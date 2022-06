The Umbrella Academy: Como a transição de Elliot Page afeta a série

A terceira temporada de The Umbrella Academy finalmente estreou. Essa é a primeira temporada da série desde que Elliot Page passou por sua transição. O astro falou sobre como isso foi incorporado pelo programa.

Page interpreta Viktor Hargreeves na série da Netflix. O ator esteve no Late Night With Seth Meyers, e falou sobre a trasição do personagem (via ScreenRant).

Continua depois da publicidade

O ator revelou que o showrunner Steve Blackman o apoiou, e que estava ansioso para trabalhar com Elliot Page na transição de seu personagem.

“Então, quando conversamos sobre isso pela primeira vez, ele pareceu realmente entusiasmado em incorporar minha transição na série”, disse Page.

O astro ainda revelou que o escritor da minissérie Crônicas de San Francisco, Thomas Page McBee, na qual foi um dos astros, o ajudou com seu novo papel.

“Ele escreveu um livro extraordinário chamado ‘Amateur’. Ele foi o primeiro homem trans a boxear no Madison Square Garden, e seu trabalho em geral, eram sobre masculinidade e o que isso significa”, revelou o ator. “Ele me ajudou e eu me sinto orgulhoso disso e animado para que as pessoas o vejam.”

Muitos fãs se perguntaram, quando Page revelou ser transsexual, como isso poderia afetar o personagem em The Umbrella Academy. No entanto, para acompanhar sua transição, Viktor também saiu do armário como transsexual, conhecido por ser o Sete.

Mais sobre The Umbrella Academy

The Umbrella Academy estreou em 2019 na Netflix. A produção é inspirada na HQ homônima criada por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, publicada pela Dark Horse Comics.

Confira abaixo a sinopse da terceira temporada.

“Depois de impedir o fim do mundo em 1963, a Umbrella Academy volta para o presente, convencida de que evitou o apocalipse inicial e corrigiu de vez essa linha do tempo toda errada. Mas a comemoração dura pouco: logo, percebem que as coisas não estão exatamente como tinham deixado. Na verdade, está tudo completamente diferente. É aí que entra a Sparrow Academy”, diz a sinopse.

“Inteligentes, elegantes e com a frieza de um iceberg, a Sparrow imediatamente entra em conflito com a Umbrella. Mas essa briga violenta acaba sendo o menor dos problemas. Além de enfrentar inúmeros desafios, perdas, surpresas e uma entidade desconhecida que está provocando o caos no universo (e pode ter surgido por sua culpa), os Umbrella precisam convencer a nova e talvez melhor família do pai a ajudá-los a corrigir tudo o que sua chegada arruinou. Será que vão conseguir voltar à vida pré-apocalíptica? Ou esse mundo novo é muito mais do que uma flutuação na linha do tempo?”, continua a sinopse.

The Umbrella Academy tem três temporadas disponíveis na Netflix. A terceira já teve as primeiras reações divulgadas.

Sobre o autor Redação