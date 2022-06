The Umbrella Academy: Fãs estão confusos com a mesma coisa sobre a 3ª temporada

Para uma boa parte dos fãs, a 3ª temporada de The Umbrella Academy é a melhor da série. Nas redes sociais, espectadores da Netflix elogiam as mudanças dos novos episódios, a introdução de personagens inéditos e a performance do elenco. Porém, um detalhe em especial deixou muita gente confusa.

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, Mas a comemoração dura pouco: logo, os heróis percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entram os Sparrow”, indica a sinopse oficial do terceiro ano.

Continua depois da publicidade

Um dos grandes trunfos de The Umbrella Academy é seu elenco de estrelas, formado por Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castañeda, Aidan Gallagher e outros astros.

Veja abaixo o detalhe de The Umbrella Academy que está deixando muitos fãs confusos, de acordo com a opinião dos próprios espectadores.

Final de The Umbrella Academy 3 provocou dúvidas nos fãs

Nas redes sociais, muita gente tenta entender o bombástico desfecho da 3ª temporada de The Umbrella Academy.

Durante o final de The Umbrella Academy 3 os integrantes da Umbrella (acompanhados pelos Sparrow) passam por um portal no Hotel Obsidian, em direção ao Hotel Oblivion.

“Eventualmente, a série revela que os personagens estão em uma máquina de outra dimensão. Lá, eles precisam encontrar o símbolo para alcançar o próximo passo para o reset do universo”, explica o site Cosmopolitan.

A 3ª temporada, dessa forma, termina com Allison apertando alguns botões no computador do fim do mundo e levando os Umbrellas de volta para o “universo normal” – onde eles não tem poderes.

A cena pós-créditos mostra Ben Hargreeves de óculos, em uma estação de metrô da Coreia do Sul. Ouve-se as palavras “esse trem vai para a Estação Yeoudio”, e nesse momento, a 3ª temporada chega ao fim.

O final deixou os assinantes da Netflix extremamente confusos. “O que aconteceu nesse desfecho? Não entendi nada”, comentou um fã no Twitter.

Logo após o lançamento da 3ª temporada, fãs usaram as redes sociais para postar memes sobre o teor confuso do desfecho de The Umbrella Academy.

“Acabei de assistir a 3ª temporada de The Umbrella Academy. Acho que vou precisar de um tempo para processar esse final. O que foi isso?”, comentou um fã, em uma postagem com um meme de Tiffany Pollard.

A confusão parece ser o consenso entre os fãs de The Umbrella Academy. Nas redes sociais, a maioria das reações sobre o episódio final vem de pessoas que não entenderam direito o que aconteceu.

“Terminei de assistir a 3ª temporada de The Umbrella Academy, e esse final me deixou abalado”, comentou outro espectador.

Enquanto isso, a 3ª temporada de The Umbrella Academy continua disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.