que Allison tenta sem sucesso se convencer da felicidade, ela pega um pedaço de espelho quebrado e corta o cabelo curto. O significado dessa transformação combina com seu estilo nos quadrinhos.

Emmy Raver-Lampman mostra uma performance profundamente comovente como Allison/Rumor na 3ª temporada, arrasada ao saber que sua filha Claire (Coco Assad) não existe nesta linha do tempo. Isso envia Allison para uma espiral descendente.

Jennifer

No episódio 7, após uma discussão acalorada com Allison, Viktor corre para seu antigo quarto (agora o quarto de Ben).

Em sua mesa, há um desenho de uma linda mulher com o nome Jennifer rabiscado na parte inferior. Nos quadrinhos, O Incidente de Jennifer é um recorte de jornal na base lunar de Luther.

A foto que acompanha é de Luther com a mão bloqueando a lente da câmera. Existem vários outros recortes visíveis, incluindo um com o título “O Horror – Morto!”.

Nos quadrinhos, Ben é referido como O Horror, e com esta cena da série, pode-se supor que “O Incidente de Jennifer”, e talvez até a própria Jennifer, causou a morte de Ben na linha do tempo original.

Abigail Hargreeves

A cena de abertura do final da 1ª temporada teve Abigail Hargreeves (Liisa Repo-Martell) retratada como o amor de Reginald de “muito tempo atrás”, com Luther guardando seu cadáver criogenicamente congelado na Lua. Isso adiciona um propósito muito mais profundo ao tempo de Luther na Lua, ao mesmo tempo em que expõe o quão egoísta Reginald é ao sacrificar a sanidade e a felicidade de seu filho.

Revisitando o flashback da primeira temporada, há outro detalhe muito mais significativo após os eventos da terceira temporada. As partículas laranja brilhantes que Reginald lançou no ar, enquanto os foguetes decolavam, é a fonte de energia para todas as crianças talentosas. Também é combustível para a máquina sobrenatural que evitou o apocalipse pela terceira vez. Abigail poderia ser de onde as partículas vieram?

Abigail é o propósito singular de Reginald para cada ação impiedosa que ele tomou até agora. Isso explica sua expressão triunfante, no final da 3ª temporada, quando eles finalmente se reencontram.

A data na placa do parque Obsidian

Esse detalhe parece mais um desrespeito aos salvadores do universo do que um tributo reconfortante. Mas conhecendo Reginald, e depois de ver sua egomania correr solta e tomar conta da cidade, provavelmente era para ser um dedo do meio para seus filhos.

A cereja no topo do bolo da doação nada sentimental de Reginald é que ela foi doada no aniversário deles – até o ano. Reginald estava disposto a deixar todos os seus sete filhos talentosos morrerem para se reunir com Abigail; é fácil acreditar que ele não está acima de uma “doação graciosa” presunçosa como esta.

A terceira temporada de The Umbrella Academy está disponível na Netflix.

