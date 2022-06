Explicamos o final da 3ª temporada de The Umbrella Academy

Foi lançada hoje (22) na Netflix a tão aguardada terceira temporada de The Umbrella Academy. A produção é inspirada na HQ homônima criada por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, publicada pela Dark Horse Comics.

Na temporada passada, a Umbrella tentou impedir o fim do mundo em 1963, mas acabou parando em uma linha do tempo totalmente errada, onde terão agora de lutar contra suas “versões” da Sparrow Academy.

“Além de enfrentar inúmeros desafios, perdas, surpresas e uma entidade desconhecida que está provocando o caos no universo (e pode ter surgido por sua culpa), os Umbrella precisam convencer a nova e talvez melhor família do pai a ajudá-los a corrigir tudo o que sua chegada arruinou.”, diz a sinopse oficial da temporada.

Entenda tudo o que aconteceu nos novos episódios de The Umbrella Academy!

Resumo da 3ª temporada de The Umbrella Academy

Os membros da Umbrella Academy acreditam que conseguiram voltar à sua linha do tempo original, exatamente no dia seguinte ao apocalipse, mas suas ações acabaram alterando tudo e, agora, eles se reencontram com Reginald Hargreeves, que tem outras crianças como escolhidos, e o grupo se chama Sparrow Academy.

A Sparrow e a Umbrella brigam brevemente, mas os personagens já conhecidos acabam então se estabelecendo no Hotel Obsidian. Eles descobrem que suas mães foram mortas antes deles nascerem, e por isso não existem nessa linha temporal. Além disso, sua chegada causou um buraco negro no porão da academia, e todos estão correndo perigo.

Enquanto isso, Viktor revela para o grupo que é transexual, deixando o nome de Vanya para trás para viver sua verdadeira identidade.

Em meio a encontros e desencontros, Luther se apaixona com Sloane, Lila e Diego descobrem um menino chamado Stan que diz ser filho deles, Cinco tenta desvendar um paradoxo e Reginald coloca seu plano em prática.

Os membros da Academia Sparrow morrem um por um, e apenas Ben e Sloane sobrevivem. Alison e Viktor fazem as pazes, mas quando ele decide salvar Harlan o grupo acaba brigando novamente.

O que é o Project Oblivion?

No episódio final de The Umbrella Academy 3, o grupo tenta mais uma vez redefinir a linha do tempo, mas não consegue conter o buraco negro.

Reginald diz que construiu o Hotel Obsidian em torno de um portal secreto que se abriu em outra dimensão, e estava trabalhando secretamente para descobrir o que está do outro lado.

O grupo não confia muito em Reginald, dado seu histórico, mas Diego e Lila atravessam o portal e acabam descobrindo uma versão diferente do Hotel Obsidian, que é na verdade uma máquina em outra dimensão, capaz de redefinir o universo. No entanto, ela exige um combustível específico que vem das crianças nascidas em 01 de outubro de 1989.

Foi revelado ainda que Reginald é um alienígena capaz de liberar misteriosas partículas douradas que levaram ao nascimento das quarenta e três crianças superpoderosas e, agora, ele colhe a substância delas para abastecer a máquina do tempo, algo que já planejava há muito tempo, treinando seus adotados para serem sacrificados quando a máquina funcionasse. Ele deu a isso o nome de Projeto Oblivion.

Sloane está morta?

colocando seu plano em ação, são utilizados os poderes de Klaus, Five, Viktor, Ben, Lila, Diego e Sloane. Todos acreditavam que iriam morrer, mas os membros parecem estar bem quando saem do outro lado, exceto que Sloane não está com eles.

No entanto, teorias do site The Cinema Holic apontam que isso não significa necessariamente que ela morreu: “Pode ser simplesmente que ela tenha encontrado outra maneira de se assumir, ou que a nova linha do tempo a tenha morando em algum lugar distante”, sugere o site. No entanto, parece que teremos de esperar até a quarta temporada para descobrir com certeza.

Reginald Hargreeves está morto?

Alison foi a única que não teve seus poderes envolvidos, já que ela vez um acordo com Reginald. No entanto, ela se arrepende ao ver seus irmãos sendo quase mortos e tenta impedir Reginald de levar o plano adiante, e o mata quando ele se recusa a parar.

No entanto, a série mostra Hargreeves bem: como a máquina funcionou, todos os personagens conseguem viver suas vidas normalmente, embora sem poderes. E mesmo Reginald Hargreeves aparecendo vivendo bem, como um bilionário excêntrico.

O site The Cinema Holic afirma que “Reginald morreu dentro do portal, mas quando a linha do tempo foi redefinida, ele teve outra chance de vida”, e sua esposa que ele tanto amava também voltou. Afinal, seu plano com a máquina era o mesmo que o da Umbrella: restaurar o mundo para viver feliz com quem ama.

A 3ª temporada de The Umbrella Academy já está disponível na Netflix.